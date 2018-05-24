Чего ждут от ПМЭФ его участники

Главное — выстроить понятные и долгосрочные отношения на всех уровнях, наладить диалог с властью и бизнес-партнерами. Такую задачу на Петербургском международном экономическом форуме ставит для себя генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев. Об этом он сообщил в экслюзивном интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой.



Чего ждут от ПМЭФ его участники

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