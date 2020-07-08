Самые длинные победные серии в истории НБА

После того, как победная серия команды "Милуоки Бакс" из 18 игр завершилась 16 декабря поражением от "Даллас Маверикс", они выбыли из гонки за новым рекордом. До каких высот им нужно было взлететь, чтобы побить мировой рекорд беспроигрышной серии в НБА? Давайте посмотрим, вспомнив 5 величайших таких серий.

1970-1971: "Милуоки Бакс" (20 игр)

В начале 1971 года коллектив стартовал невероятно мощно, не проиграв ни одного матча. Беспроигрышная серия "Бакс" длилась с 6 февраля по 8 марта, однако внезапно прервалась силами "Чикаго Буллз", причем с минимальным отрывом: "быки" выиграли 110 — 103. С командой, пестрящей такими звездами, как Абдул Джаббар, Оскар Робертсон и Боб Дандридж, "Милуоки Бакс" в завершили сезон с 66 победами и всего 16 поражениями.

2007-2008: "Хьюстон Рокетс" (22 игры)

Возможно, самая удивительная команда в этом списке, "ракеты" в тот сезон никем как претенденты на чемпионство или просто сильная команда не рассматривались. До этого они отыграли невнятный сезон, выиграв 24 игры и проиграв 20.

И тем приятнее для фанатов стала их рекордная серия в сезоне 2007-2008: 22 игры подряд они не уступали соперникам. При этом один из ключевых игроков коллектива, Яо Мин, играл только в 12 из этих 22 игр, поскольку ухитрился сломать ногу. Однако чемпионство в том сезоне ушло к "Бостон Селтикс".

2015-2016: "Голден Стейт Ворриорс" (24 игры)

У "воинов" образца сезона 2015-2016 был достаточно оптимистичный старт, считающийся лучшим в истории коллектива. Лидером "Голден Стэйт" был в то время Стивен Карри, который провел тогда лучший сезон в карьере, и лишь "Милуоки Бакс" смогли затормозить не на шутку разогнавшийся коллектив, обыграв их у себя дома 108 — 95.

2012-13: "Майами Хит" (27 игр)

Клуб "Майами" с начала и до середины "десятых" годов был машиной для побед: трио Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша просто "разрывало" конкурентов. Немудрено, что команда стала обладателем "серебра" в гонке за самой длинной беспроигрышной серией: с 3 февраля по 27 марта 2013 года они не проиграли ни одной игры. Закончилась погоня за легендарным достижением благодаря "Чикаго Буллз" с Дерриком Роузом, Йоакимом Ноа и Луолом Денгом.

1971-1972: "Лос-Анджелес Лейкерс" (33 игры)

Победная серия "Лейкерс" длилась более двух месяцев, и в итоге команда сумела набрать рекордную для НБА серию как по играм без поражений подряд, так и по суммарному показателю: 69 побед и 13 поражений. 33 игры подряд коллектив побеждал, обыгрывая конкурентов со средним отрывом в 16 очков. А закончили их серию уже упомянутые выше "Милуоки Бакс", обыграв "Лейкерс" со счетом 120 — 104.