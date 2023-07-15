Памятники древней цивилизации, бурные водопады и каньоны — природные достопримечательности Туапсе

4:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Туапсе — наравне с Сочи и Крымом — есть неповторимые природные достопримечательности. Если вы будете отдыхать в Туапсе, обязательно выделите время и посетите эти завораживающие места.

Фото: beachsearcher .com/en/russia/southern-federal-district/krasnodar-krai/537223/tuapse

Гора Индюк

Гора Индюк, находящаяся в Причерноморском заповеднике всего в 40 километрах от города, является одной из неповторимых природных достопримечательностей Туапсе, соперничающих с Сочи и Крымом. Эта вершина горного массива поднимается на высоту почти 900 метров и предлагает потрясающие панорамные виды на окружающую местность. Вокруг подножия горы раскинулись величественные дубы, грабы и буки, а по склонам свободно бегают кабаны и еноты.

Сегодня в окрестностях горного массива предлагается более 50 маршрутов скалолазания различной сложности, которые придутся по вкусу любителям активного отдыха. Для посещения горы Индюк можно воспользоваться автобусом, который отправляется от автовокзала Туапсе. После прибытия в поселок Индюк вам предстоит пройти всего 4 километра пешком, и вы достигнете цели.

Древние дольмены

Древние дольмены представляют собой мегалитические памятники, оставленные древней цивилизацией. Эти каменные сооружения имеют форму каменного домика, состоящего из четырех стен и крыши. Предназначение этих таинственных сооружений до сих пор остается загадкой.

В Туапсинском районе есть несколько мест, где можно увидеть эти удивительные сооружения. Большинство дольменов расположены в посёлке Пригородный, недалеко от горы Богатырка. Здесь даже создана специальная маршрутная тропа под названием "Дорога к счастью", которая оснащена лестницами и перилами. Маршрут пролегает среди реликтовых лесов, наполняясь магическими запахами и завораживающими звуками природы.

Водопад Перун

В непосредственной близости от Туапсе, в поселке Красный, расположен ещё один изумительный природный объект — водопад Перун. Этот водопад находится на территории заповедника и является одним из охраняемых природных памятников. Его истоком служит ручей Казённый, который с шумом и грохотом обрушивается с высоты более 30 метров.

Водопад Перун привлекает внимание круглогодично: летом он представляет собой стремительный поток воды, а зимой создает причудливые ледяные образования. Добраться до водопада несложно. Нужно доехать до села Красное, оставить автомобиль и прогуляться по тропинке до природного памятника, наслаждаясь великолепием природы Краснодарского края.

Каньон Таштай

Каньон Таштай является очень популярным местом среди туристов. Он образован рекой Бешенка, которая протекает среди многовековых мергелевых пород, образуя множество купелей и гротов. Долина реки представляет собой красочное и разнообразное место с удивительным ландшафтом.

Название реки говорит само за себя: она то неторопливо течет, то стремительно ускоряется, бурлит и образует водовороты. Глубина некоторых купелей достигает 3 метров, а высота стенок каньона составляет 40 метров. Каньон Таштай имеет протяжённость нескольких километров, а его вода имеет невероятный изумрудный цвет.

Утёс в Кадоше

Утёс в Кадоше (скала Киселёва) — это отвесная гладкая скала, возвышающаяся на почти 50 метров над уровнем моря. Этот природный памятник окутан захватывающей легендой, которую с удовольствием расскажут местные гиды. Он находится между мысом Кадош и устьем реки Агой. Утёс можно увидеть, посетив лесопарковую зону Кадош, которая является частью заповедника и находится под охраной государства.

Некогда на этом месте находилась дача художника Александра Киселёва, который очень любил это место и часто изображал его на своих картинах. Чтобы добраться до скалы, можно воспользоваться автомобилем, прогуляться пешком или заказать экскурсию, в рамках которой вы будете доставлены на катере прямо к подножию скалы.

«Курортный атлас». Туапсинский район