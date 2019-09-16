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Эксперт объяснил, как заставить Лукашенко реализовать план интеграции с Россией

Мир » Бывший СССР » Белоруссия print

Опубликованная программа об интеграции России и Белоруссии будет саботироваться белорусской стороной с одновременным выпрашиванием денег, считает эксперт Дмитрий Болкунец.

Газета "Коммерсант" опубликовала "программу экономической интеграции России и Белоруссии" (негласно парафированной сторонами в начале сентября), которая рассказывает об объединении двух экономических систем с января 2021 года. Однако конкретики в плане немного. Так, одним из немногих предметных обязательств является взаимная отмена роуминга с 1 июня 2020 года. Заметим, что эта отмена планировалась с сентября текущего года, позже перенесена на конец 2019 года, а теперь — на июнь 2020 года. То есть, не то, что мало конкретики, но речь идет о наборе хороших пожеланий "с бородой".

Записано, что будет введен единый Налоговый в 2022 году. Вероятно, белорусов интересует налоговый маневр в нефтянке в России (перенос нагрузки в добывающем сегменте из экспортной пошлины в НДПИ), из-за которого Минск теряет доходы от экспорта нефтепродуктов. Минфин готов предоставить российскому бизнесу компенсации — отрицательные акцизы на нефть, а также понизить акцизы на нефтепродукты на 2-3 руб. А для НПЗ, которые завершили строительство установок глубокой переработки нефти, ввести повышающие коэффициенты к базовой ставке отрицательного акциза. В этом плане программа прямо предполагает создание "единого регулятора" рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.

Об объединении эмиссионных банков и единой валюте в документе речи не идет, упоминается о единых принципах банковского и финансового надзора. Обещаны также к 2021 году взаимный единый доступ к госзакупкам, единая система учета собственности и унификация хозяйственного законодательства, единый Гражданский кодекс. "С января 2022 года два государства в рамках Союзного государства также намерены вести "согласованную политику" на рынке труда и в сфере соцзащиты, однако в последнем случае обещано лишь "сближение уровня" соцгарантий и в будущем — "равные права" граждан двух стран", — отмечает "Коммерсант".

Сферы обороны, госбезопасности, суда, полиции, образования, здравоохранения науки, а также устройства исполнительной власти в России и Белоруссии, как, впрочем, и полномочия (да и само существование) исполнительной власти Союзного государства соывсем не затронуты. Тем не менее "Коммерсант" считает, что речь идет о начале создания "конфедерации". Напомним, что конфедерация — это союз суверенных государств, создаваемый для достижения конкретных целей, при котором объединившиеся государства, полностью сохраняя суверенитет и значительную независимость, передают часть своих собственных полномочий совместным органам власти для координации некоторых действий (как правило, это внешняя политика, связь, транспорт, вооруженные силы).

Белорусский эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец опасается, что Александр Лукашенко будет саботировать выполнение этой программы, " так как он очень болезненно относится к теме интеграции, опасаясь потери своих полномочий при реализации данного пакета документов". "Он подпишет программу 8 декабря, а взамен будет требовать от Москвы финансы и поддержку на президентские выборы следующего года", — сказал Дмитрий Болкунец "Правде.Ру".

"В Москве, видимо, кто-то рассчитывает, что если белорусская сторона подпишет данный пакет документов, то он будет обязательно выполнен. Но дело в том, что подобное почти аналогичное соглашение было подписано в 2001 году. Точно так же называлось, практически теми же словами, была выложена на сайте Постоянного комитета Союзного государства. Там была программа действий, график был, план был — ничего выполнено не было", - отметил Дмитрий Болкунец.

Без серьезной работы с общественностью и гражданским обществом Белоруссии реализация этого соглашения будет под большим ударом, считает эксперт. Работать с обществом, по словам эксперта, надо "ставя на людей, на их права и обязанности".

"Никакие споры с Лукашенко, никакие медиакампании без подключения общества, никак не будут влиять на его решения. Более того, Лукашенко после президентских выборов в 2020 году", уверен Дмитрий Болкунец, "будет раскачивать максимально в стране ситуацию, показывая, что белорусское общество против выполнения данных соглашений".

По мнению эксперта, для экономики России экономические риски интеграции с Белоруссией минимальны (ВВП Белоруссии — это 3,4% от ВВП России — Ред), "Россия и так финансирует белорусскую экономику достаточно серьезно".

"Россия хотела бы более прозрачных правил игры на белорусском поле и хотела бы, в том числе, быть уверена, что Белоруссия останется на долгие десятилетия союзником России в экономическом, политическом и других планах. Интеграция выгодна России в плане защиты, в том числе, российских экономических интересов, чтобы не произошло, как случилось на Украине, когда российские компании были вынуждены бежать из Украины после известных событий", — сделал вывод Дмитрий Болкунец.

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Темы лукашенко интеграция белоруссия дмитрий болкунец россия и белоруссия союзное государство россия - белоруссия
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