Павловск — уникальный дворцовый пригород Санкт-Петербурга

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Павловск — один из самых популярных дворцовых пригородов Санкт-Петербурга. Поездка в эту часть области гарантирует массу приятных воспоминаний и отдых от суеты мегаполиса. Но что же ещё привлекает путешественников в таком небольшом городе?

Фото: Вадим Савицкий

История Павловска

Изначально на месте нынешнего Павловска стояла новгородская крепость, построенная в XIII веке. В XVIII веке здесь располагались финские поселения, куда приезжала охотиться Екатерина Великая.

В 1777 году царствующая императрица подарила эту часть области своему сыну — будущему Павлу I. Подаренные земли стали благодарностью за рождение наследника. Тогда это место называлось Павловским селом, и на его территории были расположены два деревянных дворца, которые со временем стали Павловским дворцом и крепостью Бип.

В 1796 году, после вступления Павла I на престол, поселение стало городом, который назвали "Павловском". После смерти императора здесь проживала Мария Фёдоровна. В середине XIX века Павловск стал культурным центром страны.

В XX столетии город стал именоваться "Слуцком" — в честь Веры Слуцкой, а в 1944 году ему было возвращено первоначальное название.

Павловский дворец и его достопримечательности

Главной достопримечательностью Павловска является Павловский дворец, который является музеем-заповедником. Строительство дворцово-паркового ансамбля продолжалось 50 лет, к работам привлекали таких мастеров, как Росси, Камерон и Воронихин.

Центром комплекса является Павловский дворец, построенный на берегу реки Славянка в конце XVIII века Чарльзом Камероном. Дворец украшают копии античных статуй и итальянских полотен, французский шёлк и венецианское стекло. Во время правления Николая I здание было расширено, а возле входа установлен памятник погибшему императору.

Внешний вид дворца отличается строгостью, что контрастирует со внутренней отделкой. Особой популярностью пользуются Итальянский и Греческий залы. Первый знаменит фонарём-куполом, спроектированным Камероном, а второй — колоннами из зелёного мрамора и античными скульптурами.

Павловский парк: красота природы и памятники культуры

Площадь Павловского парка достигает 600 гектаров и разделена на 7 частей:

Придворцовая часть располагается возле главного здания. Зона ярких цветочных клумб, липовых аллей, беседок и павильонов.

располагается возле главного здания. Зона ярких цветочных клумб, липовых аллей, беседок и павильонов. Старая Сильвия — это зона с хвойными деревьями, памятником, созданным в честь родителей Марии Фёдоровны, и скульптурой Аполлона.

— это зона с хвойными деревьями, памятником, созданным в честь родителей Марии Фёдоровны, и скульптурой Аполлона. Новая Сильвия — лесная зона, где находится мавзолей, построенный вдовствующей императрицей в честь своего супруга.

— лесная зона, где находится мавзолей, построенный вдовствующей императрицей в честь своего супруга. Парадное поле изначально было предназначено для военных парадов, но со временем стало живописным местом с искусственными водоёмами.

изначально было предназначено для военных парадов, но со временем стало живописным местом с искусственными водоёмами. Район реки Славянки — засажен разными видами деревьев и представляет особый интерес.

— засажен разными видами деревьев и представляет особый интерес. Белая Берёза славится живописными ландшафтами.

славится живописными ландшафтами. Большая звезда — это район, предназначенный для экипажей и конных прогулок. Здесь можно найти танцевальные площадки и посидеть у одного из многочисленных прудов.

Парковая зона привлекает туристов не только живописными пейзажами и свежим воздухом, но и множеством памятников культуры. Один из самых популярных объектов среди фотографов — Храм Дружбы, представляющий собой ротонду. Символический дар Екатерине Великой от императора Павла I и его супруги Марии Фёдоровны в благодарность за подаренные земли усадьбы Павловское.

Ещё одно любимое место влюблённых — Розовый павильон, где часто отдыхала Мария Фёдоровна. В тёплое время года воздух здесь наполнен ароматом цветов.

Многочисленные памятники, свежий воздух и возможность познакомиться с мировой культурой — всё это и многое другое делает Павловск одним из самых популярных городов Ленинградской области.

Павловск - невероятно интересная экскурсия!