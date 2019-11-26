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Автор Владан Джурич

История крокета: как спортивная игра стала развлечением аристократов

Спорт

Крокет — это весьма интересная игра, набравшая высокую популярность среди аристократов. Несколько сотен лет в крокет играют не только мужчины, но и женщины. Историки рассказали о подлинном происхождении крокета.

Как известно, крокет достаточно простая игра, не требующая специальной физической подготовки. Однако она позволяет развивать моторные функции и тактическое мышление. Крокет больше всего полюбили за его простоту и возможность общаться с участниками во время игры.

Игроку выдается молоточек, при помощи которого он должен ударить по мячу. Вдоль всего поля установлены металлические ворота небольшого размера. Игрок должен провести мяч по всем воротам. Если после удара мяч попадает в кол, то ему нужно начинать всю игру заново с первой позиции. При попадании в створ дается дополнительная попытка.

Крокет может быть как одиночным, так и парным. У каждой команды мячи различаются по цвету. В парной игре также дозволено вести мяч только одному из игроков команды. Все шары ведутся по одной траектории, при этом важно, чтобы они два раза прошли сквозь ворота и один раз ударились о кол. Кто быстрее это сделает, тот и выиграет партию.

Всего выделяют 9 видов крокета: классический, 9 калиток и гольф-крокет. Первый вариант — это обычный английской крокет, который был придуман еще в 19 веке. Второй вид — 9 калиток — означает 9 ворот, через которые нужно провести шар. Гольф-крокет не предусматривает дополнительных попыток — игрок должен с первого раза удачно попасть в ворота и колышек.

Историки также отмечают, что до крокета в Древнем Риме были похожие игры. Вместо молоточков использовались изогнутые палки. Принцип игры был тем же — нужно было вести мяч по определенному маршруту и завершить партию ударом шара о кол или дерево.

Еще более схожая игра с крокетом появилась во Франции примерно в 13 веке. Участниками игры были пастухи, которые при помощи своих палок били мячи из овечьей шерсти. Ворота же делались из изогнутых палок ивы.

Во Франции была еще одна похожая на крокет игра — "наземный бильярд". Она также существовала в 13 веке, но была популярна среди дворян. Через несколько веков точно такая же игра появилась в Ирландии. Именно там были изобретены специальные деревянные молотки и шары для игры в крокет.

Только в 19 веке игра появилась в Англии, где крокет уже официально доработали и внесли определенные правила. Первый турнир по крокету проходил в Уимболдоне в 1870 году, а уже после 1900 года состоялась первая Олимпиада по одному из видов крокета — рокки.

Только в 1980-х была проведен первый профессиональный турнир по крокету. В 1986 была сформирована международная федерация крокета. Сейчас в ее состав входит более 30 стран.

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