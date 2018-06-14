FIFA дисквалифицировала западную пропаганду

Ровно как и перед началом Олимпиады в Сочи, последовательные доброжелатели вовсю старались изобразить привычными медиаинструментами "ужасную" Россию. Еще не остыли пробирки от допингового креатива Родченкова, как тут новое событие мирового масштаба в России — Чемпионат мира по футболу.

Уже и провели расследование на предмет употребления допинга футболистами русской сборной. Ничего не нашли и дело закрыли. Поговаривают, что, глядя на не сильно успешные выступления команды, Ричард Макларен даже обратился в WADA, чтобы те оформили допинговые исключения для наших футболистов.

Можно, конечно, иронизировать на тему, но Великобритания все годы до ЧМ-2018 все никак не могла справиться с обидой, что ей не досталось право провести главный футбольный турнир. Множество разбирательств на основе британских фантазий провели международные структуры, и все никак не получалось найти следы сговора при выборе страны, которая примет болельщиков со всего мира.

Фейковая операция "Новичок" и накручивание британских болельщиков историями о кровожадных русских тоже оказались не особо успешными. Появились в интернете и угрозы от украинских фанатов, которые вроде бы собираются "помайданить" в городах, принимающих матчи чемпионата. Вполне возможно, что угроза и есть, но даже самые буйные граждане все-таки имеют зачатки чувства самосохранения.

Некоторые российские граждане, которые все воюют с Кремлем, как-то сами не заметили, как стали сражаться со своими же соотечественниками. Удивительно, но, размещая в соцсетях посты-страшилки об ужасном состоянии городов, которые принимают ЧМ по футболу, они забывают, что не только у них есть глаза, смартфоны и доступ в интернет.

Города, которые получили право принимать звезд мирового футбола, десятки тысяч журналистов и сотни тысяч болельщиков, испытали на себе все бонусы олимпийского Сочи. Те объекты городского хозяйства, которые относились к несбыточным проектам для местного бюджета, были возведены за несколько лет. Конечно, не обошлось без воровства и скандалов, но сейчас имена жуликов звучат не на кухнях, а в Следственном комитете России.

Популярный у некоторых граждан, называющих себя почему-то либералами, тезис про "лучше было деньги раздать бедным и детям!" снова вылез на фоне теперь уже футбольного мероприятия. То, что российский бизнес и гости страны поспособствуют не только окупаемости объектов и поступлениям налогов в казну, это для них не в счет. Налоги как раз и обеспечивают социальные выплаты и пособия. Можно подумать, что это новость.

Транспортные развязки, ремонт больниц и строительство новых — это тоже для борцов за все хорошее не аргумент. Создание комфортной городской среды, строительство и ремонт аэропортов и вокзалов в их понимании — преступление против человечества. Нет современных дорог — плохо, есть — тоже все не слава Богу.

Список можно продолжать, но нет никакого смысла, потому что для некоторых протест по любому поводу — религия, для других — прибыльный бизнес. Да, разумеется, идеально никогда и нигде не проходят подготовительные процессы к таким масштабным событиям, но тем не менее России удалось взять высокую планку.

Уже отмечено, что организация работы структур FIFA, условия проживания и тренировок сборных команд, комфортная среда для аккредитованного журналистского корпуса на нынешнем чемпионате выполнены на "отлично". Людям, которые, что называется, в теме, потемкинские деревни не втюхаешь.

FIFA блюдет свою репутацию, за которой колоссальные финансовые средства и влияние в мире. Они могут себе позволить быть независимыми. В отличие от Международного олимпийского комитета они логичны, последовательны в своих решениях и действиях. Одно то, что эта международная организация предупредила о суровых последствиях для желающих устроить бойкот спортивному празднику в России, о многом говорит.

Сборные стран — участниц футбольного праздника и болельщики уже не первый день в России. Помимо репортажей мировых СМИ, в соцсетях появились видео и селфи гостей из разных стран с первыми свидетельствами русского гостеприимства.

Впечатлила задумка организаторов, которые украсили номера отелей, где проживают футболисты, их комбинированными портретами в детстве и с ними же в настоящее время. Сборная Франции хвасталась своими портретами на дверях номеров и сувенирными матрешками с их лицами.

Многое в этом мире происходит от обратного. Чем больше вранья, тем четче видится правда. Западные политики в этом смысле сделали все возможное, чтобы не только стимулировать запуск внутреннего потенциала России на высокие обороты, объединить общество, но и способствовали росту интереса к стране у своих же собственных граждан. Первую красную карточку на Чемпионате мира — 2018 уже получили западные сочинители голливудских небылиц о России.

Возможно, самое важное — это стране найти себя. Как и человеку быть собой, а не кем-то казаться. Спортивные мероприятия тоже в немалой степени играют роль в этом процессе. Результаты — это уже не слепая вера в светлое будущее, это пример того, что можем, если захотим.

Так и юные футболисты, у которых появились новые современные стадионы и другие площадки для тренировок, потом станут сборной России нового поколения. Командой, глядя на которую, не будет возникать вполне очевидный ныне вопрос: "Как игроки с такими огромными зарплатами позволяют себе так убого выглядеть на футбольном поле?"

Придет время, когда ребята, которые только приходят в футбольные секции, вырастут достойными спортсменами. Есть все предпосылки того, что для них честь страны будет важнее вечеринки с дорогущим шампанским в престижном ресторане на европейском курорте.

Несмотря на многолетние впечатления от хворых игр сборной России по футболу, даже я, человек, далекий от спортивных страстей и привязанностей, буду болеть за национальную команду. Только на том безапелляционном основании, что они — наши.