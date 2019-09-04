Белоруссия готова завершить переговоры с Россией по отмене роуминга

Белоруссия готова завершить переговоры с Россией по вопросу отмены роуминга и подписать соответствующую так называемую "дорожную карту".

Об этом агентству новостей РИА заявил глава Министерства связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган.

Напомним, что ранее по итогам переговоров в Полоцке Минск и Москва договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга между двумя постсоветскими республики в начале сентября текущего года.

В настоящее время же переговорный процесс несколько застопорился из-за того, что российская сторона "ушла в отпуск", отметил Константин Шульган. Поэтому подписание "дорожной карты" по отмене роуминга в обозначенные сроки вряд ли состоится, указал глава Министерства связи и информатизации Белоруссии.

На вопрос о том, может ли роуминг в Союзном государстве быть отменен до конца текущего года, Шульган не смог дать конкретного ответа. Необходимо, подчеркнул специалиста, сначала подписать "дорожную карту", а затем уже двигаться к отмене роуминга.

Напомним, что впервые вопрос об отмене роуминга между Россией и Белоруссией всерьез обсуждался на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в 2017 году.

Ранее партия "Белорусский народный фронт" обвинила российские телевизионные каналы в информационной атаке на постсоветскую республику.

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