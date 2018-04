Обложили: "англичанка" заходит с Арктики

На фоне истерики на Туманном Альбионе вокруг пресловутого "дела Скрипалей" официальный Лондон решил начать наступление против России в далекой Арктике.

МИД Великобритании подготовил доклад "Beyond the Ice: UK policy towards the Arctic" ("За границами льда: политика Соединенного Королевства по отношению к Арктике"). В документе звучит тревога по поводу наращивания военного присутствия России в Арктике.

Под предлогом борьбы за экологию Лондон намерен блокировать в Арктике экономические и военные инициативы стран-конкурентов, в первую очередь — России. При этом, согласно авторам доклада, основой сотрудничества между арктическими государствами в сфере безопасности является НАТО.

В марте британская подводная лодка впервые за последние десять лет приняла участие в совместных с США арктических учениях ICEX-2018, где отрабатывались приемы по нанесению ракетных ударов по России.

Между тем в британских СМИ раздувается истерика по поводу военного присутствия России в Арктике. "Кремль переигрывает Запад в Арктике", "Путин и милитаризация Арктики", "Что, если Украина повторится в Арктике?" — таковы заголовки комментариев британской прессы.

Тем временем, пока Великобритания готовит наступление на Арктику, Москва стремится укрепить уже достигнутые здесь успехи. Владимир Путин распорядился завершить работу по определению внешней границы континентального шельфа России. Об этом он заявил на расширенном заседании Совета безопасности России.

Вопрос об установлении юрисдикции России над дополнительной территорией в Арктике обсуждается в ООН начиная с 2001 года. И теперь, как считают в Кремле, пришло время действовать энергично, чтобы инициативу в Арктике не перехватили британцы и американцы. "Действовать здесь нужно основательно, аргументированно, твердо отстаивая наши национальные интересы", — заявил президент России на заседании Совета Безопасности.

Этот суровый регион хранит в своих недрах огромные богатства: здесь находится около 30 процентов неразведанных запасов природного газа и 15 процентов нефти.

Между тем США не собираются оставаться в стороне от гонки вооружений в Арктике. В марте сего года командующий вооруженными силами США в Азиатско-Тихоокеанском регионе адмирал Гарри Харрис на слушаниях в сенате США заявил: "У России больше военных баз в Арктике, чем у всех остальных стран вместе взятых, и ее военные возможности усиливаются". И американский адмирал призвал Пентагон усилить военное присутствие США в Арктике. Таким образом, гонка вооружений в Арктике только начинается.

