Предварительный приём пищи перед тренировкой крайне важен, поскольку не рекомендуется заниматься спортом на пустой желудок. Углеводы и белки дадут вам энергию, необходимую для хорошей тренировки.
Оптимально вы должны планировать приём пищи за 60-90 минут до тренировки. Эта рекомендация может варьироваться в зависимости от того, как вы переносите еду в желудке во время тренировки. Некоторым людям нужно употреблять пищу за 3-4 часа до тренировки.
Необходимый минимум - 30-45 г углеводов и белка.
Пример меню:
Не забывайте добавлять в приём пищи некоторое количество полезных жиров, таких как авокадо или семена чиа. Если вы не можете покушать за 60-90 минут до тренировки, приготовьте более лёгкое блюдо ближе к тренировке, но уменьшите количество углеводов и белка.
Например, за 30-60 минут до тренировки употребляйте по 20-30 грамм углеводов и белка. Если вы не можете есть до 15-30 минут до тренировки, вы можете съесть легкий перекус, содержащий по 10-20 грамм каждого углеводов и белка.
Перекус перед тренировкой не только даст вам необходимую энергию, но также повлияет на вашу способность восстанавливаться.
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