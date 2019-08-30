США считают, что народ Белоруссии должен решать вопрос интеграции с РФ

Соединенные Штаты Америки считают, что народ Белоруссии должен определить степень интеграции республики с Российской Федерацией.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Последовательная позиция" Вашингтона, напомнил Болтон, заключается в поддержке суверенитета и независимости бывших советских республик. Поэтому, подчеркивает помощник главы США по нацбезопасности, Вашингтон считает, что необходимо обязательно учитывать мнения граждан Белоруссии о создании Союзного государства с Россией.

Напомним, что буквально на днях Джон Болтон посетил Белоруссию, где встретился с действующий президентом постсоветской республики Александром Лукашенко.