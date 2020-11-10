Почему российские клубы провалились в еврокубках?

На прошлой неделе прошли матчи группового этапа Лиги чемпионов и лиги Европы. В лиге чемпионов московский "Локомотив" принимал дома "Атлетико", Краснодар играл на выезде с "Севильей" и в Петербурге "Зенит" сыграл с итальянским "Лацио". В лиге Европы ЦСКА играл с "Фейеноордом"

Российские клубы пока неважно смотрятся по результатам, но по эмоциям и зрелищности они показали себя с лучшей стороны.

О матче "Локомотив" — Атлетико" (1:1)

"Железнодорожники" выступают в ЛЧ ярче всех, при этом у "Локомотива" самая сложная группа (непобежденная "Бавария", жесткий "Атлетико" и смелый, хоть и на спаде "Зальцбург"). На данный момент в своей группе "Локомотив" занимает третье место.

Шансы на выход из группы у "Локомотива" минимальны, но главный тренер "железнодорожников" Марко Николич доказал, что команда может играть на острие, проводить контратаки и обороняться даже против топ-клубов.

В матче с "Атлетико" отличился полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк. В течение всего матча поляк не только закрывал зоны, но и подсказывал партнерам: Даниилу Куликову, Антону Миранчуку и Зе Луишу.

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес открыл счет на 18-й минуте.

На 25-й минуте после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти в ворота мадридцев. Антон Миранчук успешно реализовал 11-метровый точным ударом.

VAR помог арбитру увидеть игру рукой, а Антон Миранчук не промазал с точки 🔥 Смотри, как "Локо" сравнял счет в игре против "Атлетико", а Суарес словил желтую за то, что подглядывал 👀https://t.co/J9Yrl1tQ6r pic.twitter.com/wTq0EXY3Oy — Матч ТВ (@MatchTV) November 3, 2020

После этого "Атлетико" начал давить, но "железнодорожники" справлялись. Было заметно, что Николич поработал над ошибками флангового защитника Мацея Рыбуса. В матче с "Баварией" поляк часто не успевал за позицией, что позволило немцам забить гол и вести атаки через левый фланг.

В матче с "Атлетико" Рыбус смотрелся лучше. Плюс его страховал Крыховяк и защитник Слободан Райкович.

Во втором тайме после 50-й минуты "Атлетико" прижал "Локо" к штрафной. Почти вся команда была вынуждена обороняться.

На 71-й минуте железнодорожники смогли провести быструю атаку, в которой Зе Луиш отдал мяч вниз, но там оказались защитники "Атлетико".

За счет давления "Атлетико" был лучше по цифрам: (14 ударов против 4, 10 угловых против 1 и даже фолов меньше 8 против 11).

Тем не менее "Локомотив" выступил достойно и заслужил ничью с мадридцами.

О матче "Севилья — Краснодар" (3:2)

"Краснодар" показал ярчайший матч, особенно в первом тайме. Хотя первые опасные атаки начала "Севилья": на 4-й минуте удар Серхио Эскудеро, на 7-й минуте дальний удар Лукаса Окампоса, на 9-й минуте очередной удар Эскудеро и на 12-й минуте пристрелка Неманьи Гуделя.

На 15-й минуте "Севилья" провела самую опасную атаку. Гудель опасно прострелил, де Йонг попал в защитника и Морено промахнулся по воротам.

Через пару минут форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов забил красивый гол со штрафного. УЕФА признала его лучшим голом недели.

На 18-й минуте на Шапи фолят и после ВАРа "Краснодар" заработал пенальти. Марко Бергуспешно его реализовал, пробив в дальний угол.

А вот второй гол "Краснодара". Берг идеально положил пенальти ✅https://t.co/opzBaH1evc pic.twitter.com/yNj2FjbRkR — Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020

Начиная с 30-й минуты, испанцы стали активно атаковать и уже на 42-й Иван Ракитич забил в ворота "быков".

Редкий случай, когда забивает футболист с именем Иван, а в России этому не рады 🤨 📺 Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР

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📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/x8O6vq74Su — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2020

На 69-й минуте защитник "Краснодара" Кайо Пантелеон ошибся при выходе из обороны. Это привело к голу Юссефа Эн-Несири.

Юссеф Эн-Несири подкараулил ошибку Кайо и сравнял счёт. 📺 Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР

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📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/fii3BfAvu9 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2020

Через две минуты Несири забил еще один гол и вывел "Севилью" вперед. В эпизоде Даниил Уткин проиграл верховую борьбу, а Кайо проиграл в подстраховке.

Дубль Юссефа Эн-Несири 📺 Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/4UjdUXZT4d — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2020

Главная причина проигрыша "Краснодара" — плохая оборона. К причинам можно добавить отсутствие опыта в еврокубках, но по игре в полузащите и атаке "Краснодар" смотрелся достойно.

О матче "Зенит — Лацио" (1:1)

"Зениту" досталась самая простая группа в ЛЧ, но петербуржцы все равно выступают плохо. На их счету два поражения, ничья и последнее место в группе.

В первом тайме команды были равны и провели по несколько неопасных атак. А на 32-й минуте хавбек "Зенита" Александр Ерохин завершил красивую комбинацию петербуржцев и открыл счет.

Ерохин — главная ударная сила "Зенита" в последних матчах 👏 От Дзюбы голевая скидка 💪https://t.co/Dwpw81XnAk pic.twitter.com/NXCnDXMQoa — Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020

на 34-й минуте у Ерохина был еще один шанс, когда голкипер "Лацио" Пепе Рейна отдавал пас ближнему. Россиянин сделал подкат и чуть было не отнял мяч прямо в штрафной с одним вратарем.

На 62-й минуте Андрей Мостовой прекрасно оббежал защитника "Лацио" и даже пробил по воротам, но мимо. Это был самый яркий момент матча.

⏱ 62' | SO CLOSE!!! Top skills from Andrey Mostovoy as he breezes through the Lazio defence but puts his shot inches wide of the woodwork! 1-0 #ZenitLazio | #UCL pic.twitter.com/SEDolkq2De — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) November 4, 2020

На 82-й минуте форвард "Лацио" Фелипе Кайседо забил гол после передачи Франческо Ачерби.

По количеству опасных моментов "Зенит" выглядел лучше. По статистике лучше смотрелся "Лацио" (15 ударов против 7, 3 в створ против 2 и больше владение мячом).

О матче "Фейеноорд — ЦСКА" (3:1)

Перед встречей с голландским клубом тренер армейцев Виктор Гончаренко рассказал журналистам о сопернике:

"Это не та команда, которая может глубоко и долго обороняться. Знаем, что соперники будут атаковать. Они знают, что мы будем атаковать".

Всю игру "Фейеноорд" прессинговал. Поначалу армейцы справлялись, но во втором тайме сил уже не осталось, потому что так в РПЛ не играют. Особенно досталось Бахтиёру Зайнутдинову, которому все время пришлось контролировать быстрого Стивена Бергхайса.

Во втором тайме защита армейцев давала сбои после чего начались голы. На 63-й минуте забил Риджесиано Хапс, потом на 71-й Оркун Кекджу и 72-й Лутсхарел Гертрюйда.

Гол Хапса запомнился скоростными передачами. В моменте ошибся Константин Марадишвили. Он упал и не успел догнать соперника.

А вот удар Кекджу. При этом армейцы оставили столько пространства для таких действий.

В этом эпизоде оборона ЦСКА не справилась с разрезающим пасом Брайана Линссена.

В конце матча Маркос Сенези срезал мяч и попал в свои ворота.