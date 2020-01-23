Трусова, Косторная, Щербакова. Троица Тутберидзе - будущее фигурного катания

Уникальная школа заслуженного тренера Этери Тутберидзе воспитала поистине удивительных фигуристок. Все они чуть ли не дают фору взрослым звездам с многолетним опытом. Тутберидзе выпустила на мировой лед трех спортсменок: Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную.

Молодые фигуристки представляют национальную сборную России на чемпионате Европы в Австрии. Это уже говорит о невообразимом таланте девочек и возможном будущем фигурного катания.

Уникальный характер фигуристок

Удивительно, что девушки состоят примерно в одной возрастной категории. Анна Щербакова самая младшая и, вероятно, самая перспективная фигуристка. В свои 15 лет Анна уже исполняла четвертной лутц на соревнованиях. Пока никто не смог выполнить четвертной лутц в рамках турнира.

Алена Косторная - самая старшая из троицы фигуристок. По ее последним интервью можно сказать, что Косторная - спокойная и рассудительная. При этом она достаточно молчаливо относится к окружающему миру.

Черта характера Алены позволяет сосредоточиться на спортивных результатах и проще относиться к давлению извне. В последних выступлениях Косторной можно увидеть, что девушка может предстать в разных образах - то ангелом, то вампиром.

Александра Трусова - девушка-трудяга. Ее точно можно признать одной из самых техничных спортсменок. Большие результаты обусловлены энтузиазмом, которого, в отличие от Косторной и Щербаковой, у Александоры хоть отбавляй.

Акцент на прыжки

Молодые фигуристки - воспитанницы Тутберидзе - превосходят всех остальных спортсменов на льду, благодаря уникальной стратегии тренера. Этери отлично знала, какой технический элемент следовало улучшить, и сфокусировалась на элементах с прыжками.

Если рассмотреть более подробно, то можно увидеть, что у всех трех фигуристок развиты прыжковые навыки. Щербакова отлично выполняет четвертным лутцом, Косторная владеет тройным акселем, а Трусова может выполнить все комплексно - четвертной тулуп, лутц и флип.

Долговечность троицы

Кажется, что фигуристки быстро завершат спортивную карьеру. На этом сказываются физиологические изменения организма, а также отклонения центральной нервной системы. К тому же, Алена Косторная уже публично заявляла, что хочет поступать в медицинский ВУЗ на нейрохирургию.

Если предположить, что девочки завершат карьеру к 18-20 годам, то уже следующая Олимпиада в Пекине-2022 ставит много вопросов о составе сборной страны. К этому стоит добавить стремительный рост японской школы фигурного катания, которая также догоняет россиянок.

Другими словами, первому поколению спортсменок Тутберидзе осталось в лучшем случае 3 года на мировой спортивной арене. Возможно, Щербакова и Трусова переключатся на менее приоритетные выступления «для себя», но в общем и целом продолжительность карьеры будет весьма низкой.

План Б

У Тутберидзе точно есть запасной план, и сама она знает, что ее воспитанницы не смогут долго выступать на льду. Поэтому Этери готовит новое поколение высокотехничных фигуристок. Среди них: Софья Акатьева, Алена Канышева и Вероника Жилина. Девочки уже исполняют четвертные прыжковые, что говорит о серьезном настрое Тутберидзе.

Сложно сказать, когда конкретно придет новое поколение в фигурном катании, но техническая революция уже кардинально изменила подход к тренировкам и возрастным ограничениям спортсменов.

Остается надеяться, что троица фигуристок и воспитанниц Этери продержатся еще хотя бы 2 года. При этом ощущается волнение публики за моральное состояние и судьбу фигуристок. Впрочем, они еще очень молоды, и могут в любой момент сменить род деятельности.