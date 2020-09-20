Почему Риккардо ушёл в Макларен

Даниэль Риккардо отмечает, что покинуть Renault и присоединиться к McLaren в следующем сезоне было "далеко не простым решением". Австралиец стал частью перемен, вызванных уходом из Ferrari Себастьяна Феттеля — они запустили цепочку переходов других пилотов, и в McLaren освободилось место. Но что же именно мотивировало Риккардо снова сменить коллектив?

Риккардо: я впечатлен прогрессом McLaren

Для подкаста F1 Риккардо дал большое интервью, в котором отметил, что ситуация была намного более сложной, чем переход из Red Bull в Renault в 2018 году. "Текущий переход — огромный риск. Без тестов машины, без гонок — он просто берет и переходит. Остается только верить в него", — отмечают в СМИ.

30-летний гонщик заменит Карлоса Сайнса в McLaren в сезоне 2021 года, потому что "впечатлен и убежден" прогрессом коллектива в прошлом сезоне. Напомним — в 2019 году McLaren выступил весьма успешно и занял 4 место в Кубке конструкторов, расположившись сразу за топ-3 коллективами Mercedes, Ferrari и Red Bull. А вот год у Renault, что называется, не задался: прогресс, который показала команда, был недостаточен, машинам не хватало надежности, а результаты сильно варьировались от трассы к трассе.

"Мне нужны были перемены. Мы не достигли целей, поставленных на 2019 год, гонки были очень сложными. Ситуация в корне отлична от той, которая была в конце 2018 года — и только время покажет, верно ли я поступил", — отметил пилот.

Руководство Renault: в 2020 мы покажем результат

В коллективе уход Риккардо прокомментировали сдержанно: пресс-служба Renault подтвердила этот факт и сообщила, что "…в команде обсуждали вопрос продления Риккардо на 2021 год, но договориться сторонам не удалось". "Уверен, что в сезоне 2020 мы покажем отличный результат. В настолько сложной ситуации как никогда важны командная сплоченность и единство. Мы все еще очень амбициозная команда", — подчеркнул руководитель коллектива Сириль Абитебуль.

При этом Риккардо не будет переходить в McLaren "поперек сезона", как в Toro Rosso — гонки все еще не стартовали, и с момента окончания февральских предсезонных тестов возможности оценить машины 2020 года у пилотов не было. Пока коллективы работают удаленно (по мере возможности), а для пилотов организованы виртуальные гонки и занятия на тренажерах.

"У нас на базе все в масках. Однако такая мера, как соблюдение социальной дистанции, требует привыкания. Конечно, ситуация сложная, но, думаю, со временем мы к ней адаптируемся", — добавил гонщик. Напомним — первые гонки сезона планируется провести 3-5 июля и 9-12 июля на австрийской трассе Шпильберг.