Тайфун принес "Мерседесу" титул. Как это случилось?

По итогам гран-при в Японии победил Валттери Боттас, выступающий за "Мерседес". Однако Хэмилтон, также выступая за "Мерседес", оказался только на шестом месте. Эксперты подвели итоги гран-при Формулы-1 в Японии.

Команда "Мерседес" снова становится лучшей в "Кубке Конструкторов". Титул достается спортивной команде уже шестой раз подряд. Отмечается, что Боттасу легко удалось выиграть гонку, потому что его оппоненты были сами виноваты в своих результатах.

Шарль Леклер столкнулся с Александром Албоном из команды "Red Bull Racing", а Феттель исполнил не лучший старт. На одиннадцатом месте финишировал Даниил Квят.

В выходные состоялся квалификационный заезд, подаривший зрителям много эмоций. Гонка была проведена всего за один день. Стоит отметить, что здесь организаторы сделали все правильно, поскольку на трассе "Судзука" до дня мероприятия преобладал порывистый ветер. Поэтому гонку было решено провести в воскресенье — в солнечный день без единого облачка.

Однако сильный ветер продолжал мешать пилотам в заезде. В ходе гонки случился инцидент в первом сегменте между Кубицей и Магнуссеном. Пилоты столкнулись, после чего их болиды были полностью разбиты.

Эксперты больше всего делали ставку на победу "Мерседеса", но и "Феррари" показали себя хорошо на трассе. Однако на этот раз Леклер проиграл в заезде своему напарнику Феттелю.

Для "Феррари" гонка провалилась из-за фальстарта Феттеля, вследствие чего пришлось уступить Боттасу. В итоге судьи не назначили пилоту штрафа.

У Леклера было проблем побольше, чем у его товарища по команде. В самом начале он столкнулся с Ферстаппеном и разбил левое крыло болида. Позже часть крыла прилетела прямо в машину Хэмилтона.

После этого Леклер заехал на пит-стоп, из-за чего в итоге потерял лидерство в первой пятерке. Машина Ферстаппена была повреждена еще сильнее, и в результате пилот не смог завершить гонку.

Ожесточенная борьба шла между Хэмилтоном и Феттелем. Британец активно прессинговал Феттеля. А тем временем его напарник по команде Леклер удивлял публику своими обгонами.

Пока первая пятерка лидеров собиралась отправиться на пит-стоп, Хэмилтон решил поменять покрышки лишь один раз. К сожалению, его стратегия не сработала, и британец сбавил темп. Чтобы исправить ситуацию, команда британского пилота решила обновить программное обеспечение болида.

Как ни старался Хэмилтон, ему так и не удалось показать успешный прессинг против Феттеля. Боттас в итоге финишировал уверенно первым, разрушив интригу. Однако борьбу между "Феррари" и "Мерседес" болельщики запомнят надолго.