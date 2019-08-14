Россия и Белоруссия интегрируют системы идентификации

Зампред правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" Наталья Штевнина рассказала о планах интегрировать российскую и белорусскую системы идентификации.

По ее словам, реализация проекта станет одним из первых шагов на сближение в рамках Союзного государства, а также позволит жителям России и Белоруссии пользоваться банковскими услугами соседней страны.

На данный момент жители России не могут обслуживаться в белорусских банках. Российские банки также не могут оказывать услуги гражданам Белоруссии. По словам Штевниной, соответствующая договоренность в ближайшее время должна быть установлена между центральными банками РФ и Белоруссии.