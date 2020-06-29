Рык "Трех Львов": самые запоминающиеся игры сборной Англии по футболу

Победа на чемпионате мира в 1966 году, несомненно, остается величайшим моментом в истории футбола Англии. Но каково было лучшее выступление "Трех Львов" с тех пор? Вот лучшие игры, которые проводила английская сборная за свою славную историю.

Англия — Шотландия, 5-1

Арена "Уэмбли" (24 мая 1975 года)

Отличная команда из Шотландии, которая могла похвастаться такими игроками, как Кенни Далглиш и Дэнни МакГрейн, была просто разгромлена. Уже в первом тайме забили Джерри Фрэнсис, Кевин Битти и Колин Белл, что определило ход игры и позволило "Львам" увеличить счет в дальнейшем.

Англия — Венгрия, 3-1

Арена "Непштадион" (6 июня 1981 гогда)

Сборная Англии отправилась на знаменитый "Непштадион" в рамках квалификации на Чемпионат мира 1982 года. Перед этим команда неожиданно уступила Швейцарии, что требовало победы над венграми.

Однако 70 000 фанатов, даривших венгерской команде сумасшедшую поддержку, чуть не стали тем самым "двенадцатым игроком". После первого английского года венгры сумели отыграться, а перелом наступил после назначенного в пользу Англии пенальти.

Англия — Франция, 3-1

Арена "Бильбао" (16 июня 1982 года)

Английская сборная времен Рона Гринвуда демонстрировала превосходное выступление в первой игре Чемпионата мира 1982 года, обыграв сборную Франции. Брайан Робсон забил гол на 27 секунде игры — и этот гол все еще считается самым быстрым за всю историю турнира. Однако французы сумели восстановить равновесие, так что Робсону пришлось делать дубль. Завершил разгром Пол Маринер.

Англия — Бразилия, 2-0

Арена "Маракана" (10 июня 1984 года)

Эта игра стала исторической: впервые за 27 лет команда Бразилии проиграла на родной арене. Матч стал также поворотным для английского игрока Джона Барнса, который в 20-летнем возрасте не просто выступил за сборную страны, но и нанес 11 ударов по воротам и помог вывести команду вперед уже в первом тайме.

Англия — Польша, 3-0

Арена "Монтеррей" (11 июня 1986 года)

Англия стартовала на Чемпионате мира 1986 года весьма неудачно, проиграв Мексике и удивив всех ничьей со скромной сборной Марокко. Расклад в группе требовал только победы — и последним соперником оказалась сборная Польши. Ситуация осложнялась травмами (повредил плечо даже капитан) и отстранениями от матчей из-за "горчичников".

Ситуацию на поле перевернул Гари Линекер, сумевший за 35 минут оформить хет-трик. К слову, именно в том году Англия проиграла Аргентине из-за знаменитой "руки Бога" Диего Мародонны, но для карьеры Линекера 1986 стал поворотным.