Легкая атлетика после чемпионата мира: триумф или пустота?

Эксперты провели анализ результатов чемпионата мира, завершившегося недавно в Катаре. По итогу сборная России забрала 6 медалей. Специалисты утверждают, что это достойный результат. И, тем не менее, сборной есть, над чем задуматься.

Результат сборной оказался очень хорошим. Во-первых, российские спортсмены выступили в Катаре гораздо лучше, чем в Пекине. По количеству медалей Россия выступила даже лучше, чем в Лондоне.

Среди российских спортсменов сильно отличилась Анжелика Сидорова, представившая настоящее шоу в прыжках с шестом. При этом в прошлых чемпионатах мира спортсменка не смогла выполнить даже первичный прыжок. В Катаре же Сидорова установила личный рекорд, выполнив прыжок с жестом в 4,95 метров.

Еще одна спортсменка, Мария Ласицкене, установила мировой рекорд по прыжкам в высоту. Россиянка завоевывает золото уже третий раз подряд. Эксперты ожидали серьезных результатов от украинской спортсменки Ярославы Могучих, но победить Ласицкене ей не удалось.

Шубенков вернулся на Родину с серебряной медалью и для него это действительно успех. Несмотря на то, что спортсмен всегда приносил медали с состязаний, второе место для него - это отличный результат, поскольку еще несколько месяцев назад Шубенков подумывал завершить карьеру из-за инцидента с Маклаудом.

Иванюк вместе с Акименко показали отличные результаты в прыжках в высоту. Каждый установил личный рекорд в 2,35 метра, а Иванюк и вовсе попробовал осилить планку в 2,37 метра.

Мизинов вернулся домой с серебром. Для молодого спортсмена это был первый чемпионат мира. При этом эта была одна из сложнейших трасс для Мизинова.

Шкунерев, известный многоборец, также отметился достойным сезоном. Несмотря на действительно сложный график, спортсмен демонстрировал исключительно высокие результаты.

Другие спортсмены, не получившие медалей, выступили средне. Эксперты особенное внимание уделили квалификационному этапу, на который удалось попасть лишь двум российским спортсменам.

Большая часть спортсменов сборной России выступили не слишком удачно. При оценке эксперты не уделяли внимание медалям, поскольку специалистов всегда больше интересуют результаты.

Удивительно, что весь сезон практически все спортсмены, участвовавшие в Дохе, провели отличный год. Когда дело дошло до турнира мирового уровня - все ушли в тень.