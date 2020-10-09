7 октября тренер "Уфы" Вадим Евсеев ушёл в отставку со своего поста. Он проработал в башкирской команде с марта 2019 года.
Российский специалист рассказал о причинах ухода в соцсетях.
"У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без "Уфы", — написал Евсеев в Instagram.
Гендиректор "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что главная причина расторжения контракта с Евсеевым — плохие результаты. Шайбеков также отметил, что обе стороны не имеют претензий друг к другу.
Глава клуба Ростислав Мурзагулов рассказал, что Евсеев покинул клуб по собственному желанию. Он отметил, что Вадим Евсеев принял мужественное решение и его вины в ухудшении результатов команды нет.
Агент Евсеева Александр Маньяков в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что тренер сам подал в отставку. Эту информацию подтвердил сам специалист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В марте 2019-го я возглавил "Уфу". В октябре 2020-го я решил ее покинуть. Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла "химия". Изменились настроение, ожидания. Я уношу с собой из Уфы память о всем хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне. Я благодарен "Уфе" за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время и наша дружба не заканчивается на этом. У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без "Уфы". Я пришел сюда начинающим по меркам РПЛ тренером. Благодаря клубу я ухожу, получив опыт и уверенность, что мои идеи работают. Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время. Каждому из ребят я желаю успешной карьеры и движения вперед, к поставленным целям. И огромное спасибо болельщикам за поддержку и объективность. Ваш Вадим Евсеев. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #уфа #евсеев
Вместо Евсеева пост тренера будет занимать Арслан Халимбеков.
Арслан Халимбеков будет исполнять обязанности главного тренера «Уфы» pic.twitter.com/7XYItYiT3y— ФК УФА (@UfaFc) October 7, 2020
Обозреватель "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер считает отставку Евсеева достойным решением и возможностью перейти в более сильный клуб. Об этом журналист написал в своей колонке.
Ранее Рабинер сравнивал Евсеева с Семиным, после того, как "Уфа" беспроигрышно отыграла семь туров РПЛ в прошлом сезоне.
Главные цифры Вадима Евсеева с "горожанами":
Сравнение результатов с прошлым клубом Евсеева "СКА-Хабаровском", играющем в первенстве ФНЛ.
|
Показатели
|
"СКА-Хабаровск"
|
"Уфа"
|
Общее количество матчей
|
23
|
55
|
Побед
|
8
|
14
|
Вничью
|
8
|
21
|
Поражений
|
7
|
20
Евсеев начал тренерскую карьеру с 2013 года. Его первой командой стал "Текстильщик". Российский специалист был четырежды тренером и ассистентом тренера.
Самый яркий поступок Евсеева был после ухода из ивановского "Текстильщика" во время пресс-конференции. Тогда российский специалист объявил о повышении в лиге.
Вадим Евсеев ушел из «Уфы». Когда-то он приходил в Эр-Фэ-Пэ-Эл вот таким великими способом. pic.twitter.com/cfm8H5poj0— Гол (@Golrusuper) October 7, 2020
Ухудшение статистики команды — это результат, возникший по нескольким причинам.
Во-первых, в сезоне 2019/20 "Уфа" потеряла сразу пятерых игроков из-за трудностей с финансами. Евсееву приходилось комплектовать состав таким образом, чтобы добиться высоких результатов.
Во-вторых, после ухода Шамиля Газизова в "Спартак" атмосфера в "Уфе" изменилась.
В-третьих, на клуб сильно влияют внешние причины: отсутствие доходов и общие финансовые трудности из-за коронавирусной паузы.
Согласно порталу transfermarkt, общий бюджет "Уфы" составляет около 16 миллионов долларов.
В июле РИА Новости сообщили, что в 2020 году "Уфа" недополучила около 0,8 миллиарда рублей от региональных властей. Это практически 80% всего бюджета клуба.
Как сообщает "Чемпионат", тренером "Уфы" может стать коуч "Велеса" Алексей Стукалов. Позже Стукалов прокомментировал слухи корреспонденту "Матч ТВ". По мнению Стукалова, он не покинет "Велес" до зимы. Стукалов добавил, что он собрал состав "Велеса" и не собирается подставлять команду неожиданным уходом.
Как сообщает metaratings, новым тренером "Уфы" станет бывший наставник "Спартака" Олег Кононов. По информации источника, агента Кононова уже договорился с башкирским клубом.
Новым тренером также может стать бывший коуч "Ахмата" Рашид Рахимов, сообщает "Матч ТВ".
Вадим Евсеев не смог реализовать любимую атакующую игру в "Уфе" из-за проблем с составом. Когда Евсеев был наставников ивановского "Текстильщика", он часто использовал атакующий стиль игры с выходом из полузащитной зоны в атаку.
При этом Евсеев набрался опыта в РПЛ, хотя большую часть тренерской карьеры провел в первенстве Футбольной национальной лиги.
После ухода из "Уфы" у Евсеева появился шанс перейти в более сильный клуб, где он смог бы осуществить задумки по атакующей игре.
Блогер Василий Уткин заявил, что Евсеев может стать новым тренером "Локомотива". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
После ухода из башкирского клуба Вадим Евсеев поблагодарил игроков "Уфы" в Instagram.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.