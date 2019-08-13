Маудро потребовал от генсека ООН повлиять на США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором указал на неправомерность и несправедливость американских санкций против боливарианской республики. Особое внимание он уделил указу, который блокирует собственность правительства Венесуэлы в США.

Мадуро призвал страны, которые входят в Организацию Объединенных Наций потребовать от Соединенных Штатов Америки отменить ограничительные меры, ущимляющие права граждан Венесуэлы.

"Мы требуем, чтобы мировое сообщество помогло восстановить справедливость. Жители Венесуэлы имеют право на развитие и полноценную жизнь. Вместо этого нас лишают доступа к медикаментам и продовольствию", - отметил Мадуро.