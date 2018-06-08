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Автор Редакция рубрики "Мир"

Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику

Мир

После "Прямой линии" Путина и его очередных слов про "глобальный рывок России" в ряде СМИ снова заговорили про "русскую Арктику", вспомнив, что на освоение этого региона есть немало претендентов.

Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику. 387891.jpeg

В общем-то, довольно символично, поскольку и Северный морской путь, и Север в принципе — это сфера стратегических российских интересов.

Претенденты в плане борьбы и по этому направлению, тем не менее, имеются. Ну, просто потому, что после шагов нашей страны в освоении данной акватории некоторым развитым странам мира "тоже захотелось". Если и не освоить, то, как минимум, оспорить российское право на работу в этом регионе.

Первый и главный претендент тут США, ну и ряд европейских стран. Что касается Штатов, то в этом году ряд американских военных чинов уже заявляли о восстановлении Второго флота США для контроля арктических вод и о том, что в "условиях конфронтации с Россией, нужно и здесь, на севере, усиливать свое влияние".

В частности, начальник военно-морских операций ВМС США, адмирал Джон Ричардсон в мае этого года заявил: "Наша стратегия национальной безопасности ясно дает понять, что мы вернулись в эпоху соперничества великих держав, поскольку сфера обороны продолжает становиться все более сложной и ставит перед нами все больше задач. Именно поэтому сегодня мы ставим на ноги Второй флот, чтобы среагировать на эти изменения, особенно в Северной Атлантике".

В общем, ничего удивительного в этом нет. Россию сейчас пытаются давить по всем направлениям. И если мы усиливаем свое влияние в Арктике, то пойдут давить и туда. Или, как минимум, заявят об этом.

Правда попытки противостоять России на Севере доселе оборачивались причудливыми последствиями. К примеру, в 2012 году в рамках акции "Спасите Арктику" на буровую станцию "Приразломная" высадился "десант" организации "Гринпис" с целью саботировать работу буровой. Закончилось для активистов все ситуацией "руки в гору, мордой в пол" и делом, возбужденным СК РФ.

Но штука в том, что активистов, арестованных за акцию, прополоскала и западная публика — в том духе, что "наконец-то хоть кто-то утихомирил этих буйных сумасшедших". То есть не российская публика, не "ольгинские тролли", а именно европейцы и американцы.

При этом формальным поводом к запрету на разработку полезных ископаемых на Севере стала авария с разливом нефти компании Shell. Но вы слышали что-нибудь про нефтяные аварии российских установок в Арктике? Вот то-то и оно.

Теперь, через семь лет, когда "мягкой силой" не получилось, генералы США и многие из военных чиновников НАТО говорят об усилении военного влияния в этом регионе.

Однако есть мнение, что и здесь начнутся разные неприятные для них вещи. Во-первых, арктическая группировка войск самого разного назначения одна из самых мощных в российских вооруженных силах.

Во-вторых, есть мнение, что далеко не все американцы, да и европейцы попросту выдержат дежурство в арктических водах. Потому что климат там не самый благоприятный, даже по российским меркам.

В-третьих, Запад отстал в освоении Арктики, и это признают даже сами западные эксперты и военные. К примеру, американский генерал Кёртис Скапарротти, командующий силами НАТО в Европе, заявил по поводу освоения Арктики коротко и ясно: "Мы отстаем". При этом западные эксперты выражают сомнения в том, что это отставание при текущих реалиях у Запада получится наверстать.

Еще раньше, в 2007 году, когда был водружен на дно Северного Ледовитого океана российский флаг из титана в подтверждение российских претензий и на Арктику, и на арктический шельф, международная реакция была крайне бурной и весьма негативной. Но подобного рода исследований и погружений так никто из "западных партнеров" не повторил.

В общем, Арктика, понятным образом, наша. Но оспорить это пытались и пытаются многие. Правда все с тем же примерно нулевым результатом.

Что же касается "наращивания сил США" в регионе, то тут и наши силы присутствуют, и, как было сказано выше, по таким широтам барражировать у американцев получится с большим трудом.

В целом же, понятно, что пресловутый "большой рывок" без Арктики и ее развития невозможен. Слишком много у России там стратегических интересов — и в сфере экономики, и в сфере геополитики. Поэтому есть мнение, что очень скоро мы услышим о развитии новых арктических проектов и о реализации уже намеченных.

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Арктика - колыбель человечества и политических интриг?
Темы Север война Арктика Северный флот борьба за Арктику Северный морской путь Северный Ледовитый океан
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