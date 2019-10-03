Советы по спортивному питанию для укрепления костей

Дети, которые занимаются видами спорта, достигают максимальной плотности костей в возрасте 20 лет, в отличии от детей, которые следят с трибун, но только при правильной питательной поддержке. В некоторых случаях неправильное питание в сочетании с высокой интенсивностью упражнений может снизить минеральную плотность кости, а не увеличить ее! Чтобы обеспечить оптимальное здоровье костей юного спортсмена, следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Кости - это живая и постоянно меняющаяся ткань, поэтому деятельность человека и выбор питания могут влиять на количество кальция в костях в любом возрасте. Причина, по которой здоровье костей так важно для ребенка, заключается в том, что минеральная плотность костей достигает пика в начале-середине 20-х годов, а наличие более прочных костей на этом пике снижает риск переломов в дальнейшей жизни. Помимо нутритивной поддержки, уровень активности играет огромную роль в повышении минеральной плотности костей.
Кости постоянно перестраиваются в зависимости от активности человека. В ответ на большие усилия от бега и прыжков ваше тело откладывает больше кальция в костях бедер, ног и ступней. Обратное тоже верно; недостаток веса может привести к снижению минеральной плотности костей, потому что не хватало стресса, чтобы кости реагировали.
Большинство родителей знают о важной роли кальция в здоровье костей, но есть некоторые дополнительные факторы, которые влияют на то, сколько кальция превращает его в кости ребенка. Прежде чем обсуждать эти факторы, важно начать с основных. Рекомендуемая суточная доза кальция составляет 1000 мг / день для детей 4-8 лет и увеличивается до 1300 мг / день для детей 9-18 лет. В то время как молочные продукты являются основным источником кальция для многих людей, дети, которые не употребляют молоко, сыр, йогурт или другие молочные продукты, могут по-прежнему потреблять достаточное количество кальция только при правильной диете.
Витамин D играет решающую роль в отложении кальция в костях, так что недостаток витамина D может привести к низкой минеральной плотности кости, несмотря на достаточное потребление кальция! Поскольку люди могут создавать витамин D под воздействием ультрафиолета, дети могут либо потреблять, либо создавать все, что им нужно. Тем не менее, диетические источники витамина D становятся все более важными, поскольку дети проводят меньше времени на открытом воздухе, а также потому, что солнцезащитный крем может снизить образование витамина D, блокируя ультрафиолетовые лучи. Рекомендуемое потребление витамина D для детей и подростков составляет 600 МЕ / день.
Диета с чрезмерно высоким содержанием натрия может способствовать снижению минеральной плотности костей двумя способами. При поступлении внутрь натрий и кальций используют один и тот же транспортный механизм, поэтому чрезмерное потребление натрия может снизить количество кальция, получаемого из пищи. На выходе избыточное содержание натрия снижает задержку кальция, увеличивая количество кальция, выделяемого с мочой.
В целом, участие в юношеских спортивных состязаниях способствует развитию крепких костей, но неправильный диетический выбор может уменьшить или исключить пользу, которую несущие упражнения имеют для увеличения минеральной плотности костей. Чтобы оптимизировать здоровье костей в детстве и подростковом возрасте, что важно для оптимизации здоровья костей на протяжении всей взрослой жизни, важно, чтобы родители помогали детям принимать диетические решения, способствующие здоровью костей.
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