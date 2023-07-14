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Джалиль Вахитов

Названы восемь самых красивых и загадочных мест на планете

3:58
Туризм

У каждого фотографа есть список красивых мест по всему миру, которые он мечтает запечатлеть. Этот список включает в себя популярные экзотические и труднодоступные места, которые способны произвести впечатление на всех без исключения.

Фото:  

Серенгети, Танзания

Серенгети, расположенный в Северной Танзании, является одним из семи чудес Африки. Этот район богат дикой природой, занимающей площадь в 14750 квадратных километров. Здесь происходят крупнейшие в мире миграции наземных млекопитающих. Просторные луга, величественные скалы и уникальные виды деревьев служат потрясающим фоном для фотографий.

Галапагосские острова

Галапагосские острова являются уникальным архипелагом с множеством эндемичных видов животных и птиц. Они находятся в Тихом океане на экваторе и доступны для посещения круглый год. Острова Галапагос также служат источником для теории Дарвина о происхождении видов, и они внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Остров Пасхи

 

Остров Пасхи, находящийся в юго-восточной части Тихого океана, известен своими огромными монументальными статуями. Статуи, известные как моаи, были вырезаны аборигенами между 1250 и 1500 годами. Они были созданы из окаменелой лавы вулкана на острове. Секрет создания, транспортировки и установки фигур передавался у местных из поколения в поколение.

Мачу-Пикчу, Перу

 

Мачу-Пикчу — это таинственные руины, датирующиеся XV веком, и расположенные в горах Перу, возле Уайна-Пикчу. Этот город был построен инками в 1450 году, а через некоторое время, после вторжения испанцев на земли инков, оставлен жителями предположительно из-за проблем со снабжением. После этого город несколько веков простоял заброшенным, пока его случайно не обнаружил американский исследователь Хайрам Бингем в 1911 году.

Антарктида

Антарктида является самой дикой и малоизученной частью мира. Этот заснеженный континент удален от современного мира и сохранил первозданную нетронутость. В последнее время туристы также могут посетить Антарктиду.

Венеция, Италия

 

Венеция, северо-восточный город Италии, состоит из 115 небольших островов, разделенных каналами и соединенных мостами. Этот город известен своими произведениями искусства, архитектурой и особенностью расположения. Он также является единственным пешеходным городом в мире и внесен в список всемирного наследия.

Стоунхендж, Англия

Стоунхендж — это комплексный памятник возрастом около 5000 лет, который является одним из лучших туристических мест в Англии. Цель и значение Стоунхенджа до сих пор остаются загадкой. Предположительно, он использовался в качестве обсерватории, так как его стороны совпадают с солнцестояниями зимы и лета.

Пирамиды Гизы, Египет

Пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира и самые старые и крупные пирамиды в мире. Они рассказывают историю Древнего Египта, и их архитектурный стиль и использованные технологии остаются уникальными и не воспроизводимыми в современном мире. Самой большой и старейшей пирамидой в Гизе является Великая пирамида Хеопса.

Каждое из этих мест предлагает неповторимые возможности для фотографов, которые хотят запечатлеть красоту и величие природы и архитектуры. Посетите эти места и создайте уникальные снимки, которые оставят незабываемые впечатления.

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САМЫЕ КРАСИВЫЕ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ. РЕЛАКС ВИДЕО 4K
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы перу египет туризм италия венеция танзания антарктида стоунхендж путешествия
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