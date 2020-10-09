Почему Вадим Евсеев ушёл из "Уфы"

7 октября тренер "Уфы" Вадим Евсеев ушёл в отставку со своего поста. Он проработал в башкирской команде с марта 2019 года.

Российский специалист рассказал о причинах ухода в соцсетях.

"У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без "Уфы", — написал Евсеев в Instagram.

Гендиректор "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что главная причина расторжения контракта с Евсеевым — плохие результаты. Шайбеков также отметил, что обе стороны не имеют претензий друг к другу.

Глава клуба Ростислав Мурзагулов рассказал, что Евсеев покинул клуб по собственному желанию. Он отметил, что Вадим Евсеев принял мужественное решение и его вины в ухудшении результатов команды нет.

Агент Евсеева Александр Маньяков в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что тренер сам подал в отставку. Эту информацию подтвердил сам специалист.

Вместо Евсеева пост тренера будет занимать Арслан Халимбеков.

Арслан Халимбеков будет исполнять обязанности главного тренера «Уфы» pic.twitter.com/7XYItYiT3y — ФК УФА (@UfaFc) October 7, 2020

Обозреватель "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер считает отставку Евсеева достойным решением и возможностью перейти в более сильный клуб. Об этом журналист написал в своей колонке.

Ранее Рабинер сравнивал Евсеева с Семиным, после того, как "Уфа" беспроигрышно отыграла семь туров РПЛ в прошлом сезоне.

Результаты Евсеева с "Уфой"

Главные цифры Вадима Евсеева с "горожанами":

55 проведенных матчей;

14 побед;

21 матч вничью;

20 проигрышей.

Сравнение результатов с прошлым клубом Евсеева "СКА-Хабаровском", играющем в первенстве ФНЛ.

Показатели "СКА-Хабаровск" "Уфа" Общее количество матчей 23 55 Побед 8 14 Вничью 8 21 Поражений 7 20

Евсеев начал тренерскую карьеру с 2013 года. Его первой командой стал "Текстильщик". Российский специалист был четырежды тренером и ассистентом тренера.

Самый яркий поступок Евсеева был после ухода из ивановского "Текстильщика" во время пресс-конференции. Тогда российский специалист объявил о повышении в лиге.

Вадим Евсеев ушел из «Уфы». Когда-то он приходил в Эр-Фэ-Пэ-Эл вот таким великими способом. pic.twitter.com/cfm8H5poj0 — Гол (@Golrusuper) October 7, 2020

Главные причины ухода Евсеева

Ухудшение статистики команды — это результат, возникший по нескольким причинам.

Во-первых, в сезоне 2019/20 "Уфа" потеряла сразу пятерых игроков из-за трудностей с финансами. Евсееву приходилось комплектовать состав таким образом, чтобы добиться высоких результатов.

Во-вторых, после ухода Шамиля Газизова в "Спартак" атмосфера в "Уфе" изменилась.

В-третьих, на клуб сильно влияют внешние причины: отсутствие доходов и общие финансовые трудности из-за коронавирусной паузы.

Согласно порталу transfermarkt, общий бюджет "Уфы" составляет около 16 миллионов долларов.

В июле РИА Новости сообщили, что в 2020 году "Уфа" недополучила около 0,8 миллиарда рублей от региональных властей. Это практически 80% всего бюджета клуба.

Кто станет новым тренером?

Как сообщает "Чемпионат", тренером "Уфы" может стать коуч "Велеса" Алексей Стукалов. Позже Стукалов прокомментировал слухи корреспонденту "Матч ТВ". По мнению Стукалова, он не покинет "Велес" до зимы. Стукалов добавил, что он собрал состав "Велеса" и не собирается подставлять команду неожиданным уходом.

Как сообщает metaratings, новым тренером "Уфы" станет бывший наставник "Спартака" Олег Кононов. По информации источника, агента Кононова уже договорился с башкирским клубом.

Новым тренером также может стать бывший коуч "Ахмата" Рашид Рахимов, сообщает "Матч ТВ".

Будущее Евсеева

Вадим Евсеев не смог реализовать любимую атакующую игру в "Уфе" из-за проблем с составом. Когда Евсеев был наставников ивановского "Текстильщика", он часто использовал атакующий стиль игры с выходом из полузащитной зоны в атаку.

При этом Евсеев набрался опыта в РПЛ, хотя большую часть тренерской карьеры провел в первенстве Футбольной национальной лиги.

После ухода из "Уфы" у Евсеева появился шанс перейти в более сильный клуб, где он смог бы осуществить задумки по атакующей игре.

Блогер Василий Уткин заявил, что Евсеев может стать новым тренером "Локомотива". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

После ухода из башкирского клуба Вадим Евсеев поблагодарил игроков "Уфы" в Instagram.