Анадырь — столица Чукотского округа и настоящий мегаполис по меркам Дальнего Востока. Когда-то в целях безопасности аэропорт был построен в поселке Угольные Копи на другой стороне беспокойного Анадырского лимана. Путешественники, прибывающие в самый восточный город России летом, могут добраться до него на пароме или вертолёте. В случае непогоды эти варианты отпадают, и остается лишь ждать улучшения погодных условий на берегу моря.
Приближаясь к Анадырю, первым делом бросается в глаза золочёные маковки кафедрального Свято-Троицкого собора — самого большого в мире деревянного храма, возводившегося на вечной мерзлоте. В тундре не так просто найти древесину, поэтому для строительства использовались сосна и лиственница, привезенные из Омской области. Колокола доставлены из Воронежа.
Рядом с собором расположена бронзовая статуя Николая Чудотворца, покровителя путешественников и мореплавателей, которая приветствует каждого, кто оказывается на этой земле, продуваемой всеми ветрами.
На этом же берегу, в нескольких шагах от пристани, находится музейный центр "Наследие Чукотки". В его экспозиции можно познакомиться с образом жизни оленеводов: увидеть воссозданный яранг и изящные изделия народных промыслов.
Особое впечатление производит резьба по костям китов и моржей. Мастера косторезной школы чукотского Уэлена, самого восточного населенного пункта Евразии, создали множество удивительных работ. Отдельная интерактивная экспозиция посвящена белым медведям — символу Чукотки.
Центральная часть Анадыря поражает своим колоритом: дома, раскрашенные яркими цветами, напоминают кубики Лего. Здесь также можно увидеть несколько памятников, включая памятники чукотскому писателю Юрию Рытхэу, основателю города Леониду Гриневецкому, а также многофигурную композицию "Борцам за свободу советской Чукотки", возвышающуюся над портом. Прогулка по центру Анадыря займет примерно полчаса.
Анадырь представляет собой миниатюрную версию Чукотки, и если нет возможности отправиться в глубь округа, то можно ограничиться изучением самого города и его окрестностей. Для этого пары дней будет вполне достаточно даже для самых неторопливых путешественников.
Всего в 20 километрах от города находится гора Дионисия (по-чукотски Тэмлян, "Сломанное острие"), высота которой — 577 м. Это остаток древнего вулкана и исток множества ручьев. Местные жители называют эту гору "анадырской Фудзиямой". Лучший способ добраться сюда — на хорошем внедорожнике или на ТРЭКОЛе.
По дороге можно насладиться цветущими зарослями иван-чая, где иногда можно увидеть лисиц. По пути можно остановиться и порыбачить. Предварительно договорившись, можно поучаствовать в мастер-классе по засолке лососёвой икры, собрать ягоды (морошки, бруснику, голубику и шикшу) и даже окунуться в Анадырский лиман (температура воды здесь не поднимается выше 10-12 градусов).
Анадырь и его окрестности великолепны. Это место, где сочетаются историческое наследие, мастерство местных жителей, красота природы и особая атмосфера. Посетив этот уголок России, вы окунетесь в удивительный мир Чукотки и ощутите её неповторимый дух.
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