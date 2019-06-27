Путин сообщил FT о преемнике, войне, Китае и Трампе

Владимир Путин рассказал о своем видении ситуации в мире журналистам издания Financial Times. При всем скептическом отношении западных репортеров и специфике подачи информации материал получился интересным.

К примеру, Путин заявил, что у него складывались прекрасные отношения со всеми американскими коллегами. По поводу того, насколько Дональд Трамп отличается от своих предшественников и в какую сторону, российский президент заявил, что каждый президент чем-то да отличается. "Как нет одинаковых отпечатков пальцев. О недостатках пусть судят избиратели", - подчеркнул Путин, напомнив, что за всю свою практику больше всего общался с Биллом Клинтоном. Этот опыт, по его словам, был положителен, но у лидеров двух стран практически не было общих мнений по ключевым вопросам.

Что касается Трампа, то у него "свое видения мира", отметил Путин. Он высказал мнение, что "господин Трамп не является карьерным политиком. Я не принимаю многие из его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете ли вы, о чем я думаю? Я думаю, что он талантливый человек, он очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают". Потому Трамп и выиграл выборы в 2016 году, что ответил на запрос общества, а не из-за вмешательства Москвы.

Раскритиковал российский лидер и либеральную идею, заявив о конце эпохи либерализма. "Либеральная идея" "пережила свою цель", отметил президент, напомнив, что когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма, власти ее не услышали. На этот счет уже можно сделать вывод, что ошибки совершались практически всеми европейскими политиками. Особенно на этом поприще отличилась канцлер Германии Ангела Меркель, принимавшая решение о приеме более 1 млн сирийских беженцев.

Путин назвал такое действие ошибкой и в это связи вспомнил президента США Дональда Трампа, который борется с потоком мигрантов и наркотрафика из Мексики. По его словам, "либеральная же идея предполагает, что ничего не нужно делать. Что мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов должны быть защищены". Именно этим неплохая в исходнике мысль противопоставила себя интересам подавляющего большинства населения.

Высказал Путин и свое мнение об истории с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Путин пояснил, что вся эта раскрученная трагедия не "стоит и пяти копеек".

Также, несмотря на скепсис западных журналистов, Путин твердо настаивал на той мысли, что российская экономика преодолела сложности, связанные с внутренними и внешними шоками. Он рассказал, что крупные компании в стране есть, но каких-то особых преференций от государства их руководители не получают.

Говоря о G20, Путин отметил, что "в современных условиях трудно ждать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений, на это вряд ли можем рассчитывать. Но есть надежда на то, что в ходе общих дискуссий, двусторонних встреч удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперед".

Звучали вопрос и о Сирии, на которые Путин отвечал в том ключе, что "Россия добилась в Сирии больше, чем ожидала". А свою позицию по Венесуэле российский лидер высказал в том, что "дипломатия с позиции силы в отношении Венесуэлы стала бы унижением для всей Латинской Америки".

Политика современности должна учитывать интересы всех сторон, поэтому, говоря про еще одну мировую сверхдержаву, российский президент сказал, что "политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было". Что касается будущего взаимоотношений с ОПЕК, то соглашение ОПЕК+ было прокомментировано так: договоренность "о стабилизации добычи с Саудовской Аравией и ОПЕК в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозированию рынка. Что касается того, продлим ли мы соглашение, то вы узнаете об этом в ближайшие несколько дней. Я провел встречу по этому вопросу с руководителями наших крупнейших нефтяных компаний и членами правительства".

Про российскую экономику Путин говорил с четким видением перспективы. "Мы ожидали, что негативное влияние повышения НДС будет краткосрочным, что и произошло. К счастью, все получилось, и наши расчеты оказались верными. Сейчас темпы инфляции снижаются, макроэкономическая ситуация улучшается, инвестиции немного растут. Мы видим, что экономика преодолела те трудности, которые были вызваны внутренними и внешними потрясениями. Внешние шоки были связаны с ограничениями и падением цен на нашу традиционную экспортную продукцию. Экономика стабилизировалась. Макроэкономическая ситуация в стране стабильна.

Но самая главная задача, которую мы должны решить - это изменение структуры экономики, обеспечение существенного роста производительности труда за счет современных технологий, искусственного интеллекта, робототехники и так далее", - цитируют авторы канала главу государства. О работе ЦБ Путин высказался позитивно, так как его действия связаны как с совершенствованием финансовой системы, так и с выверенной политикой в отношении ключевой процентной ставки.

"Что происходит на Западе? В чем причина феномена Трампа, как вы сказали, в США? Что происходит и в Европе? Правящие элиты оторвались от народа. Очевидной проблемой является разрыв между интересами элит и подавляющего большинства населения.

Конечно, мы всегда должны помнить об этом. Одна из вещей, которую мы должны сделать в России, - это никогда не забывать, что цель деятельности и существования любого правительства-создать стабильную, нормальную, безопасную и предсказуемую жизнь для людей и работать на лучшее будущее", - подытожил президент.

На вопрс журналиста «Вы проводили очень много встреч с Президентом Си, Президентом Китая. Россия и Китай определённо стали гораздо ближе друг к другу. Не кладёте ли вы слишком много яиц в китайскую корзину», Путин дал интересный ответ.

«Во‑первых, у нас яиц достаточно, а корзин, куда их можно раскладывать, не так уж и много, - это первое. Второе, мы всегда оцениваем риски», - пояснил он.

Будущее власти в России Путин видит так: "думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года. Но выбор в конечном счете за избирателями".