Крымский Белогорск: парк львов "Тайган" и другие достопримечательности

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крымский город Белогорск — место, куда точно стоит приехать, и не один раз. Легендарный парк львов останется в вашем сердце навсегда: ничего подобного вы еще не видели.

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Сафари-парк "Тайган"

Самым известным местом развлечений в городе Белогорск является сафари-парк "Тайган", который привлекает туристов со всего Крыма. Здесь вы сможете познакомиться со львами, тиграми и множеством других животных, которые живут в условиях Крыма. Площадь парка достаточно большая, но основная территория отведена для львов и тигров, которые живут в условиях, приближенных к естественной среде обитания — саванне. В парке есть кафе и прекрасная гостиница: можно остановиться на ночь. Так вы сможете осмотреть большой зоопарк "Тайгана" целиком и не спеша, сфотографироваться с львятами и тигрятами в специальной фотозоне.

Белая скала

Белая скала является самой известной достопримечательностью Белогорского района. Эта величественная стена высотой до 100 метров закрывает долину реки с восточной стороны Скала была сформирована морем, на её склонах можно найти зубы доисторических акул или окаменевшие раковины. В пасмурные дни скала имеет серый цвет, но на рассвете приобретает особое очарование благодаря лиловым и голубым оттенкам. С этой скалой связаны легенды, где фигурируют спрятанные в пещерах сокровища.

Суворовский дуб

Под этим дубом полководец Суворов вел переговоры с турками, поэтому место обладает высокой исторической ценностью. В память о происшедших событиях дуб был взят под охрану государства и окружен ограждением. Однако посмотреть на эту достопримечательность можно: она включена в экскурсионные программы.

Тайганское водохранилище

Тайганское водохранилище — важная достопримечательность Белогорска. Отсюда снабжается водой весь Белогорский район и не только. Рыбаки съезжаются сюда, чтобы насладиться красотой природы и заняться рыбной ловлей. Место очень живописное.

Черемисовские водопады

Черемисовские водопады получили свое название от села Черемисовка, расположенного рядом. Всего здесь насчитывается пять водопадов, и лучшее время для их посещения — весной после дождей. Самым высоким водопадом является "Каскад", однако он первым и высыхает.

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