Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором указал на неправомерность и несправедливость американских санкций против боливарианской республики. Особое внимание он уделил указу, который блокирует собственность правительства Венесуэлы в США.
Мадуро призвал страны, которые входят в Организацию Объединенных Наций потребовать от Соединенных Штатов Америки отменить ограничительные меры, ущимляющие права граждан Венесуэлы.
"Мы требуем, чтобы мировое сообщество помогло восстановить справедливость. Жители Венесуэлы имеют право на развитие и полноценную жизнь. Вместо этого нас лишают доступа к медикаментам и продовольствию", - отметил Мадуро.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.