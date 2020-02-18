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Автор Владан Джурич

Что случилось с зимним трансферным окном?

Спорт » Командные виды » Футбол

Сезон обильных зимних переходов во всем футбольном мире завершен. Текущее трансферное окно не запомнилось чем-то интересным, но вызвало вопросы из-за своего нехарактерного затишья.

Особенности зимних трансферов

Переходы в зимний период имеют массу плюсов, например:

  • они помогают перестроить игру в случае неудачных выступлений;
  • привлечь молодых и перспективных футболистов;
  • провести эксперименты, усилив или распустив текущий состав.

В зимнем трансферном окне плюсов больше, чем минусов, но в Европе и в российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2019/2020 не было выдающихся изменений, и это, на самом деле, редкое явление.

Ситуация в Англии

Английская премьер-лига не отличилась чем-то особенным и даже мало заработала на трансферах. Это очень странно, если вспомнить, что в прошлом сезоне английские клубы потратили более миллиарда евро на покупке и продаже игроков.

Объяснимая причина спада торгов в АПЛ связана со спецификой трансферного рынка. Стоит помнить, что более 70% всех сделок англичане совершают на внешних рынках, привлекая игроков со всего мира. Это отличает АПЛ от всех других лиг, которые предпочитают приобретать игроков на локальном рынке внутри своей страны.

В зимнем трансферном окне у Англии еще больше вырос показатель трансферов на внешнем рынке. В сезоне 2019/2020 почти 80% сделок совершается на международном рынке. И, самое главное, что из-за такой специфики англичане остались в минусе — трансферный баланс достиг отрицательного значения в -168,9 евро.

Ситуация в Италии и Испании

В Италии, как и практически по всех лигах, трансферы проводятся внутри страны. Чуть более половины всех сделок в Италии проводятся на внутреннем рынке игроков. Аналогичная ситуация в Испании, правда, заработок чуть ниже, чем у итальянцев, но выше, чем у немцев.

Ситуация во Франции

Золотое правило трансферного окна о том, что все французы отправляются в Англию, не действовало текущей зимой. Теперь англичане торгуют с немецкой лигой — бундеслигой, а испанцы и англичане этой зимой вообще не сотрудничали друг с другом.

Во Франции также свои особенности:

  • баланс внутренних и внешних сделок;
  • большинство переходов в АПЛ;
  • акцент на Южную Америку.

В целом во Франции особых изменений не произошло, но суммарный заработок составил почти 75 миллионов евро, что близко к среднему значению трансферных сделок в Европе.

Ситуация в России

Российская лига демонстрирует совсем новую тенденцию. Скауты рассматривают бразильскую, мексиканскую и даже американскую лиги. Это говорит о сильной конкуренции в Европе, ведь россияне редко приобретают европейцев — по крайней мере, в футболе.

Произвела впечатление ситуация, когда трансферный баланс между РПЛ и другими дивизионами практически сравнялся до нуля. Это положительная тенденция, но зимой российским лигам удалось заработать всего 13,4 миллиона евро, при этом одна сделка Федора Смолова, уехавшего из РПЛ, обошлась в 600 тысяч евро.

По словам главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, "для укрепления нужны очень качественные игроки", а сейчас их действительно мало. Только один "Рубин" проявил высокую активность для усиления состава, остальные же клубы — либо молчат, либо изредка интересуются молодыми спортсменами.

Статистика трансферных окон

Заработки футбольных лиг на трансферах все продолжают демонстрировать доминирование европейского футбола:

Страна (лига)

Заработки на трансферах (зимнее окно 2019/2020) в миллионах евро

Англия

51,9

Италия

185,1

Испания

103,8

Франция

74,6

Германия

83,1

По объемам сделок лидирует Португалия — более 105 миллиона евро, что тоже странно, поскольку последние 2 года доминируют французы со своими талантами. На втором месте по объемам расположилась Бельгия — 47 миллионов евро, и замывает тройку лидеров Голландия — 45 миллионов евро.

Причины спада зимнего трансферного окна:

  • отрицательный трансферный баланс англичан;
  • снижение сделок у Китая и Южной Америки;
  • отсутствие перспективного поколения футболистов.

Таким образом, зимнее трансферное окно становится менее активным из-за больших изменений в самом спорте. Несмотря на то, что в Англии одни из самых богатых и сбалансированных команд, их заработки на трансферах достаточно низкие.

В России же зимняя трансферная активность снизилась из-за того, что нет интриги в чемпионате — "Зенит" с большей вероятностью станет чемпионом. Интрига осталась только в кубке страны, но так сложилось, что у команд не было оснований для приобретений.

Темы рпл футбол фк зенит трансферы федор смолов
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