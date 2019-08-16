Бразильская газета рассказала о жизни российских военных в Венесуэле

Российско-венесуэльское военное сотрудничество находится в фокусе внимания СМИ разных стран. Бразильская газета рассказывает, над чем работают и как отдыхают "русские техники".

15 августа в Москве состоялась встреча министра обороны Сергея Шойгу со своим венесуэльским коллегой Владимиром Падрино Лопесом. Они подписали новое соглашение о развитии военного сотрудничества.

Об этом сообщает Telersurtv. Через аккаунт в Твиттере Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB) Падрино сообщил, что сотрудничество "растет как на дрожжах" и помогает "поддерживать динамичные и прочные отношения" с Россией". По его словам, новый договор приведет к увеличению обмена в сфере образования, обучения и совместных учений на земле, воде и воздухе". "Мы подписали соглашение, которое позволяет обеим странам обмениваться визитами военных кораблей, в образовании, оперативной готовностью, среди прочего", отметил Падрино.

"Дойче Велле" пишет, что Москва вновь предостерегла Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. "По мнению Шойгу, цель давления США на официальный Каракас — дестабилизировать ситуацию", — указывает газета. "В последние годы Россия и Венесуэла заключили контракты в военно-технической сфере на общую сумму около 11 млрд долларов (9,6 млрд евро). В числе прочего Венесуэла закупила мобильные системы ПВО средней и большой дальности, 100 тысяч автоматов Калашникова, а также истребители, вертолеты и танки", — уточняет DW.

Newsweek замечает, что "соглашение позволит России отправлять военные корабли в Венесуэлу, выражая поддержку латиноамериканской стране". После того, как президент Дональд Трамп объявил на прошлой неделе почти полный бойкот администрации Мадуро, Падрино сказал Шойгу, что Венесуэла " в настоящее время переживает сложную ситуацию из-за действий США", которые наказывают ее "абсолютно наглым способом, нарушающим международное право".

Шойгу, со своей стороны, заявил, что российские власти "внимательно следят за событиями, происходящими в Венесуэле", и "отмечают беспрецедентное давление Вашингтона, направленное на дестабилизацию ситуации в вашей стране".

Newsweek продолжает, что именно Россия сохраняет Мадуро во власти. "За месяц до того, как Гуайдо провозгласил себя президентом в январе, российские бомбардировщики провели совместные учения с венесуэльскими военными самолетами над Карибским морем, что вызвало тревогу у американских чиновников".

Со своей стороны бразильская O Estado de São Paulо, ссылаясь на анализ военных разведок США и Колумбии, представленный членам группы "Лима" (региональному форуму 14 государств — противников Николаса Мадуро), утверждает, что военный арсенал Венесуэлы с 2015 года испытывает проблемы с техническим обслуживанием, который достиг "критических уровней в начале этого года".

Для преодоления трудностей Москва отправила в Венесуэлу "около 100 техников, плюс 35 тонн деталей и компонентов на двух самолетах". Первая смена в сопровождении начальника штаба российской армии генерала Василия Тонкошкурова "оставалась на объектах чуть менее трех месяцев". В июле его заменила другая команда, "возможно, усиленная инженерами-электронщиками", пишет Estadao.

Далее газета сообщает, какое российское оружие имеется на вооружении FANB. Это "три полных набора пусковых установок С-300", "две из которых были сфотографированы шесть месяцев назад американским спутником-шпионом на объекте в Маракае на базе Эль-Либертадор". Так же имеются установки ЗРК"Печора" и ЗРК "Бук". Все это оружие имеет "проблемы", указывает автор.

"Это не единственная забота венесуэльцев и россиян", — продолжает он. Из приобретенной Чавесом эскадрильи Су-30 MК2V в 24 единицы, один самолет уже разбился в результате несчастного случая, а остальные нуждаются в ремонте и восстановлении, так как частично были разобраны на детали. Восстановление истребителей уже дало свои результаты, продолжает Estadao — 19 июля два самолета Су-30 перехватили разведывательный самолет военно-морского флота США на побережье у Майкетии — авиабазы в Каракасе.

Estadao добавляет, что нет достоверной информации о состоянии танков T-72V и их конкретной конфигурации для венесуэльских сухопутных войск, полученнных с 2016 года. А вот, боевые и общетранспортные вертолеты Ми-35 были русскими "быстро обследованы и на них уже летают переподготовленные летчики".

Как отмечает бразильская газета со ссылкой на местного представителя турагентства Gran Roque, российские техники на выходные, "прилетая на самолетах ВВС на пляжи островов Los Roques в 160 км от Каракаса" "тратят здесь хорошие деньги, любят танцевать кубинскую сальсу, есть жареную рыбу с арепой (тип теста из кукурузной муки) и пить пиво с гуарапитой (коктейль, приготовленная из темного рома, лед, лимон или любые кислые фрукты, но без сахара).

Фото: Твиттер FANB

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