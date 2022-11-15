Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023

В этом году жеребьёвка Лиги чемпионов подарила массу эмоций. Уже на стадии ⅛ финала минимум два фаворита покинут турнир, а в большинстве пар есть интрига.

Какие команды встретятся друг с другом на этой стадии и какие прогнозы дают эксперты — расскажем далее. Тем, кто готов уже сейчас сделать ставку на какую-либо из команд, рекомендуем зайти на сайт Legalbet. Там вы найдёте всю необходимую информацию, которая поможет заключить выгодное пари.

"Реал Мадрид" — "Ливерпуль"

Повторение прошлого финала ЛЧ уже на стадии ⅛ финала — мечта для стороннего зрителя и нервотрепка для фанатов двух этих команд.

Отдать явное предпочтение какой-либо из сторон эксперты не могут, что выглядит странно на фоне последних игр "Ливерпуля". Команда не разучилась играть в футбол и может противостоять топам (победа над "Сити"), однако на дистанции результаты посредственные.

"Реал" же неплохо идёт в чемпионате Испании (2-е место перед паузой на ЧМ) и в ЛЧ, порой позволяя отдохнуть своим лидерам. Однако что будет с Бензема, Модричем и другими лидерами мадридцев после чемпионата мира — неизвестно. Всё-таки возраст берёт своё.

"Бавария" — "ПСЖ"

Ещё одна топ-пара, где всё не так понятно.

"Бавария" отлично проводит год — лидерство в Бундеслиге, шесть побед на групповом этапе ЛЧ.

"ПСЖ" классом выше, чем прошлые соперники "Баварии". Однако на опыте прошлых матчей можно понять — парижан можно одолеть. Две ничьих в ЛЧ против "Бенфики", поражение в чемпионате от "Марселя" и потери очков с "Монако" и "Реймсом" только подтверждают этот тезис. Как только "ПСЖ" сталкивается с толковой обороной, у него начинаются проблемы.

"Наполи" — "Айнтрахт"

За не самой громкой вывеской скрывается одно из самых интересных противостояний этой стадии ЛЧ. "Наполи" набрал сумасшедший ход и сносит любого соперника, будь то "Милан", "Ливерпуль" или "Рома".

"Айтрахт" — прошлогодний победитель Лиги Европы, который не боится играть в атакующий футбол против самых топовых команд. Пускай "Наполи" и очевидный фаворит этой пары, свою победу легко он не заберёт.

"Челси" — "Боруссия Дортмунд"

Несмотря на очевидный статус фаворита, у "Челси" в этом противостоянии могут быть проблемы.

За пример стоит взять два матча группового этапа между "Манчестер Сити" и "Боруссией". Победить дортмундцам ни в одном из них не удалось, однако "Сити" раз за разом допускал моменты у своих ворот.

"Челси" по уровню слабее "Манчестера" и вдобавок имеет проблемы с реализацией собственных моментов. И здесь ему очень на руку пауза на ЧМ. Пара трансферов и доработок в тактической схеме — и "Челси" сможет претендовать на выход дальше.

"Бенфика" — "Брюгге"

Две сенсации группового этапа встретятся между собой в ⅛ финала. И к сожалению для болельщиков "Брюгге", шансы не в пользу их любимцев.

"Брюгге" впервые в истории попал в плей-офф ЛЧ и ради этого выбил из турнира "Атлетико" и "Байер".

"Бенфика" провела два матча на равных против "ПСЖ", чем доказала состоятельность на футбольном поле. На фоне этого эксперты убеждены: "Брюгге" не доставит сопернику особых проблем.

"Порту" — "Интер"

Интересное противостояние, в котором мнения о победителе расходятся.

"Порту" в уверенной манере в групповом этапе ЛЧ переиграл "Атлетико", "Брюгге" и "Байер". И тот же "Атлетико" по стилю игры схож с будущим соперником.

"Интер" также смог удивить и в борьбе за путёвку в плей-офф переиграл "Барселону". Однако в матче против той же "Баварии" показал крайне мало. "Порту", хоть и слабее "Баварии", но спокойно навяжет свою игру "Интеру".

"Тоттенхэм" — "Милан"

Встреча двух команд, завязанных на форме своих лидеров.

"Тоттенхэм" восхитительно начал сезон, однако затем скатился к игре через Харри Кейна. Это привело к ситуации, где команда была в шаге от вылета из ЛЧ.

"Милан" же, несмотря на тренерский талант Пиоли, сейчас крайне зависим от креативности Леау и подключений Эрнандеса. Однако, в отличие от своего будущего соперника, у клуба более содержательная игра и способность подстроиться под футбол оппонента. Хотя с точки зрения статистики Конте — неудобный визави для Пиоли (у Пиоли лишь одна победа в 11 играх против Конте).

"Манчестер Сити" — "Ред Булл Лейпциг"

Здесь фаворит, по мнению экспертов, очевиден.

"Манчестер" крайне силён: лидерство в АПЛ перед паузой на ЧМ + групповой этап ЛЧ без поражений. Победить "Сити" можно, но сделать это без интересной тренерской задумки и набора талантливых футболистов нереально.

У "Лейпцига" необходимый набор есть. Марко Розе уже не раз удивлял грандов немецкого футбола, да и в ЛЧ смог показать зубы "Реалу". Таланта тоже хватает — за молодёжью "Ред Булла" охотится вся Европа, в частности и сам "Сити". Ей не хватает только опыта.