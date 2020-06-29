Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Рык "Трех Львов": самые запоминающиеся игры сборной Англии по футболу

Спорт » Командные виды » Футбол

Победа на чемпионате мира в 1966 году, несомненно, остается величайшим моментом в истории футбола Англии. Но каково было лучшее выступление "Трех Львов" с тех пор? Вот лучшие игры, которые проводила английская сборная за свою славную историю.

Англия — Шотландия, 5-1

Арена "Уэмбли" (24 мая 1975 года)

Отличная команда из Шотландии, которая могла похвастаться такими игроками, как Кенни Далглиш и Дэнни МакГрейн, была просто разгромлена. Уже в первом тайме забили Джерри Фрэнсис, Кевин Битти и Колин Белл, что определило ход игры и позволило "Львам" увеличить счет в дальнейшем.

Англия — Венгрия, 3-1

Арена "Непштадион" (6 июня 1981 гогда)

Сборная Англии отправилась на знаменитый "Непштадион" в рамках квалификации на Чемпионат мира 1982 года. Перед этим команда неожиданно уступила Швейцарии, что требовало победы над венграми.

Однако 70 000 фанатов, даривших венгерской команде сумасшедшую поддержку, чуть не стали тем самым "двенадцатым игроком". После первого английского года венгры сумели отыграться, а перелом наступил после назначенного в пользу Англии пенальти.

Англия — Франция, 3-1

Арена "Бильбао" (16 июня 1982 года)

Английская сборная времен Рона Гринвуда демонстрировала превосходное выступление в первой игре Чемпионата мира 1982 года, обыграв сборную Франции. Брайан Робсон забил гол на 27 секунде игры — и этот гол все еще считается самым быстрым за всю историю турнира. Однако французы сумели восстановить равновесие, так что Робсону пришлось делать дубль. Завершил разгром Пол Маринер.

Англия — Бразилия, 2-0

Арена "Маракана" (10 июня 1984 года)

Эта игра стала исторической: впервые за 27 лет команда Бразилии проиграла на родной арене. Матч стал также поворотным для английского игрока Джона Барнса, который в 20-летнем возрасте не просто выступил за сборную страны, но и нанес 11 ударов по воротам и помог вывести команду вперед уже в первом тайме.

Англия — Польша, 3-0

Арена "Монтеррей" (11 июня 1986 года)

Англия стартовала на Чемпионате мира 1986 года весьма неудачно, проиграв Мексике и удивив всех ничьей со скромной сборной Марокко. Расклад в группе требовал только победы — и последним соперником оказалась сборная Польши. Ситуация осложнялась травмами (повредил плечо даже капитан) и отстранениями от матчей из-за "горчичников".

Ситуацию на поле перевернул Гари Линекер, сумевший за 35 минут оформить хет-трик. К слову, именно в том году Англия проиграла Аргентине из-за знаменитой "руки Бога" Диего Мародонны, но для карьеры Линекера 1986 стал поворотным.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы футбол сборная англии
Новости Все >
СК начал проверку после обнаружения пакетов для перевозки тел умерших
Алла Пугачева впервые за много лет решила сменить прическу
В США в разгар коронавируса снизился уровень бедности
Эксперт объяснил принцип назначения лекарств при выписке из больницы
Экономист М.Делягин: "Отобрать сбережения россиян — это элементарно"
Учителю в Перми дали 9,5 лет колонии за шлепок школьнице
Принц Гарри пожалел о переезде в США
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Европа продлила санкции против России
Число самозанятых увеличивается ежедневно на две тысячи человек
Последние материалы
СК начал проверку после обнаружения пакетов для перевозки тел умерших
Религиовед Шмидт: мечети исламского мира копируют Софийский собор
Алла Пугачева впервые за много лет решила сменить прическу
В США в разгар коронавируса снизился уровень бедности
Игорь Минтусов: "Дисциплина исполнительной власти – это плохо"
Эксперт объяснил принцип назначения лекарств при выписке из больницы
Армен Гаспарян: Конституция — не идеал и догма
Экономист М.Делягин: "Отобрать сбережения россиян — это элементарно"
Рык "Трех Львов": самые запоминающиеся игры сборной Англии по футболу
Учителю в Перми дали 9,5 лет колонии за шлепок школьнице
Популярное
Российский шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за долгое время посетила салон красоты

Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.

Заворотнюк впервые за долгое время посетила салон красоты
Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"
Формула небес
Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"
Общество
Китаец объяснил, почему в Китае не хотят брать в жены русских девушек
Российский шоу-бизнес
Россияне раскритиковали "присягнувшего Путину" Ефремова
Любовь Степушова Час икс настал: станет ли Северный поток-2" "замороженным активом" Любовь Степушова Василий Амирджанов МВД помогло художнице Цветковой стать известной Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер
Комментарии
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Не летает, но дорожает: почему ракета "Ангара" стоит баснословных денег
Не летает, но дорожает: почему ракета "Ангара" стоит баснословных денег
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Придут с Кавказа: Украина подготовилась к наступлению России
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Телефонный фронт Закира Гасанова
Суздальцев: Лукашенко всего два раза был союзником России
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Собраны подробности жизни схиигумена-царебожника Сергия
Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США
Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США
Историк Евгений Спицын: Карамзин – ангажированный историк
Путин попросил чиновников не искать ему замену
Путин попросил чиновников не искать ему замену
Суздальцев: Лукашенко всего два раза был союзником России
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ