Ари и "Спартак": драки, деньги, рекорды

Эксперты разобрали статистику игры и карьеры в целом форварда из "Краснодара" Арикленеса да Силва Феррейры, более известного как Ари. Этот игрок уже давно не связан со "Спартаком". Тем не менее, Ари постоянно ставит новые рекорды, забивая голы москвичам.

Специалисты вспоминают скандальное прошлое Ари в "Спартаке". Бразилец показывал удивительно хорошие результаты в течение двух сезонов. При этом игрок постоянно зарабатывал микротравмы. Несмотря на это он смог продемонстрировать высокую результативность в важном матче с ЦСКА.

Стоит вспомнить, что тогда в команде было много бразильцев, благодаря которым Ари удалось быстро адаптироваться к российской среде. Вскоре он начал показывать низкие результаты из-за возможно не состоявшейся сделки с "Монако".

Тогда в 2013 году руководство красно-белых предложило игроку заранее продлить контракт, но получило от бразильца отказ. При этом дело было прозрачным как для прессы, так и для болельщиков — все сводилось к деньгам.

Тогда всем было известно, что Ари рассчитывал на повышение заработной платы в клубе. Однако руководство отказало игроку. После этого инцидента бразилец решил не приезжать на командные сборы. Тогда тренер красно-белых отправил игрока во вторую команду.

В тот период агенты уже нашли клуб на замену и им оказался "Краснодар". Сейчас же Ари признается, что постоянно вспоминает свою деятельность в составе красно-белых. Только в 2018 году бразилец поделился своим мнением по поводу игры в "Спартаке".

По словам бразильца, в клубе его не ценили, как футболиста. Вдобавок заработная плата была в разы меньше, чем у других игроков. При этом Ари не обвиняет руководство "Спартака" в отказе повышения заработной платы. В первое время бразилец даже не праздновал голов, которые забивал в ворота красно-белых.

Еще один инцидент Ари произошел со Эменике. После тренировки футболисты слегка "потолкались". При этом они до сих пор хорошо общаются и переписываются в социальных сетях.

Эксперты отметили интересный факт касательно результатов Ари. Последний раз бразилец забивал в ворота москвичей, играя за "Локомотив" в 2017 году. После перехода в "Краснодар" во время игры со "Спартаком" Ари оформил хет-трик.

Летом прошлого года "Краснодар" играл с красно-белыми и уступил с минимальной разницей в один мяч. Тогда в прессе появилось много разборов матчей, где критиковали работу арбитра. В конце матча был зафиксирован момент, где бразилец ударил головой в грудь игрока Жиго.

Эксперты посчитали этот поступок не таким же эффективным, каким он получился у Зидана, но Жиго в том эпизоде выглядел вполне артистично.