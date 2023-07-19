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Джалиль Вахитов

Топ-9 достопримечательностей Москвы

Туризм

Москва, наша прекрасная столица, не нуждается в лишних пояснениях о своей важности. В этой статье мы расскажем о тех достопримечательностях, которые обязательно стоит посетить каждому, кто ещё не побывал в Москве.

Топ-9 достопримечательностей Москвы
Фото: Правда.Ру

Московский Кремль и Красная площадь

Московский Кремль и Красная площадь — первое место, которое стоит посетить сразу по приезде. Это самая популярная достопримечательность, которая украшает наш город. Кремль всегда радует гостей своими курантами и звёздами, символизирующими величие Москвы. Строительство Кремля началось ещё в 12-м веке и с тех пор он неоднократно реставрировался и дополнялся. На Красной площади часто проводятся культурные мероприятия, ярмарки и торжества, которые обязательно понравятся каждому посетителю.

Храм Василия Блаженного

 

Храм Василия Блаженного — уникальное сооружение, построенное по приказу Грозного. Великолепные многоцветные купола, украшающие храм, не появились сразу. В 13-м веке произошёл пожар, который повредил его внешний вид. Ранее фасад был выполнен в бело-красных тонах, а купол имел золотую отделку.

Москва-Сити

Москва-Сити — деловой центр Москвы, представленный современными высокими башнями. Этот уникальный район, аналогичный лондонскому Сити или району Нью-Йорка, привлекает не только жителей России, но и туристов из Восточной Европы. Каждая башня имеет своё название, а самая высокая из них достигает 235 метров.

Новодевичий монастырь

 

Новодевичий монастырь был построен для девушек и женщин около 500 лет назад, привлекая множество девушек из царских семей. Сегодня здание является крепостью с потрясающей архитектурой и высокими стенами.

Церковь Вознесения в Коломенском

Эта удивительная достопримечательность находится на берегу реки в Москве и представляет собой здание в форме креста. Она является первым каменным зданием на Руси, высота которого достигает 62 метров.

Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Этот католический собор украшен разноцветными витражами и фигурными башнями. Собор часто организует концерты, что делает его интересным местом для посещения в любое время.

Кремль в Измайлово

 

 

Если вы хотите познакомиться с русской архитектурой, обязательно посетите Кремль в Измайлово. Здание было возведено по древним чертежам и эскизам, а территория Кремля сейчас включает храм, музей, трактир и лавки ремесленников.

Большой театр

Большой театр — это место, популярное с древних времён. Он был построен в 1825 году, но позже неоднократно реконструировался. Любителям искусства обязательно стоит посетить Большой театр.

Государственная Третьяковская галерея

 

Государственная Третьяковская галерея — это уникальный музей, который обладает огромной коллекцией произведений великих художников, икон и гравюр. Эта галерея безусловно является одной из ярких достопримечательностей Москвы.

Москва — город с богатой историей и уникальной архитектурой. Посетив эти интересные места, вы сможете окунуться в его культурное наследие и узнать много нового о столице России.

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Москва - ТОП мест в СТОЛИЦЕ: ЧТО посмотреть, ЦЕНЫ в Москве. Достопримечательности Москвы
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы москва туризм россия путешествия
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