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Автор Руслан Веснянко

Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно

Мир » Бывший СССР » Украина print

На Украине начал действовать скандальный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который означает старт тотальной украинизации. И направлен он не столько на поддержку украинского языка, а в первую очередь на искоренение русского.


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По этому поводу Россия даже созвала заседание Совета Безопасности ООН, аргументируя тем, что этот закон грубо и во многих сферах нарушает права русскоязычных граждан. И к тому же нарушает положения Конституции Украины и рекомендации Венецианской комиссии. Тут необходимо вспомнить, что именно отмена закона о региональных языках, инициированного Верховной радой в феврале 2014 года, сразу после майданной "революции достоинства", стала причиной массовых протестов на юго-востоке Украины. Президент Владимир Зеленский перед выборами обещал тщательно разобраться в принятом законе о госязыке, но до сих пор даже не вспомнил об этом.

В начале июня социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, согласно которому 21 процент жителей страны желают для русского языка государственного статуса. Еще 11 процентов опрошенных за придание русскому официального статуса. Возможно, таких людей гораздо больше: многие боятся открыто заявлять о своих взглядах. Напомним также итоги опроса летом 2017 года киевского Института Горшенина: 38 процентов респондентов заявили, что говорят дома на русском, а 1,6 процента — на других языках.

К сожалению, языковая тема после приобретения Украиной независимости стала традиционной, с ее помощью раскалывают украинское общество. Эксперты полагают, что именно языковые разногласия в 2014 году стали одной из причин возникшего в Донбассе конфликта. Ведь одним из первых решений послемайданной Верховной рады была отмена закона об основах государственной языковой политики, принятого в 2012 году. Он наделял статусом регионального язык национального меньшинства в тех областях и городах, где он является родным минимум для десяти процентов населения.

А осенью 2017 года был принят закон "Об образовании", по которому с 2020 года весь процесс обучения будет полностью переведен на государственный язык. В Венгрии, Румынии и России резко раскритиковали этот документ. Будапешт отреагировал блокированием сотрудничества Киева с НАТО и упрощенной процедурой выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья. Кроме того, новую языковую политику Украины осудили и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Однако это не остановило наступления на русский язык. В конце 2018 года русский лишил статуса регионального языка Харьковский областной совет, а в Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской и Львовской областях ввели запрет на использование "русскоязычного культурного продукта".

Итогом такой националистической политики стало принятие в апреле 2019 года закона о функционировании государственного языка, который был одним из "столпов" предвыборной программы Петра Порошенко. И теперь все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Бумажные СМИ должны будут печатать одинаковые тиражи изданий на русском и украинском языках, а телеканалам установили квоту 90 процентов для передач на мове.

После предвыборного заявления Зеленского о том, что он собирается тщательно рассмотреть положения этого закона, патриоты резко всполошились. Вице-премьер Павел Розенко пугал новым госпереворотом, если вдруг будет пересмотрен закон, а глава Рады Андрей Парубий весьма опасается, что команда Зеленского может попытаться пойти еще дальше и отменить декоммунизацию, за что даже пригрозил: "Земля под ногами будет гореть".

Может, Зеленский где-то внутри (поскольку является русскоязычным человеком) совсем не против того, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос, который для Украины столько лет является яблоком раздора, — предполагает экс-нардеп Украины Александр Голуб. "Однако для этого у него пока нет ни политической воли, ни реальной политической силы, ни механизмов проведения такой реформы. На этом этапе единственное, на что будет способна новая администрация, — самой не педалировать эту больную тему, не заострять на ней внимания. К тому же реваншистские майданные силы тут же бы воспользовались такими попытками и смогли бы мобилизовать свой электорат. На самом деле урегулирование этого вопроса (это, собственно, просто приведение его в соответствие с традицией, историей, реальностью и конституцией) сделало бы Украину более устойчивой и конкурентоспособной страной. Риторический вопрос: а как много сил на политической арене как внутри, так и извне заинтересованы в этом", — озадачен Александр Голуб.

Соцопросы проводятся с заранее поставленной целью, считает украинский политолог Александр Дудчак. "И соответствующим образом формулируются вопросы, что также сильно влияет на результат. Конечно, проблема коммуналки и выживания волнует сильнее, чем проблема языка. Голодный согласен и помолчать на украинском, лишь бы накормили. Но в данном случае этот опрос можно выкинуть на помойку", — скептически настроен Александр Дудчак.

"Я не думаю, что в нынешней ситуации (после пяти лет националистической пропагандистской накачки общества) кто-то решится присвоить русскому языку статус государственного", — полагает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв. "Однако, по факту, страна у нас двуязычная. И это нужно признать. Компромиссным вариантом может стать отмена шовинистического языкового закона и принятие нового, который бы сохранял за украинским языком статус единственного государственного, но прямо разрешал бы использовать русский во всех сферах, кроме госуправления (в образовании, коммерции, рекламе, издательской деятельности, и т. п.). Я считаю, что сейчас общество должно добиваться от власти отмены языковой дискриминации. Тем не менее без общественного давления Зеленский не будет сам поднимать эту тему, чтобы не потерять часть своего электората", — резюмирует Даниил Богатырёв.

"Жителей Украины не только пытаются заставить отказаться от русского языка, но при этом навязывают какой-то галичанский", — обращает внимание директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв. "Те из нас, кто учил украинский литературный язык, на котором говорили Михаил Коцюбинский и Леся Украинка, понимают, что это космически далеко. Вся эта языковая политика в интересах националистов, живущих идеологическими химерами прошлого века, является отражением политических интересов США, желающих максимального разрыва культурных связей Украины и России. Языковые квоты в СМИ — это не протекционизм в отношении украинского языка, это дискриминация по отношению к русскому языку, так как около половины населения говорит на русском языке", — заключает Андрей Золотарёв.

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Темы русский язык украинизация дискриминация украинский язык россия и украина
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