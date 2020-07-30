Клопп готовится к "гонке четырех" в следующем сезоне

Юрген Клопп считает, что доминирование "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в Премьер-лиге будет не таким явным уже на следующий год. По его мнению, ключевыми конкурентами станут "Манчестер Юнайтед" и "Челси", стремительно улучшающие качество игры.

"Ливерпуль" контролировал ход сезона большую его часть, и даже коронавирус не помешал триумфу коллектива: спустя 30 лет ожидания (впервые с 1990 года) команда выиграла АПЛ. Чем же тогда обеспокоен тренер?

Ключевой соперник — "Сити"?

"Что бы люди ни говорили, к следующему сезону борьба будет очень сложной. За последние пару лет "Сити" стал частым гостем верхних строчек турнирной таблицы. И дело тут не в общем настрое или каких-то финансовых стимулах: сменился рисунок игры команды. Они уже не тот "Сити", который был так непоследователен в обороне. Также команду ожидает уход Давида Сильвы, а Эмерик Ляпорт очень неудачно травмировался — мы увидим новых игроков",- отмечают эксперты.

Игра "Сити" также внушает надежду на интересный сезон: клуб по итогам АПЛ разместился сразу за "Ливерпулем" (на 2 месте), уступая 23 очка. При этом "Сити" выиграл 20 матчей против 28 у "Ливерпуля", однако забил на 7 мячей больше — 77 против 70.

Сам Клопп подчеркивает, что с уважением относится к коллективу Пепа Гвардиолы. "Я не могу отрицать, что "Сити" хорош. Не вижу причин, по которым у них мог бы случиться спад. Кстати, Давид Сильва никогда не играл в моей команде, но я отмечал его превосходную игру его с тех пор, как он начал карьеру.

У коллектива Гвардиолы есть все, чтобы бороться за титул, как и у нас. Но сейчас мне об этом говорить неинтересно — в следующем году вы сами увидите, что мы приготовили", — сообщил тренер.

Секреты успеха "Ливерпуля"

Успех Клоппа во многом вызван его активной "перестройкой" Ливерпуля: если сравнивать составы "до" и "после" триумфа, то на своих позициях удержались лишь 4 игрока, а с учетом ухода Адама Лалланы и Натаниэла Клайна таковых будет лишь 2. При этом тренер сумел сделать главное — избежать скандалов, проблем и явных "провалов" в процессе "реконструкции" Ливерпуля.

Также Клопп уделяет огромное внимание физической подготовке спортсменов: при нем в штабе коллектива появились такие люди, как Андреас Корнмайер (работавший ранее на "Баварию") и Филипп Якобсен (специалист клиники "Aspetar"). Физические компоненты игры для Клоппа имеют солидный вес: даже для тренировки вбрасываний он нанял специалиста. Также в клуб пришла Мона Неммер — ей Клопп предложил позицию "специалиста по питанию". Более опытного в этом вопросе человека найти сложно — ранее Неммер следила за питанием молодежных сборных Германии.