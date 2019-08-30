Соединенные Штаты Америки считают, что народ Белоруссии должен определить степень интеграции республики с Российской Федерацией.
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Последовательная позиция" Вашингтона, напомнил Болтон, заключается в поддержке суверенитета и независимости бывших советских республик. Поэтому, подчеркивает помощник главы США по нацбезопасности, Вашингтон считает, что необходимо обязательно учитывать мнения граждан Белоруссии о создании Союзного государства с Россией.
Напомним, что буквально на днях Джон Болтон посетил Белоруссию, где встретился с действующий президентом постсоветской республики Александром Лукашенко.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.