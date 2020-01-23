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Автор Владан Джурич

Скандал в легкой атлетике: в чем виновата Россия?

Спорт

Дело бывшего президента Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламина Диака набирает обороты из-за найденных французской прокуратурой документов. Все уже были готовы к суду, но теперь дело может затянуться еще на несколько месяцев.

Напомним, что Ламин Диак нарушил множество пунктов, в том числе по коррупции. Теперь французский функционер не может покидать пределы страны из-за подписки о невыезде. Найденные в Сенегале документы, скорее всего, не помогут Диаку смягчить наказание. Ожидается, что Ламину Диаку придется провести за решеткой 10 лет.

Проблема в том, что российские легкоатлеты также могут быть затронуты в деле. А что еще хуже - дело Диака может пересечься с апелляционным процессом России и WADA.

Суть дела против Диака

В судебном процессе принимают участие несколько лиц. Бывший глава антидопинговой организации федерации Габриэль Долле, а также советники IAAF Хабиб Сиссе и Папа Массата Диак - сын Ламина Диака.

Стоит отметить, что Массате Диаку сильно повезло. Он успел покинуть страну после того, как началось расследование. Ожидать его в суде было бы странно, хотя он и заявлял о готовности участвовать в разбирательстве. Возможно его показания будут переданы через удаленные средства связи.

Самого же Ламина Диака обвиняют в получении взятки на чемпионате мира в Катаре во время голосования. Следствие предполагает, что французский функционер собирал и передавал деньги за голоса африканских представителей Международного олимпийского комитета (МОК).

В деле также были замешаны компании, которые проводили денежные операции для передачи взяток. Известно, что компания принадлежит Папе Массате Диаку. Об этом говорится в последнем найденном следствием документе в Сенегале. 

Российская сторона в деле Диака

В деле Диака замешаны также российские чиновники: бывший глава Всероссийской федерации легкоатлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев и бывший тренер сборной России по легкой атлетике Алексей Мельников.

Считается, что именно через российскую сторону передавались деньги для того, чтобы исключить отрицательные допинг-пробы. После публичного заявления российской легкоатлетки Лилии Шобуховой о взятке за допинг пресса и публика взбудоражились.

Балахничев и Мельников дисквалифицированы Спортивным международным судом (CAS). Их банковский счет заморожен французскими властями. Известно, что Балахничев хотел оправдать свою вину, но вскоре отказался от сотрудничества. Очевидно, что это может привести к более серьезным последствиям.

Французские следователи уверены, что Балахничев передал Диаку более 3 миллионов евро за исключение отрицательных допинг-проб у российских легкоатлетов. При этом в деле фигурирует несколько десятков спортсменов из России.

Балахничева также подозревают в посредничестве при заключении контракта с IAAF. Через спонсорские контракты становится очень удобно переводить большие суммы, поскольку это одна из самых значимых в денежном выражении «строчек» для спорта. Большинство спортивных клубов и федераций чаще всего ведут дела через спонсорские контракты с уникальными условиями. В них также могут быть прописаны чуть ли не космические суммы.

Влияние на разбирательства WADA и РУСАДА

Активно ведется апелляционный процесс, в котором участвует Всероссийское антидопинговое агентство (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Дело рассматривается в CAS, и на фоне этих разбирательств не исключено, что следствие может упомянуть дело Балахничева.

В таком случае российский спорт может оказаться под большой угрозой. Шансов и так становится мало, а если к нему прибавить дело о коррупции французского функционера Ламина Диака, то это может сыграть не на руку России. С другой стороны, следствие может ошибаться, потому что доказать факт передачи денежных средств сложно, а иногда и невозможно.

Темы wada iaaf русада легкая атлетика
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