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Автор Любовь Степушова

России указали на место "агрессора" в Молдавии. Ну и что?

Правда ТВ » Точка зрения

Резолюция с призывом вывести из Приднестровья российский миротворческий контингент была принята 22 июня на пленарном заседании Генассамблеи ООН. Документ поддержали 64 государства, против выступили 14 и 83 делегации воздержались. Эта поддержка выглядит странной, если учесть, что США и ЕС за день до этого осудили отмену выборов мэра Кишинева верховным судом Молдавии "по политическим мотивам". А попросту говоря, потому что был выбран не тот человек, кого намечали власти. Тем не менее, на что не пойдешь, если надо указать России на ее место "агрессора".


России указали на место "агрессора" в Молдавии. Ну и что?

Руководство Молдавии выслуживается перед Западом, чтобы оставаться у власти как можно дольше и воровать западные деньги, сказал "Правде.Ру" Игорь Тулянцев, председатель Общественного совета "За свободную Родину".

Резолюция ООН, по его мнению, носит рекомендательный характер и войной Приднестровью и России не грозит. Молдавия, по словам политика, не денонсирует договор 1992 года о перемирии и вводе российских миротворцев, это означает выход на прямое военное противостояние с Россией, что не входит в планы Запада.

Россия напрасно ставит на президента Игоря Додона и его Социалистическую партию в переформатировании Молдавии на пророссийский лад. Это такие же прихлебатели из кормушки олигарха Плахотнюка, как и лидеры либеральных партий, стоящих у власти. Цена вопроса в получении влияния на постсоветском пространстве не в деньгах, а в чем же? Об этом вы узнаете в этом выпуске программы "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

 

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Темы Молдавия резолюция Точка зрения Игорь Тулянцев Генассамблея ООН прямой эфир pravda.ru
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