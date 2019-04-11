Что Эрдоган просил у Путина?

О чем договорились и о чем не договорились Реджеп Эрдоган и Владимир Путин? Кто выиграл и кто проиграл на муниципальных выборах в Турции? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается свалить Эрдогана? Какова роль США и ЕС в турецкой политической жизни? На кого ставят турецкие финансовые круги? Возможна ли "януковичизация" Эрдогана?
Эти и другие вопросы обозреватель "Правды.Ру" Саид Гафуров обсуждает с видным туркологом Икбалем Дюрре.
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