Чей Усик: между боксом и Крымом с тризубом и гопаком

Украинский боксер Александр Усик, ставший на днях абсолютным чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO, может снова приехать в Крым со своими поясами. Он уверенно победил в бою сразу за четыре титула британца Энтони Джошуа.

По данным источника в близком окружении спортсмена, через какое-то время Усик прибудет в родной Симферополь - хотя его первый тренер заявил, что не имеет (пока что) информации об этом.

У спортсмена довольно специфическое по нынешним временам поведение и позиционирование, поэтому соцсети вновь активно обсуждают "принадлежность" чемпиона.

Напомним, вопрос в том, что Усик перед боем поцеловал флаг Украины, а после победы - станцевал с ним гопак. На свои пресс-конференции он выходил в бейсболке с тризубом, а также носит татуировку с ним. Также известно, что ранее он ездил на украинскую передовую в Донбасс.

К тому же, Александр Усик накануне боя пришел в храм РПЦ, а после боя заявил, что он посвящает его не Украине, а Господу Богу.

Его поклонники в курсе, что Усик постоянно ездит к Крым к родне, а 23 февраля поздравляет мужчин с днем Защитника отечества, который на Украине уже не отмечают.

Также на вопрос "чей Крым", Усик всегда отвечал в том духе, что полуостров "божий и тех, кто живет на полуострове" или "Крым - это Крым" . Обычно все это сопровождалось настоятельной просьбой не провоцировать ситуацию "собачьими вопросами".

По этому поводу в телеграме прошел массовый опрос читателей с вопросом "Кто для Вас чемпион мира боксер Александр Усик, ставший чемпионом WBA/IBF/WBO/IBO?№

В итоге выяснилось, что:

22% опрошенных считают, что Усик крымчанин - "он родился, вырос в Крыму, у него на полуострове родня".

Еще 13% думают, что он украинец, так как целует украинский флаг, поет украинский гимн.

35% называют его "крутым/великим спортсменом, без восприятия национальности.

Есть еще 4% респондентов, считающих его русским - ведь он говорит(л) на русском языке,

4% с мнением, что Усик может быть советским спортсменом, так как он использует все могущество советской школы бокса.

Ответ "не знаю/не интересуюсь боксом" выбрали 22% опрошенных.

Эксперты считают, что для Украины это не только большая спортивная победа, но и большая проблема одновременно. Усик максимально неполиткорректный персонаж, за что получил прозвище «сепар».

Он прямо заявлял, что русские и украинцы братские народы, за что любой другой украинец уже получил бы неприятностей по полной программе.

К тому же, новый закон жестко ограничивает использование русского языка, но язык спорта на Укриане звучит далеко не как мова. Легендарный украинский футболист, а ныне тренер Андрей Шевченко, который великолепно выступил на прошедшем Чемпионате Европы, лишился должности именно поэтому. Стоит ли говорить, что два лингво-диссидента Усик и Шевченко – близкие друзья.

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