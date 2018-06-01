Что известно за рубежом о российской кухне и почему иностранные шефы только начинают осваивать то, что готовит каждая российская бабушкав эфире Pravda.ru рассказала генеральный директор компании PIR Expo Елена Меркулова.
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Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
В Армении приступил к работе новый состав правительства премьера Николы Пашиняна. Что там собрались за люди и какой курс они будут вести в отношении России?