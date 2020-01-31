Что ждёт UFC в 2020 году?

Смешанные боевые искусства (ММА) продолжают набирать популярность как на мировой арене, так и в России. UFC становится элитой для всех бойцов, которые желают выступать в профессиональном спорте. Но что же ждет UFC в ближайший год? Попробуем разобраться.

В UFC есть несколько интересных тем, которые постоянно обсуждаются. В первую очередь, это выступления таких звезд MMA, как Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Далее следует тема допинг-контроля, которая все больше приближает UFC к изменению условий подписания в контракте Всемирного антидопингового агентства.

К не приоритетным темам UFC можно отнести саму систему спорта, которая состоит из множества соглашений и сомнительных нюансов.

Злость Дагестана и поведение Макгрегора

Речь идет о самом просматриваемом бое в России, да и в мире - Хабиб против Магрегора. Состав боя вызывает у одних радость, у других - злость. Второе, скорее, относится к фанатам Нурмагомедова, и это логично, ведь Конор ведет себя слишком бурно.

Ирландец выбрал интересную стратегию, начав продвигать виски. Это обеспечило ему большую популярность, но есть ощущение, что продлится это недолго, ведь фанатов всегда интересуют в большей степени выступления.

Макгрегор вечно умудряется устраивать настоящие шоу. Сначала он разбивает телефон фаната, потом его обвиняют в сексуальном насилии. К этому прибавляется нашумевший бой с Хабибом и визит Макгрегора в Москву.

Во время своего путешествия по Москве ирландец постоянно высказывался в адрес Нурмагомедова. Об этом говорили почти все издания, но настоящую ненависть к Магрегору испытывают дагестанцы - истинные фанаты Хабиба.

Много боев в UFC всегда предаются огласке, но не так значительно, как бой ирландца и россиянина. И все эти споры между спортсменами ведутся на фоне вывесок UFC. С одной стороны, это хороший маркетинг для организации, с другой - надоедает, но фанатам нравится.

Турниры UFC в России

Осенью 2018 года в Москве прошел турнир UFC. Это стало отправной точкой популяризации смешанных единоборств в России. Публики было много, что говорит о больших деньгах, вырученных за турнир.

Позже UFC-турнир проводился на арене в Санкт-Петербурге. В этот раз публики было меньше, но этого следовало ожидать после того, как россиянин Александр Волков был снят с боя. В итоге турнир удалось спасти за счет выхода Алексея Олейника.

Несмотря на сумбурность турниров в России в рамках UFC, организаторам есть над чем работать. Например, можно уделить больше внимания истории единоборств, о которой так мало знают.

Изменения в допинг-контроле UFC

Как известно, UFC имеет специфические условия договора с ВАДА. Каждый боец проходит допинг-тестирование, и в случае отрицательного результата его также могут ждать штрафные санкции от двух и более лет. Смена руководства ВАДА может сделать допинг-контроль жестче. Добиться этого можно при помощи независимых взятий проб.

Независимые пробы значит спонтанные; другими словами, допинг-эксперт неожиданно приходит для сбора проб. Как это будет работать на практике - неизвестно, поскольку в антидопинговом кодексе есть свои нюансы.

Во-первых, спортсмен и допинг-эксперт должны согласовать время и место встречи. Для этого используется специальное приложение. Во-вторых, может произойти ситуация, когда эксперт прибывает без ведома бойца или приходит тогда, когда спортсмена нет на месте. В таком случае может быть засчитан пропуск допинг-тестирования.

Рост популярности любительских боев

UFC понемногу уходит на задний план, а смешанные единоборства все больше превращаются в бои любителей. В интернете можно найти уйму площадок, в том числе YouTube-каналов, транслирующих бои полупрофессиональных спортсменов.

Людям, естественно, такой подход нравится. Обычно такие бои зрелищнее, в них есть интрига и агрессивное продвижение в стиле Макгрегора. Все это ведет к тому, что UFC вскоре может превратиться либо в организатора только элитных боев, либо вытисниться, сократив количество арен.

В любом случае, все зависит от действий UFC. У организации есть много арен по миру, и они продолжают расширяться, присутствуют крупные спонсоры, а билеты продаются в большом количестве.

UFC продолжает развиваться, как самостоятельный орган. В будущем можно ожидать ужесточения требований к допинг-тестированию и расширения площадок.