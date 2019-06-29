Сенатор Климов: США собираются вмешаться в наши выборы

Недружественные России государства проявляют повышенный интерес к острым темам внутренней политики страны, таким как экология, социально-культурная сфера, выборы. Официальной внешнеполитической доктриной США было и остается вмешательство во внутренние дела государств, чьи режимы признаны враждебными.



Законопроект о вмешательстве в выборы принят Сенатом США / Новости от 04.06.2019 11:53

Об этом говорится в докладе временной комиссии Совета Федерации, возглавляемой сенатором Андреем Климовым, выступившим перед коллегами на пленарном заседании палаты. Текст 87-страничного доклада со ссылками на американские официальные документы, процитированные на языке оригинала, опубликован на сайте верхней палаты российского парламента.

По словам Андрея Климова, стремление "разбалансировать Россию" выразилось, в частности, в попытках вмешательства в президентские и региональные выборы в минувшем году.

Сенатор также коснулся попыток дестабилизации обстановки в России под прикрытием экологических лозунгов. "Эксперты комиссии свидетельствуют, что "зеленые" протесты в Российской Федерации направлены обычно против создания новых производственных мощностей, а вот старые, экологически более опасные, их активистов интересуют в меньшей степени. В итоге, по самым скромным подсчетам, такого рода тактика затормозила в России реализацию проектов на сумму порядка триллиона рублей", — сообщил Климов.

По его словам, из 150 некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, порядка 30 работают именно в сфере защиты окружающей среды. Справедливые протесты местного населения против ее загрязнения в различных российских регионах систематически канализируются внешними силами в деструктивную политическую плоскость.

Еще одним направлением вмешательства во внутренние дела страны является социально-культурная проблематика. "Такого рода деятельность в США, стране, официально провозгласившей Россию своим противником, именуют "мягкой силой". Речь идет о захвате власти с помощью ненасильственных методов через овладение социально-культурным пространством. Оно состоит в наши дни из социальных сетей, книг, телевидения, кино, — сказал сенатор. — Члены комиссии хорошо понимают, что сфера культуры требует особо деликатного подхода. Причем мы занимаемся не культурой как таковой, а циничными попытками извне использовать духовную сферу в целях вмешательства в наши сугубо внутренние дела".

Одним из важнейших инструментов влияния в современном мире стал интернет. Здесь будет уместно привести выдержку из опубликованного на сайте верхней палаты доклада временной комиссии: "Основываясь на том, что "интернет — американское изобретение", в Вашингтоне официально декларируется, что для обеспечения безопасности США в киберэпоху он должен отражать американские ценности, поскольку интернет меняет будущее для всех наций и поколений, а такие субъекты международных отношений, как Россия, по мнению США, используют информационные инструменты в попытке подорвать легитимность демократий".

Ряд положений представленного сенатором доклада ставит целью предупреждение и предотвращение попыток вмешательства в период предстоящего 8 сентября Единого дня голосования. "Наши западные оппоненты проявляют особый интерес к избирательным процессам в Крыму, Москве и Санкт-Петербурге", — отметил Андрей Климов.

Вот еще одна цитата из доклада, краткую презентацию которого сделал Климов: "Вмешательство во внутренние дела суверенных государств является частью национальной стратегии США, реализуемой с конца XX века". Например, вмешательство в московские, санкт-петербургские и крымские выборы, о котором предупреждает российский сенатор.

Если кому-то слова Андрея Климова кажутся проявлением поразившего Россию изоляционистского угара, то их стоит сравнить, например, со словами главы внешнеполитического ведомства Канады Христи Фриланд. Ее заявление прозвучало в апреле на встрече министров иностранных дел стран G7 во Франции.

Фриланд считает весьма вероятной попытку вмешательства "иностранных игроков" в парламентские выборы в Канаде, намеченные на октябрь. Слова прозвучали в эфире телеканала CBC News, канадского аналога CNN.

По словам министра иностранных дел, подобные акты не преследуют цели достичь конкретных результатов выборов, но они ставят целью поляризацию западных сообществ.

Страшное слово "Россия" в заявлении Христи Фриланд напрямую не прозвучало, зато другой участник встречи G7 министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил: "Нам известно, что такие государства, как Россия, разработали активную, комплексную и всесторонне проработанную стратегию вмешательства в демократические процессы в западных странах с целью посеять разногласия и хаос".

Что же касается министра иностранных дел Канады, то на вопрос CBC News о том, опасается ли она вмешательства в осенние выборы со стороны России, Христя Фриланд сказала, что она этим "очень озабочена".

Так кто же на самом деле вмешивается в чужие дела и в чужие выборы? Мне кажется, исчерпывающий ответ на этот вопрос дал американский сенатор-нонконформист Рэнд Пол, в минувшем году отважившийся посетить Россию и, в частности, Совет Федерации: "Любая страна, способная вести шпионаж, делает это. И любая страна, способная вмешиваться в выборы в других странах, тоже это делает".

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