Екатеринбург: столица Урала и место трагедии

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Начало этому великому и прекрасному городу положено строительством железоделательного завода на реке Исеть в 1723 году. Екатеринбург богат своей историей, и множество достопримечательностей связано с разными периодами его существования.

Фото: Википедия

Монастырь в Ганиной Яме

Менее двадцати лет назад в городе появился мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в месте, известном как Ганина Яма. Ранее эти земли принадлежали состоятельному человеку, который добывал железную руду, надеясь найти золото. Этого человека звали Гавриил, а местные жители называли его Ганей. Земли эти стали известны тем, что на них были захоронены члены Царской семьи.

Сегодня на этой территории находится семь деревянных храмов (по числу убиенных членов семьи), а также особая святыня для жителей Екатеринбурга и гостей — шахта, в которой были захоронены тела. Возле неё установлен поклонный крест, высеченный из дуба, который тоже имеет свою историю. Дуб рос под Прохоровкой и стал свидетелем сражения 1943 года, повлиявшего на ход войны.

Памятник маршалу Жукову

На проспекте Ленина в 1995 году был установлен памятник великому Маршалу Победы — Георгию Жукову. Восьмиметровая скульптура, изображающая маршала верхом на коне. Сегодня это — место, которое жители посещают в особенно памятные даты. Вклад Жукова в победу советского народа трудно переоценить. Перевозка скульптуры к месту установки была непростой задачей, пришлось временно снять троллейбусные провода.

Скульптура "Влюблённые"

На улице Вайнера находится скульптура "Влюблённые", которая весьма популярна среди жителей и гостей города. Скульптура изображает двух молодую пару, сидящую на перилах и нежно держащуюся за руки. Проходя мимо этого произведения искусства, сложно остаться равнодушным.

Смотровая площадка в бизнес-центре "Высоцкий"

На улице Малышева находится современное архитектурное достижение — 54-этажное здание бизнес-центра "Высоцкий" с современной смотровой площадкой на 52-м этаже. С высоты более 180 метров открывается захватывающий вид на город Екатеринбург и его окрестности. Площадка огорожена прочным стеклом, а для романтических встреч предусмотрены 4 кабинки. На этаже ниже расположен ресторан с таким же впечатляющим видом на город.

Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского — ещё одно любимое место местных жителей. Здесь можно найти множество развлечений для посетителей самых разных возрастов. Особой популярностью пользуется Парк динозавров, где можно встретить обитателей юрского периода.

Для дружных компаний в лесной части парка расположены уютные беседки, доступные гостям в любое время года. Здесь же находится детская игровая зона. Для приятных прогулок организованы тематические аллеи, включая "Литературную". В парке также можно посетить контактный зоопарк и верёвочный парк, а также удобно расположиться на лавочке и почитать интересную книгу, которую можно взять в библиотеке под открытым небом.

Что посмотреть в Екатеринбурге за один день?