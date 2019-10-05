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Автор Дарья Сергейчик

9 крупнейших мест для автогонок по вместимости

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Автоспорт является популярным соревнованием мотоциклов и автомобилей. Фундаментальный принцип этого вида спорта заключается в том, что мотоциклы или автомобили соревнуются друг с другом, чтобы увидеть, какой из них самый быстрый. Автогонки можно разделить на категории в зависимости от дистанции, правил и норм и т. д. Болельщики приходят в большом количестве, чтобы посмотреть гонки.

1. Лас-Вегас Мотор Спидвей

Расположенная в Лас-Вегасе в Соединенных Штатах, автострада Лас-Вегас в настоящее время вмещает 142 000 зрителей. На этой площадке находится гоночная трасса длиной 1,500 миль. Трасса автострады Лас-Вегаса сделана на асфальте.

2. Международная автострада Daytona

Расположенная в Дейтона-Бич в Соединенных Штатах, в настоящее время Daytona International Speedway вмещает 146 000 зрителей. В этом месте проходит гоночная трасса длиной 2500 миль с 4 поворотами. Трасса международной автострады Daytona сделана на асфальте.

3. Автогонки Aintree

Aintree Motor Racing Circuit, расположенная в Эйнтри, в Великобритания, в настоящее время вмещает 150 000 зрителей и протяженностью 3000 миль с 8 поворотами.

4. Сильверстоун трасса

Расположенная в Сильверстоуне в Соединенном Королевстве, трасса Сильверстоун в настоящее время вмещает 150 000 зрителей и ее протяженность 3,660 миль с 18 поворотами. Трасса выполнена на асфальте и кирпиче.

5. Буддийская международная трасса

Расположенный в Дели, Индия, в настоящее время у международного автодрома "Будд" есть 100 000 мест для любителей гонок.

6. Стамбул Парк

Расположенная в Стамбуле, в Турции, в настоящее время вместимость парка Стамбула составляет 155 000 для любителей гонок. В настоящее время здесь находится гоночная трасса длиной 3 317 миль с 14 поворотами.

Трасса парка Стамбул выполнена на асфальте и кирпиче.

7. Бристоль Мотор Спидвей

Расположенный в Бристоле в Соединенных Штатах, автострада Bristol Motor Speedway в настоящее время вмещает 160 000 человек для любителей гонок. В настоящее время на этом месте находится трасса длиной 0,533 мили с 4 поворотами. Трасса Бристоль Мотор Спидвей сделана на бетоне. На этой трассе уже прошло несколько заметных гоночных соревнований, таких как NASCAR Sprint Cup.

8. Шанхайская международная трасса

Расположенная в Шанхае, Китай, Шанхайская международная трасса в настоящее время вмещает 200 000 зрителей. В настоящее время здесь находится гоночная трасса длиной 3 388 миль с 16 поворотами. Трасса Шанхайского международного автодрома выполнена на асфальте и кирпиче.

9. Индианаполис Мотор Спидвей

Расположенный на Спидвей в Соединенных Штатах, автодром Индианаполис Мотор Спидвей в настоящее время вмещает 250 000 зрителей. В настоящее время в этом месте проходит гоночная трасса длиной 2500 миль с 4 поворотами. Асфальт и кирпичи в основном используются для прокладки трассы

Миллионы людей во всем мире любят наблюдать за выступлениями на трассах и своими глазами наблюдать магию автомобилей, проносящихся мимо в мгновение ока. Лучшие площадки, таким образом, построены для размещения большого количества посетителей.

Темы авто трек автоспорт автогонки
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