Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис

Намеченный диалог в Хельсинки между президентами России и США обрастает слухами и вполне разумными предположениями. Не мудрено, что так, потому что завоевания политики исключительности США уже принесли свои негативные плоды.

Европейцы расхлебывают открытые кингстоны с огромным потоком мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Ливийская авантюра отозвалась по полной. Клинч с Россией по поводу майданных событий и их кровавого продолжения, которому способствовали США и послушные европейские государства, ударил по доходам Евросоюза. Ведь неполученная прибыль — это убытки.

Помимо всего прочего, оружие, которое разошлось по региону Магриба и Ближнего Востока, бесконтрольно гуляет не только на южных границах ЕС, но и похищенные стволы на складах Украины еще неизвестно, где выстрелят.

Подрыв доверия в теме контроля и распространения химического оружия также не добавляет оптимизма. Тут не надо быть суперхимиком, чтобы отравить какой-нибудь город. И не стоит искать следы какой-либо компетентной в вопросах синтеза боевых отравляющих веществ страны. Весь этот публичный контроль больше от честных людей.

Недавно казненный в Японии организатор химической атаки в безопасной и процветающей Стране восходящего солнца это доказал еще в 1995 году. Сектанты без проблем синтезировали зарин и применили его невзирая на международные резолюции. Что мешает нынешним террористам совершить подобное? Практически ничего.

При администрации бывшего хозяина Белого дома президента Обамы Штаты перестали вуалировать свои претензии на вселенскую гегемонию. Правда все-таки поддерживали скрытый от публики обмен мнениями между ядерными державами. По счастью, не случалось инцидентов между военными контингентами России и США в Сирии и сейчас. Стало быть, трезвые умы по ту сторону Атлантики есть и ощущение реальности не утрачено.

Представляется закономерной встреча президента России и премьер-министра Израиля накануне хельсинкского саммита. Замес интересов настолько крепок в ближневосточном регионе, что одно серьезное неверное движение может стать фатальным. Переговоры Путина и советника по международным делам высшего руководителя Ирана в преддверии Хельсинки — тому наглядное подтверждение.

Израиль опасается иранских военных на территории Сирии, а Иран всячески старается там закрепиться, чтобы досадить Израилю. Если копнуть, то снова вылезут экономика и безопасность обеих стран, а отнюдь не религиозные или иные причины.

Когда вполне стали очевидными причины войны в Ливии, в Сирии и переворота на Украине, легче стало формулировать анамнез. Все та же борьба за энергоносители. Разумеется, причиной объявляются действительно существующие просчеты и недальновидность руководства стран, в которых случилась беда.

Бойня в Сирии нужна была для захвата месторождений нефти и для возможного строительства трубопровода через территорию страны. Украина попала под раздачу в большей мере из-за желания США контролировать газовую трубу из России. Держать, так сказать, за кадык Европу, чтобы не сильно рыпалась, а России осложнить получение прибыли от экспорта углеводородов.

Отсюда и американские разглагольствования про опасность газопроводов "Северный поток". Разумеется, и по ходу украинской пьесы расквартировать морских пехотинцев США в Севастополе, разместив впоследствии в Крыму ударные ракетные комплексы, чтобы русские не мешали получению гешефта.

Турция вовремя сообразила, что и у нее могут случиться серьезные проблемы, когда американская многоходовка задела страну попыткой государственного переворота. Правда власти сумели не допустить раздачу "печенек" на улицах Стамбула и Анкары. "Турецкий поток" тоже вылез бельмом в глазу у трансатлантических корпораций. Вроде бы как Болгарию прогнули с отказом России в строительстве газопровода, а тут турки вмешались.

Конфронтация с Ираном — продукт той же энергетической темы. Скинули шаха Ирана, когда тот решил поставить на место американские и британские нефтяные компании в своей стране. Думали, что иранцы станут послушными. Не вышло. Восток — дело тонкое. Тоньше, чем стринги. Теперь те, кого раньше всецело поддерживали, стали врагами. И снова из-за нефтяной трубы.

Нефтедоллары определяют и взаимоотношения стран Персидского залива с Ираном. Часто экономические интересы смешивают с якобы религиозным противостоянием, что изначально является абсурдом.

Начнем с того, что христиане и иудеи в понимании верующего мусульманина являются так называемыми людьми Писания. Убийство человека Писания является таким же тягчайшим преступлением, как и убийство единоверца-мусульманина. В этой связи несколько обескураживающим в плане религиозной последовательности является непримиримое бодание арабского мира с Израилем.

Те, кто пеняет в той же Сирии на конфликт шиитов и суннитов, как на одну из определяющих причин вооруженного противостояния, тоже несколько странно представляют картину мира. Та же история и с враждой Ирана и государствами Персидского залива.

Турция — преимущественно суннитская страна. Азербайджан — шиитская. Жители обоих государств считают себя единым народом. Значит, дело не в религии и ее богословских течениях, не в какой-то вековой непримиримости, а в решении экономических задач и все тех же гарантий безопасности.

Решать наслоившиеся проблемы в мирном диалоге на уровне состязания интеллекта все-таки предпочтительнее, чем испытывать в боевых условиях эффективность новейших русских гиперзвуковых ракет на американских авианосцах.

Разумеется, на одной встрече в Хельсинки не получится прийти к общему знаменателю, но сделать шаг к созданию внятных и приемлемых правил общежития давно настало время. Этот факт, похоже, уже стал очевидным и в Вашингтоне. По крайней мере, надежда на это понимание пока существует.

Как ни крути, а приключись Армагеддон, нефтедоллары в гробу не понадобятся. Хотя и гробы сколотить при таком фатальном развитии событий будет некому. Посему только говорить и внятно: подлежащее и сказуемое, а не всяческие там "хайли лайкли". Времени на пустую болтовню уже не остается.

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