Оцените японскую кухню на её территории: путешествие в Японию

3:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Японская кухня является одной из самых популярных в мире. Согласно исследованиям, проведённым в июле 2015 года, за рубежом было зарегистрировано целых 89 тысяч ресторанов, специализирующихся на японской кухне. Что же делает её такой привлекательной?

Фото: pixabay.com

Японская кухня представляет собой симбиоз простых и не самых экзотических продуктов. В её основе лежат такие компоненты, как рис, морепродукты, соя, различные овощи, бобы и мясо.

Суши и роллы: из чего и как приготовлены

Самыми известными и распространенными блюдами японской кухни являются суши и роллы. Суши впервые появились в Южной Азии: очищенное и посыпанное солью рыбное филе смешивали с рисом и укладывали под каменный пресс, который затем заменяли крышкой. Это позволяло рыбе сохранять свежесть в течение нескольких месяцев. Однако запах не всегда был приятным. В то время суши считались доступной пищей для бедного населения. В настоящее время повара предлагают множество вариаций суши, за которые гурманы готовы заплатить немалые суммы.

Рис является неотъемлемым компонентом не только для суши и роллов, но и для японской кухни в целом. Для приготовления риса отбирают особые сорта, которые обладают повышенной клейкостью. Это важно для того, чтобы суши и роллы сохраняли свою форму. Тот же принцип применяется при выборе риса для его приготовления в качестве самостоятельного блюда. Рис готовится без добавления соли и специй, чтобы сохранить свой неповторимый аромат и впитать запах начинки.

Вторым важным ингредиентом для приготовления суши и роллов являются сушёные морские водоросли нори. Перед использованием повара предварительно обжигают их над пламенем. Таким образом, водоросли становятся более эластичными и легко скручиваются в рулончики.

Что же касается спиртных напитков, японцы предпочитают пиво и саке.

Искусство подачи и приёма пищи

Помимо разнообразия блюд в японской кухне, большое внимание уделяется их сервировке, особой культуре подачи и употребления. Представленная на столе еда должна выглядеть приятно, поэтому тарелки расставляются особым образом, создавая целостную композицию.

Пищу в Японии принято принимать, сидя на татами. В отличие от других стран, ложки и вилки не популярны, их заменяют деревянными палочками. Когда подают суп, сначала выпивают жидкость, а затем, с помощью палочек, берут твердые кусочки изнутри. Важно помнить, что палочки не следует вставлять в еду, передавать другим людям или класть их в их тарелки. Такие действия ассоциируются с трапезой на похоронах и считаются неприемлемыми в повседневной жизни.

Погружение в японскую культуру

Японская кухня является многогранной, отражая обычаи этой страны. Изучение японской кухни поможет погрузиться в культуру страны восходящего солнца, понять её народ и историю.

Сама Япония предлагает множество возможностей для исследования местной кулинарной темы. В отелях и ресторанах можно попробовать разнообразные блюда, а также посетить японские кулинарные мероприятия и фестивали. Приготовление японской еды также становится все более популярным увлечением за пределами Японии.

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