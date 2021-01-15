Почему Кокорин не заиграл в "Спартаке"

Вокруг "Спартака" как всегда много информации: переход Йоррита Хендрикса, сомнения об уходе тренера Доменико Тедеско, борьба за первое место в РПЛ и будущее Александра Кокорина.

Напомним, что 2 августа Кокорин перешел из "Зенита" в "Спартак" в качестве свободного агента. Цена трансфера составила шесть миллионов евро. Сейчас цена нападающего упала до 4,5 миллиона евро (данные Transfermarkt).

В текущем сезоне в РПЛ Кокорин провел всего 8 матчей (364 минуты игровой практики), забил 2 мяча и 1 раз ассистировал. В кубке России форвард выступил дважды и отдал одну голевую передачу в матче с "Родиной".

Травмы

Одна из главных причин неудачного старта Кокорина в "Спартаке". За один сезон игрок умудрился получить сразу три травмы:

травма берцовой кости — с 9 по 29 августа;

мышечная травма — 3 октября;

травма бедра — с 16 по 5 декабря.

По данным портала Transfermarkt, Кокорин пропустил в общей сложности 10 матчей из 19.

Из-за травм 29-летний форвард меньше тренируется, получает все меньше игровой практики, что влияет на его форму и выступления. Хотя в последних матчах Александр показывал себя лучше, чем обычно.

Выступления Кокорина

Портал Who Scored оценивает игру Кокорина на 7 из 10 на позициях центрального форварда и атакующего полузащитника. Средний рейтинг игрока в "Спартаке" — 6,81. Лучший рейтинг в команде присвоен хавбеку Роману Зобнину (7,26).

За последние три матча Кокорин получил следующие рейтинги:

"Урал — "Спартак" (2:2) — 6;

"Спартак" — "Динамо" (1:1) — 6,39;

"Химки" — "Ротор" (2:0) — 7,66.

У Кокорина есть несколько сильных сторон: он не стесняется бить по воротам соперника и смело идет в дриблинг. Однако он не вносит вклада в оборону и слабоват в кроссах.

Об уходе из "Спартака"

Кокорин сказал о своем будущем следующее:

"Остаюсь ли я в "Спартаке"? Вы бы еще попозже спросили".

Известный агент Юрий Белоус рассказал "Матч ТВ", что Кокориным заинтересовался американский чемпионат (МЛС).

Функционеры высоко оценивают потенциал Кокорина. Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо вообще посчитал, что форвард заиграет, когда сам этого захочет.

Инсайдеры продолжают писать о возможном продолжении карьеры нападающего в серии А. Также есть вероятность, что Кокорин вернется в "Сочи" или в "Зенит", откуда он ушел со скандалом. Кроме того, журналисты писали о заинтересованности "Рубина" и "Галатасарая".

Высокая заинтересованность Кокориным со стороны других клубов связана с контактами самого футболиста и специалистов, которые работали с форвардом.

Так, например, бывший тренер сборной России Фабио Капелло всегда хвалил Кокорина и пророчил ему большое будущее, правда тогда Александр действительно был восходящей звездой. Экс-коуч "Зенита" Роберто Манчини также работал с россиянином и называл его потрясающим футболистом.

А сейчас эти специалисты в Италии, и они предлагают клубам серии А приобрести форварда, но официальной информации о возможном трансфере нет. Возможно потому, что Кокорин не развивается или плохо известен в Европе.

Клубам невыгодно приобретать 29-летнего форварда по нескольким причинам:

высокие требования по зарплате (3,3 миллиона евро в "Зените" и 2,5 миллиона евро в "Спартаке");

отсутствие зарубежного опыта;

возраст (29 лет — уже ветеран);

частые травмы и отсутствие игровой практики;

плохая репутация (скандал 2012 и 2016 года из-за ночной жизни и тюремный срок).

К тому же клубы просто не знают действительно ли Кокорин может заиграть в их команде, поскольку он не показывает результатов в "Спартаке". Были задатки в "Сочи", но Александр сыграл всего 10 матчей и забил 7 мячей, из них 3 гола — в ворота резервного состава "Ростова".

После скандальной истории с "Зенитом" и отстранения от выступлений Кокорин вряд ли вернется в команду. Хотя главный тренер петербургского клуба Сергей Семак был готов взять форварда обратно.

Вариант с "Сочи" был лучшим выходом для россиянина. Летом 2020 года гендиректор сочинского клуба Дмитрий Рубашко предложил Кокорину контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год, плюс бонусы. Однако Александр отклонил предложение из-за низкой зарплаты. При этом в аренде форвард получал зарплату около 22 тысяч евро в месяц.

Сам же Кокорин рассказал "Р-Спорту", что отправляется на сборы "Спартака". Вероятность трансфера за рубеж остается низкой, но переход в другой клуб РПЛ все еще возможен.

Напомним, что в Италии трансферное окно открыто до 1 февраля. В РПЛ сделки можно будет провести в период с 29 января по 25 февраля.