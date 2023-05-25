Питание перед тренировкой: что, сколько и когда можно есть

2:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Предварительный приём пищи перед тренировкой крайне важен, поскольку не рекомендуется заниматься спортом на пустой желудок. Углеводы и белки дадут вам энергию, необходимую для хорошей тренировки.

Оптимально вы должны планировать приём пищи за 60-90 минут до тренировки. Эта рекомендация может варьироваться в зависимости от того, как вы переносите еду в желудке во время тренировки. Некоторым людям нужно употреблять пищу за 3-4 часа до тренировки.

Необходимый минимум - 30-45 г углеводов и белка.

Пример меню:

Один большой банан и 1 стакан творога.

Два ломтика цельнозернового хлеба и одно яйцо.

Тортилья из цельнозерновой муки и 1 стакан нарезанной курицы.

Не забывайте добавлять в приём пищи некоторое количество полезных жиров, таких как авокадо или семена чиа. Если вы не можете покушать за 60-90 минут до тренировки, приготовьте более лёгкое блюдо ближе к тренировке, но уменьшите количество углеводов и белка.

Например, за 30-60 минут до тренировки употребляйте по 20-30 грамм углеводов и белка. Если вы не можете есть до 15-30 минут до тренировки, вы можете съесть легкий перекус, содержащий по 10-20 грамм каждого углеводов и белка.

Перекус перед тренировкой не только даст вам необходимую энергию, но также повлияет на вашу способность восстанавливаться.

Как поддерживать себя во время тренировки

Не забывайте пить достаточно воды во время тренировки. Не допускайте обезвоживания, которое может привести к снижению эффективности тренировки и повышению риска травм.

Не забывайте делать разминку перед тренировкой. Это поможет уменьшить риск травм и ускорить восстановление после тренировки.

Неправильная техника выполнения упражнений может привести к травмам и снижению эффективности тренировки.

При необходимости используйте подходящую экипировку и оборудование. Это также поможет уменьшить риск травм и повысить эффективность тренировки.

Не перенапрягайте себя и не забывайте слушать своё тело. Если вы чувствуете сильную боль или дискомфорт во время тренировки, лучше прекратить её или снизить интенсивность.