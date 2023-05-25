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Петр Дерябин

Питание перед тренировкой: что, сколько и когда можно есть

2:30
Спорт

Предварительный приём пищи перед тренировкой крайне важен, поскольку не рекомендуется заниматься спортом на пустой желудок. Углеводы и белки дадут вам энергию, необходимую для хорошей тренировки.

Питание перед тренировкой: что, сколько и когда можно есть

Оптимально вы должны планировать приём пищи за 60-90 минут до тренировки. Эта рекомендация может варьироваться в зависимости от того, как вы переносите еду в желудке во время тренировки. Некоторым людям нужно употреблять пищу за 3-4 часа до тренировки.

Необходимый минимум - 30-45 г углеводов и белка. 

Пример меню:

  • Один большой банан и 1 стакан творога.
  • Два ломтика цельнозернового хлеба и одно яйцо.
  • Тортилья из цельнозерновой муки и 1 стакан нарезанной курицы.

Не забывайте добавлять в приём пищи некоторое количество полезных жиров, таких как авокадо или семена чиа. Если вы не можете покушать за 60-90 минут до тренировки, приготовьте более лёгкое блюдо ближе к тренировке, но уменьшите количество углеводов и белка.

Например, за 30-60 минут до тренировки употребляйте по 20-30 грамм углеводов и белка. Если вы не можете есть до 15-30 минут до тренировки, вы можете съесть легкий перекус, содержащий по 10-20 грамм каждого углеводов и белка.

Перекус перед тренировкой не только даст вам необходимую энергию, но также повлияет на вашу способность восстанавливаться.

Как поддерживать себя во время тренировки

  • Не забывайте пить достаточно воды во время тренировки. Не допускайте обезвоживания, которое может привести к снижению эффективности тренировки и повышению риска травм.
  • Не забывайте делать разминку перед тренировкой. Это поможет уменьшить риск травм и ускорить восстановление после тренировки.
  • Неправильная техника выполнения упражнений может привести к травмам и снижению эффективности тренировки.
  • При необходимости используйте подходящую экипировку и оборудование. Это также поможет уменьшить риск травм и повысить эффективность тренировки.
  • Не перенапрягайте себя и не забывайте слушать своё тело. Если вы чувствуете сильную боль или дискомфорт во время тренировки, лучше прекратить её или снизить интенсивность.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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