Алексей Кустов: "Почему Путин не даёт жёсткой команды по ситуации с лёгкой атлетикой?"

Алексей Кустов, бывший член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА) в интервью "Правде.Ру" рассказал, как будет развиваться ситуация с возможным исключением ВФЛА из международной федерации World Athletics.

"В ВФЛА Шляхтина поставил Мутко"

— Ситуация c ВФЛА стремительно развивается. Что дальше?

— То, что новый министр спорта лишил аккредитации — это всё так, с запозданием в четыре года. Да, они приостановили федерацию, дали жесткие указания и со стороны Олимпийского комитета, и со стороны минспорта уйти в отставку всем президиумом. Да, они дожали — весь руководящий орган федерации, ушел в отставку.

Представляете, сколько мы времени потеряли? Колобков и Поздняков могли это сделать три-четыре года назад, когда Поздняков пришел в Олимпийский комитет России. Они этого не хотели делать. Может быть, наши любители легкой атлетики тонкостей не знают. Поясню. Почему Колобков эти телодвижения не делал? Потому что он был поставлен Мутко. А именно Мутко внедрил в легкую атлетику Шляхтина, и он выполнял определенные задачи. У него не было задач, как я вижу из его деятельности, вернуть легкую атлетику на мировой уровень.

Что будет дальше? Как я сейчас вижу? Анализировал, как будто я ждал вашего звонка. Кто в рабочую группу войдет? Что будет дальше? Дальше будет что? Они сейчас создают или создали рабочую группу. Я не знаю, кто в неё входит. Если вы узнаете, я могу прокомментировать. Рабочая группа Олимпийского комитета по выборам в президенты ВФЛА, которые пройдут 28 февраля. Что они сейчас будут делать?

— Комиссия. Родион Гатауллин, Валентина Косолапова… Но они входят в комиссию спортсменов.

— От этой комиссии я слышал только про Родиона Гатауллина. Это комиссия. А то рабочий орган, то есть все бразды ВФЛА на сегодняшний момент, когда все руководство ушло в отставку, управление легкой атлетики на сегодняшний день возглавляет рабочая группа Олимпийского комитета. У меня есть предположение, что туда вошел Родион Гатауллин от комиссии спортсменов. Я просил у журналистов — не смогли мне найти. Рабочая группа будет управлять выборным процессом. Они будут готовить документы на выборы 28 февраля.

И что я вижу из этого? Совместно Поздняков и Матыцин сделают так, что поставят тех людей, не знаю, будет ли это называться Всероссийской федерация легкой атлетики, тех, которые им удобны. И этот орган будет существовать до окончания олимпийского цикла, и после олимпийского цикла, после окончания летней Олимпиады в течение полугода будет очередная отчетно-перевыборная конференция. Сейчас она будет 28 февраля, внеочередная.

Что у нас получается? Честно говоря, то, что я сейчас смотрю, я последние 5 лет соприкасаюсь очень плотно, и меня наворачивает грусть о том, что Мутко сидит рядом с Путиным и, условно говоря, все глаза закрыли. Поздняков даже не шевельнулся, не сдвинулся с места, хотя он должен был вывести, если он действительно принципиальный человек. Но, с другой стороны, и Позднякова, и Колобкова объединил Алишер Усманов, бизнесмен, руководитель Международной федерации фехтования, который поставил их на посты. Никто ничего не сделал: ни Поздняков, ни Колобков.

Поздняков мог приехать в Олимпийский комитет, вывести из Олимпийского комитета структуру ВФЛА, просто мог вывести. Но он не захотел почему-то делать. Видите, как получается? Что получается у нас? Вот сейчас те кандидатуры, которые есть, будут смотреть и будут ставить тех, кто будет выполнять их указания.

"Чегин пожизненно отстранён, но продолжает тренировки в сборной"

— Будут ли проводиться соревнования по легкой атлетике в России до конца этого разбирательства?

— Минспорта лишил аккредитации до 1 марта. Я всегда и в ту сторону стою, и с другой стороны стою. Вот тот же Коу смотрит и думает — какие идиоты управляют этой системой. Такая великолепная работа. Себастьян Коу, который сейчас руководит World Athletics, приезжал в Россию. Был олимпийским чемпионом на Олимпиаде-80, под белым флагом тогда. Он знаком с моим другом, с великом Валерием Абрамовым, действующим рекордсменом СССР на 10 тысяч метров. К сожалению, он ушел из жизни.

Вот эти шаги на месяц. Опять же вернусь, 4-5 лет назад надо было хотя бы на год лишить аккредитации, чтобы действительно мы почувствовали внутри, что перед мировым сообществом признаем, что наши косяки — не усмотрели. А здесь на месяц. На месяц действительно сейчас не должно быть ничего.

— Даже в России?

— Да, в России. Нам же на международную арену приостановили допуск. Никто не имеет право выступать. Они лишили допуска даже под нейтральным флагом. Эта система до 1 марта. Честно говоря, я не знаю. Вот это мировое сообщество — где-то была политика перемешена, где-то была конкретика. Посмотрите реальный пример. Чегин пожизненно отстранен, но он продолжает заниматься тренировочным процессом. Даже за это они упрутся рогом. Нашей системе даётся понять, что здесь не управляют системой. Тренер Чегин до сих пор возглавляет и тренирует ходоков у себя на родине, выезжает на сборы сборной страны. РУСАДА предоставила официальные документы в адрес министра спорта Матыцина.

"Почему Маша Ласицкене занимается этими проблемами?"

— Если все-таки ВФЛА полностью исключат из Международной федерации, что в таком случае делать? Создавать новую организацию? Жить-то надо дальше.

— Вы очень хороший, правильный и сильный вопрос задали. Как я изнутри все анализирую, я считаю, что нашу федерацию выведут из международной системы. Это реально абсолютно. Они реально могут вывести из международной системы, поскольку мы сами в лице Колобкова и Позднякова ничего не сделали. Сейчас какое-то шевеление началось для кого-то опять же перед Олимпиадой.

Почему Маша Ласицкене занимается проблемами тренерского состава, ей это надо вообще? Вместо того чтобы спокойно тренироваться, она бучу поднимает. И здесь я вижу, большая вероятность, что наша федерация будет исключена из международной системы. Кто на это место придет? Или другая система придет, или будут другие люди управлять легкой атлетикой. Ситуация была 4-5 лет назад просто критичная, а сейчас… Мне больно за наших ветеранов, которые добывали престиж для нашей страны.

— Слава богу, когда они добывали, всё было нормально. А как без федерации?

— То, что они делали, и здоровье гробили, и все остальное, они, живущие сейчас, при этой жизни… Татьяна Казанкина, трехкратная олимпийская чемпионка, другие олимпийские чемпионы и не только, чемпионы мира, они просто сходят с ума оттого, что деньги превалируют над всем. Все стоит исключительно на бабках. Бабки — это первично, а потом уже все остальное.

"Борзаковским просто заткнули дырку"

— Будет создана какая-то новая организация?

— Сложно сказать. Ваши коллеги задавали вопрос: какую заработную плату будет Борзаковский получать? Какой-то бред. Борзаковского поставили, заткнули им дырку, а он никак не может понять, что он пришел не туда. Сейчас, приди я на место руководителя, я бы его попросил: "Юра, я тебя уважаю как олимпийского чемпиона, но старший тренер, главный тренер сборной команды по легкой атлетике должен быть авторитетным лицом, а не пацаном, который только закончил выступать". Это же политика. Я с вами согласен. Возможно, будет другая какая-то организация. Мне сложно сказать, по какому пути пойдет минспорт и ОКР.

— Через какое-то время российские спортсмены могут рассчитывать на участие в международных соревнованиях без каких-либо ограничений? Такой массовый вид спорта. Его у нас всегда очень любили…

— Хороший вопрос. Для перворазрядников это не интересно. А вот для тех людей, которые первые номера в рейтингах, конечно, престиж страны — это великое дело, когда гимн играет и все такое. Вот пять лет до этого все нормально было, всё устраивало всех. Пять лет. А вот сейчас, когда даже не дали нейтрального статуса, чтобы отбираться, и реально мы олимпиаду пропускаем. К сожалению, нашу федерацию легкой атлетики в полном составе не допустят до участия в олимпийских играх. Вы вспомните предыдущую олимпиаду. Они сейчас еще накрутят. Это только начал раскручиваться маховик.

Я не могу сказать за Матыцина, не могу сказать за Позднякова, как они поведут себя в данной ситуации. Поставят, допустим, вместо Шляхтина какого-то другого случайного пассажира, который будет также заниматься вредительством для страны. Я считаю, Шляхтин — вредитель. Вот те, которые подтасовали факты Даниила Лысенко, это вредители.

"Нас будут "фесом" по столу возить"

— Чем все это закончится? Давайте сделаем какой-то вывод. Что будет с федерацией, нашими спортсменами, международными выступлениями?

— Я вижу, что все очень печально. Здесь замешано то, что наши руководители просто бездарны: и тренера, которые подставляют нашу страну, и спортсмены, которые едят по четыре запрещенных препарата — в одном организме обнаруживаются. Они делают все, чтобы нашу легкую атлетику отстранить как можно дальше. И сколько будет находиться в таком состоянии наша любимая легкая атлетика, я не могу даже предположить. Четыре, пять, шесть, семь, восемь? До десяти лет нас могут так мурыжить. И это не предел.

Это как кровоточащая рана. Она постоянно будет то затихать, то опять кровоточить. И им это выгодно. И здесь нас поймали очень сильно за ногу и будут нас полоскать и "фейсом" по столу возить. Сколько хотят, столько и будут возить. Тем более что, если вы помните, сейчас назначили президентом WADA Баньку, гражданина Польши. Соответственно, он будет работать на своё государство. Вы заметили, что буквально перед его назначением уже начались наезды со стороны Польши по отношению к началу войны 1941-1945 годов, что мы якобы… Вот всё делается из-за этого.

И еще 145 допинг-проб, которые нам уже обозначили, только еще не говорят, кто эти люди, с 12-го по 15-й годы, это все нам откроют перед олимпиадой и покажут, где наше место в мировом сообществе, в олимпийском движении, к сожалению. Это реалии.

— Как всегда, у нас последняя надежда — Владимир Владимирович...

— Не знаю, почему Путин не дает жесткой команды. Хотя он дал команду 2 декабря, чтобы ВФЛА вошла в IAAF. Он дал команду. Ее никто не выполнял. А почему? Чтобы это выполнять, надо идти к Мутко. А чтобы с Мутко какой-то разговор вести, надо опять к Путину идти. Представляете, какой замкнутый круг? И все упёрлось в Мутко. Мутко говорит: "Ну не поедут на олимпиаду". Ну человек со стороны, вы понимаете.