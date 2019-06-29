Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Мексика Карибские страны США и Канада
Автор Станислав Варыханов

Сенатор Климов: США собираются вмешаться в наши выборы

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Недружественные России государства проявляют повышенный интерес к острым темам внутренней политики страны, таким как экология, социально-культурная сфера, выборы. Официальной внешнеполитической доктриной США было и остается вмешательство во внутренние дела государств, чьи режимы признаны враждебными.


Законопроект о вмешательстве в выборы принят Сенатом США / Новости от 04.06.2019 11:53

Об этом говорится в докладе временной комиссии Совета Федерации, возглавляемой сенатором Андреем Климовым, выступившим перед коллегами на пленарном заседании палаты. Текст 87-страничного доклада со ссылками на американские официальные документы, процитированные на языке оригинала, опубликован на сайте верхней палаты российского парламента.

По словам Андрея Климова, стремление "разбалансировать Россию" выразилось, в частности, в попытках вмешательства в президентские и региональные выборы в минувшем году.

Сенатор также коснулся попыток дестабилизации обстановки в России под прикрытием экологических лозунгов. "Эксперты комиссии свидетельствуют, что "зеленые" протесты в Российской Федерации направлены обычно против создания новых производственных мощностей, а вот старые, экологически более опасные, их активистов интересуют в меньшей степени. В итоге, по самым скромным подсчетам, такого рода тактика затормозила в России реализацию проектов на сумму порядка триллиона рублей", — сообщил Климов.

По его словам, из 150 некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, порядка 30 работают именно в сфере защиты окружающей среды. Справедливые протесты местного населения против ее загрязнения в различных российских регионах систематически канализируются внешними силами в деструктивную политическую плоскость.

Еще одним направлением вмешательства во внутренние дела страны является социально-культурная проблематика. "Такого рода деятельность в США, стране, официально провозгласившей Россию своим противником, именуют "мягкой силой". Речь идет о захвате власти с помощью ненасильственных методов через овладение социально-культурным пространством. Оно состоит в наши дни из социальных сетей, книг, телевидения, кино, — сказал сенатор. — Члены комиссии хорошо понимают, что сфера культуры требует особо деликатного подхода. Причем мы занимаемся не культурой как таковой, а циничными попытками извне использовать духовную сферу в целях вмешательства в наши сугубо внутренние дела".

Одним из важнейших инструментов влияния в современном мире стал интернет. Здесь будет уместно привести выдержку из опубликованного на сайте верхней палаты доклада временной комиссии: "Основываясь на том, что "интернет — американское изобретение", в Вашингтоне официально декларируется, что для обеспечения безопасности США в киберэпоху он должен отражать американские ценности, поскольку интернет меняет будущее для всех наций и поколений, а такие субъекты международных отношений, как Россия, по мнению США, используют информационные инструменты в попытке подорвать легитимность демократий".

Ряд положений представленного сенатором доклада ставит целью предупреждение и предотвращение попыток вмешательства в период предстоящего 8 сентября Единого дня голосования. "Наши западные оппоненты проявляют особый интерес к избирательным процессам в Крыму, Москве и Санкт-Петербурге", — отметил Андрей Климов.

Вот еще одна цитата из доклада, краткую презентацию которого сделал Климов: "Вмешательство во внутренние дела суверенных государств является частью национальной стратегии США, реализуемой с конца XX века". Например, вмешательство в московские, санкт-петербургские и крымские выборы, о котором предупреждает российский сенатор.

Если кому-то слова Андрея Климова кажутся проявлением поразившего Россию изоляционистского угара, то их стоит сравнить, например, со словами главы внешнеполитического ведомства Канады Христи Фриланд. Ее заявление прозвучало в апреле на встрече министров иностранных дел стран G7 во Франции.

Фриланд считает весьма вероятной попытку вмешательства "иностранных игроков" в парламентские выборы в Канаде, намеченные на октябрь. Слова прозвучали в эфире телеканала CBC News, канадского аналога CNN.

По словам министра иностранных дел, подобные акты не преследуют цели достичь конкретных результатов выборов, но они ставят целью поляризацию западных сообществ.

Страшное слово "Россия" в заявлении Христи Фриланд напрямую не прозвучало, зато другой участник встречи G7 министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил: "Нам известно, что такие государства, как Россия, разработали активную, комплексную и всесторонне проработанную стратегию вмешательства в демократические процессы в западных странах с целью посеять разногласия и хаос".

Что же касается министра иностранных дел Канады, то на вопрос CBC News о том, опасается ли она вмешательства в осенние выборы со стороны России, Христя Фриланд сказала, что она этим "очень озабочена".

Так кто же на самом деле вмешивается в чужие дела и в чужие выборы? Мне кажется, исчерпывающий ответ на этот вопрос дал американский сенатор-нонконформист Рэнд Пол, в минувшем году отважившийся посетить Россию и, в частности, Совет Федерации: "Любая страна, способная вести шпионаж, делает это. И любая страна, способная вмешиваться в выборы в других странах, тоже это делает".

Читайте также:

Путин сообщил FT о преемнике, войне, Китае и Трампе

"Россия — не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?

США не удастся "поставить Россию на место"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы выборы россия и сша андрей климов выборы 8 сентября совет федерации рф вмешательство в выборы
Обсудить
Актуальная аналитика
Деньги
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
США и Канада. Новости и аналитика
Сенатор Климов: США собираются вмешаться в наши выборы
Новости спорта
Спорт и предубеждения: несколько полезных советов. Часть 2
Новости Все >
Путин посчитал встречу с Трампом полезной, деловой и прагматичной
И.о. главы МИД Испании заявил, что не называл Россию врагом
Трамп: Путин "прекрасный парень" и "необычайный человек"
Депутат Рады: Климкин позорит дипломатию Украины
"Я чувствую себя хорошо": Меркель отрицает проблемы со здоровьем
G20: Трамп предложил Эрдогану укреплять НАТО, а не покупать у РФ С-400
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Светлана Орлова - Итоги правления Путина в политике школ
Полицейский похитил 2,5 млн рублей у пенсионерки из Воронежа
Капитанов пока не получил подтверждения трудоустройства в Смольном
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".

"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Гибель Грузии: уроки для современной России
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Военные новости
В США посмеялись над постом о российском фрегате
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Евросоюз
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Общество
Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%

Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Экология
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Наука и техника
Директор института РАН: вода в Байкале токсична
Политика. Новости и аналитика
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Любовь Степушова Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии Любовь Степушова Рустем Сафронов Трампа назвали "угрозой национальной безопасности" Рустем Сафронов Сергей Костин Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей Сергей Костин
Комментарии
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
Против закона о неуважении к власти высказались более половины россиян - Левада-центр
Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Гибель Грузии: уроки для современной России
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Полицейский похитил 2,5 млн рублей у пенсионерки из Воронежа
Гибель Грузии: уроки для современной России
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Сбой ж/д сообщения между Москвой и Петербургом вызван кражей кабеля
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ