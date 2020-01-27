Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

В этой истории много запутанных моментов, поскольку правовое поле в спортивной деятельности имеет сложную процессуальную систему. Если речь идет об авторском праве, то все может быть еще сложнее.

Суть конфликта

В своем ледовом шоу Авербух использовал песню Димы Билана "Держи" и практически скопировал элементы программы выступления. Рудковская написала лично хореографу о нарушении авторских прав, а потом весь конфликт перенесся в соцсети.

По информации Яны Рудковской, она устраивала встречу с юристами и даже направила их к Авербуху, на что сам хореограф, по ее словам, "послал юристов в космос". Ситуацию сложно назвать абсурдной, потому что неизвестно точное мнение Авербуха, и был ли он действительно груб по отношению к Рудковской.

Весь этот конфликт крутится на одной большой площадке — на Первом канале. И обе стороны конфликты могут заручиться поддержкой телеканала, но кто прав в этой ситуации — остается загадкой.

Кто такой Илья Авербух

Известный фигурист и сейчас один из самых известных российских хореографов Илья Авербух считается популярным на ледовой площадке. С 2004 года Авербух реализовал более десятка ледовых шоу, собрал огромную публику и воспитал не одно поколение спортсменов.

Одним словом, Авербух настоящий работяга. Однако после заявления Рудковской его карьера находится под угрозой.

Преимущества Рудковской

Яна Рудковская — строгая и сильная характером женщина. Она не упускает возможностей, особенно если речь идет о ее карьере. Про личную жизнь Рудковской, которая состоит из множества противоречивых нюансов, можно говорить отдельно.

Главное преимущество Рудковской — тесное сотрудничество с Дмитрием Биланом. Продюсер неоднократно работала с певцом, и даже во время выступления на Евровидении они были в одной команде. Если дело дойдет до суда, что вполне возможно при нужной огласке дела, то Дмитрий Билан встанет на сторону Рудковской.

К тому же, Рудковская и Билан являются правообладателями песни "Держи". Это доказано на бумаге и в случае обострения конфликта явно будет не на руку хореографу.

Реакция Авербуха

По мнению Рудковской, Илья никак не отреагировал на обвинения. В своем интервью "Комсомольской правде" продюсер заявила, что сначала Илья согласился на ее условия — убрать песню из ледового шоу.

В итоге Авербух ничего не изменил. Шоу было показано с песней "Держи". Хорошо, что к этому не имел отношения Первый канал, ведь он выступает в данном случаем телеплощадкой, которая просто показала шоу.

Реакция Авербуха неоднозначна. Он промолчал, но это не значит, что он виноват. Возможно, он обдумывает слова Рудковской или готовит развернутый ответ для юристов продюсера. Хотя, возможно, он молчит, потому что Рудковская предложила ему публично извиниться, а это могло задеть известного хореографа.

Выход из ситуации

В конфликте между Рудковской и Авербухом есть два выхода из ситуации. Извиняться Илье после показа шоу уже смысла нет, поэтому логично лично встретиться с командой Рудковской и решить вопрос в спокойной обстановке. С другой стороны, такой вариант тоже выглядит странным, потому что жена Плющенко уже начала много писать о скандале в соцсетях.

Альтернативный выход — купить лицензию у правообладателей. В таком случае с точки зрения права все будет соблюдено, но сумма сделки на фоне обвинений вырастет до космических цифр. Поэтому такой выход совершенно не выгоден для Авербуха.

Последний и банальный вариант — суд. Практика показывает, что собрать доказательную база об авторских правах очень сложно. Все равно у Рудковской большая поддержка со стороны, плюс она является правообладателем песни. Вероятно, у нее больше шансов выиграть суд.