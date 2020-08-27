"Спартак": главные изменения в команде, конфликты и дебют Кокорина

После неудачного выступления "Спартака" в прошлом сезоне команда Леонида Федуна заметно изменилась в лучшую сторону. Красно-белые доказали, что могут играть лучше после матча с "Локомотивом" в 4-м туре РПЛ (2:1).
При этом стоит учитывать, что железнодорожники выступали без своих лидеров — полузащитников Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.
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Характер. Страсть. ПОБЕДА! ⠀ #СпартакЛоко — 2:1 (0:1) ⠀ Голы: Ларссон ("53), Соболев ("81)
Эксперт Sportbox. ru Александр Бубнов заявил, что "Спартак" обыграл железнодорожников по физике, удержании мяча и при помощи прессинга.
До матча с "Локо" главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не был заявлен на матчи из-за плохого самочувствия и подозрений на коронавирус. В матче же с "Локомотивом" немецкий специалист присутствовал и руководил командой.
Ранее красно-белые под руководством Доменико Тедеско реализовывали голы через контратаки.
У болельщиков и журналистов сложилось мнение, что "Спартак" опасен при игре на большом пространстве (например, передачи в свободные зоны).
Красно-белые это подтвердили, но сделали из игры в пространстве агрессивный и атакующий футбол.
Основные изменения команды:
Главный минус изменений — ослабление защитной линии.
Стоит отметить, что для дополнительного повышения прессинга задействован защитник Самуэль Жиго.
Это как минимум риск, потому что в случае потери мяча останется всего два игрока, которые с небольшой вероятностью смогут остановить соперника.
Во время игры с "Локомотивом" Жиго дважды не успел вернуться в защитную зону — на 52-й и 74-й минутах.
Таким образом, новая схема игры "Спартака" слаба против контратак или быстрых атак через центр поля.
До сих пор остается проблема реализации стандартов красно-белых, так что Доменико Тедеско есть над чем поработать.
Нападающий "Спартака" Александр Соболев не был приглашен в сборную России на матчи Лиги наций.
Главный тренер сборной Станислав Черчесов рассказал, что Соболева не вызвали на сборы из-за конфликта с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
Напомним, что форвард красно-белых в интервью YouTube-канала "Красава" заявил, что никак не относится к Дзюбе.
На 5-й минуте матча "Спартак" — "Локомотив" полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов получил повреждение во время контакта с Бакаевым.
На 16-й минуте Баринов упал на газон и схватился за колено. Футболиста унесли на носилках с поля.
Позже выяснилось, что спортсмен получил разрыв крестообразной связки.
Баринов поблагодарил болельщиков за поддержку в Instagram.
В ходе матча "Спартак" — "Локомотив" болельщики красно-белых произносили расистские выкрики в адрес вратаря "Локо" Маринато Гильерме.
Из-за инцидента КДК РФС наказал "Спартак": штраф 300 тысяч рублей и закрытие фанатского сектора на домашней арене.
Известно, что заседание КДК состоялось 24 августа в 17.00. Как утверждает корреспондент ТАСС, на заседание были приглашены представители клуба и продемонстрированы видеоматериалы, доказывающие факт расизма.
В начале августа нападающий Александр Кокорин перешел в "Спартак", но не сыграл еще ни одного матча за команду красно-белых.
Как сообщает ТАСС, Кокорин не сможет выйти на поле раньше конца сентября из-за повреждения камбаловидной мышцы.
Доменико Тедеско прокомментировал состояние Кокорина после матча с "Локо":
"К сожалению, он не может тренироваться в общей группе. Мы расстроены, что это так".
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