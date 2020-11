Почему российские клубы провалились в еврокубках?

На прошлой неделе прошли матчи группового этапа Лиги чемпионов и лиги Европы. В лиге чемпионов московский "Локомотив" принимал дома "Атлетико", Краснодар играл на выезде с "Севильей" и в Петербурге "Зенит" сыграл с итальянским "Лацио". В лиге Европы ЦСКА играл с "Фейеноордом"

Российские клубы пока неважно смотрятся по результатам, но по эмоциям и зрелищности они показали себя с лучшей стороны.

"Железнодорожники" выступают в ЛЧ ярче всех, при этом у "Локомотива" самая сложная группа (непобежденная "Бавария", жесткий "Атлетико" и смелый, хоть и на спаде "Зальцбург"). На данный момент в своей группе "Локомотив" занимает третье место.

Шансы на выход из группы у "Локомотива" минимальны, но главный тренер "железнодорожников" Марко Николич доказал, что команда может играть на острие, проводить контратаки и обороняться даже против топ-клубов.

В матче с "Атлетико" отличился полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк. В течение всего матча поляк не только закрывал зоны, но и подсказывал партнерам: Даниилу Куликову, Антону Миранчуку и Зе Луишу.

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес открыл счет на 18-й минуте.

На 25-й минуте после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти в ворота мадридцев. Антон Миранчук успешно реализовал 11-метровый точным ударом.

После этого "Атлетико" начал давить, но "железнодорожники" справлялись. Было заметно, что Николич поработал над ошибками флангового защитника Мацея Рыбуса. В матче с "Баварией" поляк часто не успевал за позицией, что позволило немцам забить гол и вести атаки через левый фланг.

В матче с "Атлетико" Рыбус смотрелся лучше. Плюс его страховал Крыховяк и защитник Слободан Райкович.

Во втором тайме после 50-й минуты "Атлетико" прижал "Локо" к штрафной. Почти вся команда была вынуждена обороняться.

На 71-й минуте железнодорожники смогли провести быструю атаку, в которой Зе Луиш отдал мяч вниз, но там оказались защитники "Атлетико".

За счет давления "Атлетико" был лучше по цифрам: (14 ударов против 4, 10 угловых против 1 и даже фолов меньше 8 против 11).

Тем не менее "Локомотив" выступил достойно и заслужил ничью с мадридцами.

"Краснодар" показал ярчайший матч, особенно в первом тайме. Хотя первые опасные атаки начала "Севилья": на 4-й минуте удар Серхио Эскудеро, на 7-й минуте дальний удар Лукаса Окампоса, на 9-й минуте очередной удар Эскудеро и на 12-й минуте пристрелка Неманьи Гуделя.

На 15-й минуте "Севилья" провела самую опасную атаку. Гудель опасно прострелил, де Йонг попал в защитника и Морено промахнулся по воротам.

Через пару минут форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов забил красивый гол со штрафного. УЕФА признала его лучшим голом недели.

На 18-й минуте на Шапи фолят и после ВАРа "Краснодар" заработал пенальти. Марко Бергуспешно его реализовал, пробив в дальний угол.

Начиная с 30-й минуты, испанцы стали активно атаковать и уже на 42-й Иван Ракитич забил в ворота "быков".

На 69-й минуте защитник "Краснодара" Кайо Пантелеон ошибся при выходе из обороны. Это привело к голу Юссефа Эн-Несири.

Через две минуты Несири забил еще один гол и вывел "Севилью" вперед. В эпизоде Даниил Уткин проиграл верховую борьбу, а Кайо проиграл в подстраховке.

Главная причина проигрыша "Краснодара" — плохая оборона. К причинам можно добавить отсутствие опыта в еврокубках, но по игре в полузащите и атаке "Краснодар" смотрелся достойно.

"Зениту" досталась самая простая группа в ЛЧ, но петербуржцы все равно выступают плохо. На их счету два поражения, ничья и последнее место в группе.

В первом тайме команды были равны и провели по несколько неопасных атак. А на 32-й минуте хавбек "Зенита" Александр Ерохин завершил красивую комбинацию петербуржцев и открыл счет.

на 34-й минуте у Ерохина был еще один шанс, когда голкипер "Лацио" Пепе Рейна отдавал пас ближнему. Россиянин сделал подкат и чуть было не отнял мяч прямо в штрафной с одним вратарем.

На 62-й минуте Андрей Мостовой прекрасно оббежал защитника "Лацио" и даже пробил по воротам, но мимо. Это был самый яркий момент матча.

⏱ 62' | SO CLOSE!!! Top skills from Andrey Mostovoy as he breezes through the Lazio defence but puts his shot inches wide of the woodwork!

1-0 #ZenitLazio | #UCL pic.twitter.com/SEDolkq2De