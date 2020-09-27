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Автор Владан Джурич

Почему Луис Суарес ушёл из "Барселоны"

Еще три месяца назад "Барселона" начала массовую чистку состава. Как только Рональд Куман возглавил команду (19 августа) были обозначены трансферные планы голландского специалиста.

Почему Луис Суарес ушёл из

После назначения нового тренера стало известно, что Куман не рассчитывает на уругвайского нападающего Луиса Суареса.

"Ювентус"

Как сообщал итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, "Ювентус" готов приобрести уругвайца лишь в том случае, если он покинет каталонский клуб в статусе свободного агента.

При этом итальянцы готовы предложить много бонусов за успешную реализацию голов в матчах и другие достижения Суареса.

Позже журналист Гильем Балаге подтвердил информацию о готовности туринцев купить Суареса, а также заявил, что все детали сделки уже обговорены. Стороны ждут одобрения от руководства "Барселоны". Об это Балаге написал в Twitter.

Как сообщает Goal, каталонцы должны заплатить 14 миллионов евро для того, чтобы расторгнуть контракт с Суаресом.

Позже как передал ESPN, руководство каталонского клуба не собирается платить уругвайцу деньги за расторжение контракта. Очевидно, что "Барселона" хочет, чтобы нападающий доиграл сезон до конца сезона 2020/21 согласно контракту.

Позже ESPN, сообщил, что Суарес требует от каталонцев уже 25 миллионов евро. Именно столько составляет годовая зарплата спортсмена.

Если Суарес не перейдет в "Ювентус", то скорее всего будет лишен игровой практики, поскольку Куман смотрит в сторону омоложения состава команды.

По информации журналиста Николы Ширра, "Ювентус" может выбрать форварда "Ромы" Эдина Джеко вместо Суареса. Пока что туринцы выбирают между двумя нападающими, но Эдин Джеко выглядит привлекательнее из-за меньшей зарплаты.

10 сентября Суарес приостановил трансферные переговоры со "старой синьорой", сообщает Sport. es. 15 сентября радиостанция RAC1 сообщила в Twitter, что переход Суареса в "Ювентус" не осуществится, потому что уругваец не успеет получить итальянский паспорт.

"Атлетико"

Позже главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что заинтересован в переходе уругвайца. Для Суареса плюсом остается возможность выступать в Ла лиге, но трансфер казался проблематичным из-за высокой зарплаты форварда.

Особый интерес к уругвайцу со стороны "матрасников" появился после слухов о возможном уходе нападающего Альваро Мораты. Таким образом, трансфер Суареса не мог быть осуществлен до тех пор, пока "Атлетико" не решит вопросы со своими нападающими.

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Темы футбол луис суарес фк барселона фк атлетико мадрид
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