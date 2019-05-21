Чего хотят русские эстонцы

По весне президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно нанесла визит Владимиру Путину. Она сообщила, что есть сферы для экономического сотрудничества, и, судя по всему, вернулась домой не с пустыми руками. Некоторые договоренности были достигнуты.



Чем закончатся переговоры Путин — Кальюлайд

Однако враждебная в отношении России политика Эстонии не изменилась. Также продолжается и откровенно националистическая внутренняя политика, притеснение русскоязычных в самой стране.

Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.

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— Дмитрий, чего добивается русскоязычное население Эстонии?

— Мы добиваемся, чтобы нам хотя бы дали гражданство — предоставили элементарные права. Мы хотим, чтобы прекратились гонения и русофобия на государственном уровне. В стране, входящей в ЕС, до сих пор действует институт апартеида. Об этом же постоянно говорит Россия. Но воз и ныне там. Хотя в России очень сильное неприятие этой линии русофобии и у России есть сильные экономические рычаги.

— Какой-то предмет для торгов имеется...

— Не просто предмет. Я считаю, что надо разговаривать. Нужно содействовать. Если люди хотят разговаривать, с ними надо встречаться. Если они ищут решение для каких-то вопросов, надо разговаривать.

Но я очень скептичен по отношению к эстонской стороне, потому что я знаю, что эти ребята — русофобы и они все время как-то хитрят, у них — такое хуторское мышление, как бы тихо кого-то обвести вокруг одного места. Хотя они сами могут заблудиться в трех соснах, которых на самом деле всего одна. И эстонец тебе будет доказывать, что его корова — самая лучшая на этом хуторе, а все остальное ему вообще неинтересно. Менталитет такой, у ребят, поэтому сложновато с ними договариваться. И они не изменят своей риторики.

Но эти вопросы уже давно не являются внутриполитическими. К тому же сама нынешняя госпожа президент назначена из Брюсселя. Поэтому она сама тоже не сможет поменять политическую ситуацию в Эстонии. У нее полномочий нет, тем более что республика парламентская…

Президент не может это сделать. Все что она может — поговорить с влиятельными бизнесменами, которые ее направляют, обговорить с ними нюансы и что-то получить для себя. Но только они могут повлиять на политические партии, которые они спонсируют. Только тогда у Керсти Кальюлайд появятся какие-то реальные полномочия и может что-то измениться. Вот такой механизм.

— Но это действенный механизм, это нормально.

— Да, но это непрямой механизм. Это политическое лоббирование, когда чиновник договаривается с другими чиновниками, политиками и бизнесменами. Поэтому в таком срезе вопрос уже явно личный, негосударственный и вообще очень странная ситуация.

Эстония занимает последовательно русофобскую позицию. Мало того, сама президент, приветствуя парламент после избрания в марте, когда уже было подтверждено из Кремля о том, что она будет принята президентом России, в приветственном слове парламенту Эстонии, который избрали без участия русских жителей, сказала, что русский язык и русское образование является прямой национальной угрозой государству Эстония. Треть населения является национальной угрозой!

В отчете полиции безопасности 80 процентов упоминаний — это Кремль, Путин, ФСБ и все такое. Все русское эстонское государство считает самой главной угрозой. Русская культура, русский язык, русское образование, русская религия, как они называют православие, то есть часовенки, молитвы и т. д., — это прямая угроза национальным интересам.

— Как Россия реально может на это повлиять?

— Напомню, что страна Эстония по населению меньше одной префектуры любого московского района раза в два. И население только сокращается, а в Москве — растет. Но эта маленькая гордая страна имеет какой-то вес. Причем в международном плане ей придают более солидный вес, потому что ее русофобская линия поддерживается и стимулируется западными кураторами.

У эстонских политиков — бесплатный проезд до Соединенных Штатов и обратно, потому что там находятся различные структуры, интересы которых они лоббируют. Их с радостью там принимают, потому что все они последовательные русофобы. Это все продолжается много лет, и сейчас такая линия продолжается, в чем-то даже усиливается.

Но и у России есть какие-то возможности, и даже если в чем-то они небольшие, все равно они есть. И даже с минимальными возможностями тоже что-то можно делать. Другое дело, конечно, эстонцы будут опять приходить и пытаться какать на нашем столе, а госпожа президент даже не сделает вид, что что-то произошло.

Но мне кажется, что после встречи президентов все-таки есть возможность выстроить такую коммуникацию, при которой бы политика Эстонии стала постепенно меняться в ту сторону, которая необходима России. Но для этого надо не уступать, а последовательно использовать все экономические и политические рычаги, которых у России сейчас достаточно.

И тогда вполне возможно, что мы увидим волшебное превращение президента Кальюлайд из русофобки в достаточно вменяемого человека и политика, которого Россия уже сможет поддержать в ее политической деятельности. Это было бы хорошо для всех.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Чем закончатся переговоры Путин — Кальюлайд