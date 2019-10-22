Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Единоборства Плавание Шахматы Авторалли Теннис
Автор Владан Джурич

Тайфун принес "Мерседесу" титул. Как это случилось?

Спорт » Одиночные виды » Авторалли print

По итогам гран-при в Японии победил Валттери Боттас, выступающий за "Мерседес". Однако Хэмилтон, также выступая за "Мерседес", оказался только на шестом месте. Эксперты подвели итоги гран-при Формулы-1 в Японии.

Команда "Мерседес" снова становится лучшей в "Кубке Конструкторов". Титул достается спортивной команде уже шестой раз подряд. Отмечается, что Боттасу легко удалось выиграть гонку, потому что его оппоненты были сами виноваты в своих результатах.

Шарль Леклер столкнулся с Александром Албоном из команды "Red Bull Racing", а Феттель исполнил не лучший старт. На одиннадцатом месте финишировал Даниил Квят.

В выходные состоялся квалификационный заезд, подаривший зрителям много эмоций. Гонка была проведена всего за один день. Стоит отметить, что здесь организаторы сделали все правильно, поскольку на трассе "Судзука" до дня мероприятия преобладал порывистый ветер. Поэтому гонку было решено провести в воскресенье — в солнечный день без единого облачка.

Однако сильный ветер продолжал мешать пилотам в заезде. В ходе гонки случился инцидент в первом сегменте между Кубицей и Магнуссеном. Пилоты столкнулись, после чего их болиды были полностью разбиты.

Эксперты больше всего делали ставку на победу "Мерседеса", но и "Феррари" показали себя хорошо на трассе. Однако на этот раз Леклер проиграл в заезде своему напарнику Феттелю.

Для "Феррари" гонка провалилась из-за фальстарта Феттеля, вследствие чего пришлось уступить Боттасу. В итоге судьи не назначили пилоту штрафа.

У Леклера было проблем побольше, чем у его товарища по команде. В самом начале он столкнулся с Ферстаппеном и разбил левое крыло болида. Позже часть крыла прилетела прямо в машину Хэмилтона.

После этого Леклер заехал на пит-стоп, из-за чего в итоге потерял лидерство в первой пятерке. Машина Ферстаппена была повреждена еще сильнее, и в результате пилот не смог завершить гонку.

Ожесточенная борьба шла между Хэмилтоном и Феттелем. Британец активно прессинговал Феттеля. А тем временем его напарник по команде Леклер удивлял публику своими обгонами.

Пока первая пятерка лидеров собиралась отправиться на пит-стоп, Хэмилтон решил поменять покрышки лишь один раз. К сожалению, его стратегия не сработала, и британец сбавил темп. Чтобы исправить ситуацию, команда британского пилота решила обновить программное обеспечение болида.

Как ни старался Хэмилтон, ему так и не удалось показать успешный прессинг против Феттеля. Боттас в итоге финишировал уверенно первым, разрушив интригу. Однако борьбу между "Феррари" и "Мерседес" болельщики запомнят надолго.

Темы тайфун мерседес формула-1 автогонки
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Климатология и метеорология - заложницы большой политики
Здоровье
Путешествие во времени: увлекательная история лекарств
Авторалли
Тайфун принес "Мерседесу" титул. Как это случилось?
Новости Все >
В Москве на скамейке оставили шестимесячного ребенка
Сборная ветеранов СССР победила динамовцев в матче памяти Яшина
Дагестанец заставил жену сделать аборт из-за пола будущего ребенка
"Локомотив" обыграл "Ювентус" в юношеской Лиге чемпионов
Сборные России по волейболу остались на пятом месте рейтинга FIVB
Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о бедности россиян
Исследование: футболисты чаще страдают от смертельных болезней
Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей
На форуме "Точка роста" выступят легендарные "Братья Грим"
Полузащитник "Ювентуса" Рэмзи пропустит матч с "Локомотивом"
Последние материалы
Климатология и метеорология - заложницы большой политики
Путешествие во времени: увлекательная история лекарств
Тайфун принес "Мерседесу" титул. Как это случилось?
В Москве на скамейке оставили шестимесячного ребенка
Восемь признаков, указывающих на дефицит йода в организме
23 октября: Освобождение Москвы, предсказание зимы и букет хризантем от русского шпиона
Сборная ветеранов СССР победила динамовцев в матче памяти Яшина
Дагестанец заставил жену сделать аборт из-за пола будущего ребенка
Волки в овечьих шкурах
"Локомотив" обыграл "Ювентус" в юношеской Лиге чемпионов
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Новости футбола
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Общество
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Константин Кузнецов Путешествие во времени: увлекательная история лекарств Константин Кузнецов Рустем Сафронов Как бандит стал информатором ФБР Рустем Сафронов Любовь Степушова "Прорыв" Путина: россияне богатеют стараниями Росстата Любовь Степушова
Комментарии
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о бедности россиян
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Иран всех раздражает исламским социализмом
Берлин отказался признать голодомор геноцидом украинцев
Реактор или "ядерная батарейка": Москва должна проговориться о Северодвинске
Под Москвой автомобиль службы протокола Медведева сбил пешехода
Помпео рассказал о готовности США начать военные действия против Турции
Эксперт: России не хватает Украины
Степашин пообещал Яшину больше не позорить "Динамо"
Реактор или "ядерная батарейка": Москва должна проговориться о Северодвинске
СМИ признали превосходство "Арматы" над немецким "Леопардом-2"
Счетная палата сочла неэффективными меры господдержки Северного Кавказа
Счетная палата сочла неэффективными меры господдержки Северного Кавказа
Российские вертолеты приземлились на бывшей базе США в Сирии
"Азов" ответил на планы США признать полк террористической организацией
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет?
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Пять народных средств от папиллом и бородавок
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ