"Спартак": главные изменения в команде, конфликты и дебют Кокорина

После неудачного выступления "Спартака" в прошлом сезоне команда Леонида Федуна заметно изменилась в лучшую сторону. Красно-белые доказали, что могут играть лучше после матча с "Локомотивом" в 4-м туре РПЛ (2:1).

При этом стоит учитывать, что железнодорожники выступали без своих лидеров — полузащитников Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

Эксперт Sportbox. ru Александр Бубнов заявил, что "Спартак" обыграл железнодорожников по физике, удержании мяча и при помощи прессинга.

До матча с "Локо" главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не был заявлен на матчи из-за плохого самочувствия и подозрений на коронавирус. В матче же с "Локомотивом" немецкий специалист присутствовал и руководил командой.

Главные изменения в "Спартаке"

Ранее красно-белые под руководством Доменико Тедеско реализовывали голы через контратаки.

У болельщиков и журналистов сложилось мнение, что "Спартак" опасен при игре на большом пространстве (например, передачи в свободные зоны).

Красно-белые это подтвердили, но сделали из игры в пространстве агрессивный и атакующий футбол.

Основные изменения команды:

новая схема игры (вместо одного полузащитника четыре и три защитника) — это позволяет провести атаку через короткие передачи, где гораздо меньше пространства;

полузащитник Зелимхан Бакаев получил больше свободы для построения атаки;

акцент на удержание мяча (средний показатель владения мячом за 4 тура РПЛ — почти 67%) — потенциальная возможность для выхода из прессинга;

появился более смелый прессинг — красно-белые душили атаки железнодорожников при помощи быстрых игроков (нападающих Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе).

Главный минус изменений — ослабление защитной линии.

Стоит отметить, что для дополнительного повышения прессинга задействован защитник Самуэль Жиго.

Это как минимум риск, потому что в случае потери мяча останется всего два игрока, которые с небольшой вероятностью смогут остановить соперника.

Во время игры с "Локомотивом" Жиго дважды не успел вернуться в защитную зону — на 52-й и 74-й минутах.

Таким образом, новая схема игры "Спартака" слаба против контратак или быстрых атак через центр поля.

До сих пор остается проблема реализации стандартов красно-белых, так что Доменико Тедеско есть над чем поработать.

История о сорвавшемся вызове Соболева в сборную

Нападающий "Спартака" Александр Соболев не был приглашен в сборную России на матчи Лиги наций.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов рассказал, что Соболева не вызвали на сборы из-за конфликта с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

Напомним, что форвард красно-белых в интервью YouTube-канала "Красава" заявил, что никак не относится к Дзюбе.

История с травмой Баринова

На 5-й минуте матча "Спартак" — "Локомотив" полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов получил повреждение во время контакта с Бакаевым.

На 16-й минуте Баринов упал на газон и схватился за колено. Футболиста унесли на носилках с поля.

Позже выяснилось, что спортсмен получил разрыв крестообразной связки.

Баринов поблагодарил болельщиков за поддержку в Instagram.

История про расистские выкрики

В ходе матча "Спартак" — "Локомотив" болельщики красно-белых произносили расистские выкрики в адрес вратаря "Локо" Маринато Гильерме.

Из-за инцидента КДК РФС наказал "Спартак": штраф 300 тысяч рублей и закрытие фанатского сектора на домашней арене.

Известно, что заседание КДК состоялось 24 августа в 17.00. Как утверждает корреспондент ТАСС, на заседание были приглашены представители клуба и продемонстрированы видеоматериалы, доказывающие факт расизма.

Когда дебютирует Кокорин?

В начале августа нападающий Александр Кокорин перешел в "Спартак", но не сыграл еще ни одного матча за команду красно-белых.

Как сообщает ТАСС, Кокорин не сможет выйти на поле раньше конца сентября из-за повреждения камбаловидной мышцы.

Доменико Тедеско прокомментировал состояние Кокорина после матча с "Локо":

"К сожалению, он не может тренироваться в общей группе. Мы расстроены, что это так".